Hoe sprak je over COVID-19 op de dag dat het tot wereldwijde pandemie werd uitgeroepen?

Als je Dr. Bonnie Henry was, de provinciale gezondheidsfunctionaris van British Columbia, was het vergelijkbaar met veel anderen: een mix van zorgen en voorzichtigheid, maar achteraf gezien een enorm optimistische mentaliteit over wat de toekomst zou brengen.

“We moeten allemaal onze sociale afstand vergroten. Dit is niet voor altijd. Dit is voor de komende weken”, zei Henry op een persconferentie van 11 maart 2020, waar nog eens zeven gevallen van het “nieuwe coronavirus”, zoals het toen was gebeld, werden bevestigd in BC

Er waren nog twee andere gevallen bevestigd in het Lynn Valley Care Centre, waar een bewoner een paar dagen eerder was overleden, maar ‘voor het overige zijn de zaken geregeld’, zei ze, niet wetende dat daar de komende tijd nog 19 mensen zouden overlijden. zeven weken.

“We weten nog steeds niet welke rol kinderen spelen bij het verspreiden van deze virussen … op dit moment heb ik niet het gevoel dat het nodig is om scholen in de hele provincie te sluiten”, zei ze, niet wetende dat alle scholen in de provincie zes uur zouden sluiten. dagen later.

In een interview met CBC News ter gelegenheid van de verjaardag van de pandemie, sprak Henry over de manieren waarop British Columbia er volgens haar in geslaagd was om de afgelopen drie jaar om te gaan.

KIJK | Dr. Bonnie Henry waarschuwt dat BC niet voorbereid is op de volgende pandemie:

BC is niet klaar voor de volgende pandemie, waarschuwt dr. Bonnie Henry Drie jaar later blikt de Chief Medical Health Officer van BC terug op de COVID-19-pandemie en de lessen die daaruit voortvloeien over de toxische drugscrisis en de voorbereiding op de volgende crisis.

Maar ze erkende ook de slijtage van de afgelopen drie jaar.

“Het was die dag echt mijn taak om de informatie op een manier te verspreiden die mensen konden begrijpen en om mensen het gevoel te geven dat, ja, dit heel erg zou kunnen worden, maar er waren dingen die we konden doen,” zei ze, denkend aan haar gedachten toen het begon.

“Ik had niet gedacht dat het zo lang en zo moeilijk zou worden.”

Virus veroorzaakt schade, maar maatregelen tegen het virus ook

Als we kijken naar hoe Henry in het begin over de pandemie sprak, zijn er duidelijke manieren waarop haar manier van denken hetzelfde is gebleven, inclusief de nadruk op persoonlijke verantwoordelijkheid en op richtlijnen in plaats van bevelen, zoals toen ze op die dag naar reisbeperkingen vroeg, drie jaren geleden.

“Als je denkt dat je bereid bent om die risico’s te nemen om vast te zitten in (a) quarantaine … dat zijn persoonlijke beslissingen die je moet nemen”, zei ze.

Het is een perspectief dat ze blijft vasthouden.

“We weten dat dit virus schade aanricht, maar we weten ook dat de maatregelen die we hebben genomen om het virus aan te pakken schade hebben veroorzaakt.

“Het was proberen dat koord te lopen en de balans te vinden tussen het niet schenden van de rechten van mensen en het vermogen om dingen te doen waarvan we weten dat ze belangrijk zijn… en proberen de overdracht van dit virus te stoppen.”

Henry stelt dat British Columbia schrijlings op deze lijn stond.

“Er is de groep, weet je, de anti-vaccinatie, anti-maskering die protesteert tegen dit-is-een-samenzwering desinformatiegroep die daarbuiten erg luidruchtig is en soms venijnig kan zijn”, zei ze.

“En dan is er een groep mensen die het gevoel hebben dat ze nog steeds erg kwetsbaar zijn, dat we niet genoeg hebben gedaan, dat we nog steeds maskermandaten zouden moeten hebben, dat niemand bij elkaar zou moeten komen, en ze kunnen ook heel luidruchtig zijn.”

Wat volgt?

Henry gelooft dat “de meesten van ons ergens in het midden zitten” en dat “we ons best hebben gedaan”.

Tegelijkertijd erkent ze de meningsverschillen die in de loop van de tijd zijn ontstaan ​​en hoe dit een collectieve reactie op het virus heeft beïnvloed.

“Ik denk dat we voor het grootste deel als gemeenschap samenkwamen, vooral in het begin,” zei ze.

“Naarmate het maar doorging, werd het een uitdaging, maar dat is een ander verhaal.”

Voor nu beschouwt Henry BC als “opkomend” uit de pandemie. De gerapporteerde ziekenhuisopnames en sterfgevallen vertonen al maanden een dalende trend, maar ze zegt dat er waarschijnlijk jarenlang “schommelingen zullen zijn die komen en gaan”. De provincie blijft een boosterprogramma houden dat veel mensen twee keer per jaar krijgen.

“Ik zou graag een toekomst zien – misschien is het de optimist in mij – binnen een paar jaar hebben we misschien een vaccin dat we een of twee doses krijgen, en dat gaat ons leven lang mee.”

Wat gebeurt er als er weer een pandemie komt? Is BC vandaag op een betere plek dan drie jaar geleden, beter in staat om voor de meest kwetsbaren te zorgen, beter in staat om de stormen te doorstaan?

De vraag wordt gesteld aan Henry.

“Als er op dit moment iets nieuws zou ontstaan… denk ik niet dat we op een betere plek zouden zijn”, geeft ze toe.

“We zijn uitgerekt en uitgeput en moe, en ons systeem is uitgerekt en uitgeput en moe.”