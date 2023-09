Na 18 jaar is er een nieuw Stones-album verschenen

Ob Paul McCartney en Ringo Starr waren, zwart en onduidelijk, tijdens de Medienconferentie van Stones aan het lachen.

Ihr Lieblingsong? „Ik vond dat het niet zo goed ging“: Ronnie Wood, Mick Jagger en Keith Richards waren een persconferentie met Scherzen. Scott Garfitt/AP

Op de dag van de release van «A Bigger Bang», laat ik het album met nieuwe eigen samenstellingen zien, de beste van de drie volgende Rolling-Stones-Mitglieder Mick Jagger, Keith Richards en Ronnie Wood in Londen die Gerüchte zijn, die langer op internet blijven herumgeisterten: Dit is een nieuw Stones-album. «Hackney Diamonds» wordt heiig, als de datum van 20 oktober is.