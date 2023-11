Status: 28-11-2023 18:53 uur

Fußball-Drittligist Jahn Regensburg speelt met zijn Spieler Agyemang Diawusie. De angst is in de 25e eeuw veranderd.

„De Vereniging is geschokt en zeer bezorgd over deze tragische gebeurtenissen“ , teilte Regensburg mit. Omdat de Hintergrunds gemakkelijk te hanteren zijn, zal de mens tijdens de dienstdag deze „schreckliche Nachricht“ hebben.

Früherer Jeugd Nationale speler

„De familie woont met hun Hinterbliebenen en is in Gedanken bei Agyemangs Familie, den Verwandten, engenen Freunden und Wegbegleitern“ hier is de verklaring van de Vereins: “Als we de kritieke situatie afwegen en de kennis van de familie respecteren, moeten we hun privacy respecteren.”

Diawusie spielte sinds juli voor de SSV Jahn, het zal er zijn op 4. November beim Spiel bei 1860 München zum Einsatz kommen. Früher hatte speelt daar ook voor de Duitse U-Nationalmannschaften.

Viele Stationen als prof

De gewone Berlijners hebben genoten van hun jeugd in Regensburg. Een wedstrijd tussen 1. FC Nürnberg en een kans in de toekomst van RB Leipzig. Nadat we in de zomer van 2017 hadden geschreven, waren we blij met onze carrière bij de SV Wehen Wiesbaden. Andere stations waren FC Ingolstadt en Dynamo Dresden. In juli 2022 sluiten we ons aan bij de Oostenrijkse Club SV Ried an en in januari 2023 sluiten we ons aan bij de Aanvallende Speler. We bezoeken Duitsland in SpVgg Bayreuth.

We hebben veel ruimte om over te schrijven in Regensburg tijdens de zomer van 2025. In het 112 dagen durende seizoen spelen we in de 3e League voor het EK, naast de andere in de 2e Bundesliga en in de DFB-Pokal . Voor de Duitse U19 absoluvierte in een landspel: onder Trainer Frank Kramer op 13 november 2016 in Tschechien.