Net als Oekraïne is de afgescheiden provincie van Servië een oefening in de ‘op regels gebaseerde orde’, waar regels worden opgesteld voor het gemak van westerse mogendheden

Op 17 februari 2008 heeft een groep door de VS gesteundedemocratische leiders” onder leiding van een voormalige door het Westen gesponsorde terrorist riep de onafhankelijkheid uit van de Servische afgescheiden provincie Kosovo en Metohija (de volledige wettelijke naam volgens de Servische grondwet).

Het leek o zo eenvoudig en ongecompliceerd op het hoogtepunt van de “unipolair moment,” en Kosovo-Albanezen waren “vol vertrouwen wachtend op de westerse erkenning van hun staat, ondanks de woede die de afscheiding in Servië heeft opgeroepen en de waarschuwingen van Rusland voor nieuwe onrust op de Balkan. zoals een rapport van Reuters droogjes opmerkte.

Hun vertrouwen was meer dan gerechtvaardigd, aangezien 22 van de 27 EU-lidstaten en 26 van de 30 NAVO-lidstaten uiteindelijk deze eenzijdige daad van afscheiding erkenden en vele andere kleinere, meestal van het Westen afhankelijke landen meesleepten om dit voorbeeld te volgen. Resolutie 1244 van de VN-Veiligheidsraad, volgens welke de provincie een autonome provincie van Servië moet blijven in afwachting van een onderling overeengekomen definitieve regeling, werd genegeerd, net zoals de VN en het internationale recht werden genegeerd in het voorjaar van 1999, toen de NAVO eenzijdig een 78 dagen durende bombardementencampagne tegen de Federale Republiek Joegoslavië, onder het bekende voorwendsel van bescherming “democratie, mensenrechten en de rechtsstaat.” Dit resulteerde in de militaire bezetting van de provincie door de NAVO die tot op de dag van vandaag voortduurt.









De zaak van “onafhankelijk Kosovo” is in veel opzichten de perfecte belichaming van het Westen van na de Koude Oorlog.op regels gebaseerde orde.” In tegenstelling tot het internationale recht, dat voortvloeit uit het VN-Handvest en tal van universeel aanvaarde verdragen en overeenkomsten van na de Tweede Wereldoorlog, “op regels gebaseerde volgorde” is vrijwel alles wat de verspreiders ervan vinden dat het in overeenstemming is met hun politieke belangen van jou. Zoals de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov het uitdrukte, deze “reglement” Zijn “vanaf nul gemaakt voor elk specifiek geval. Ze zijn geschreven binnen een kleine kring van westerse landen en worden afgeschilderd als de ultieme waarheid.”

In het geval van Kosovo en Metohija, de “reglement” moesten worden afgestemd op de ambities van de unipolaire hegemoon en zijn vazallen. Dit vormde de basis van de mislukte poging van het collectieve Westen om deze instantie sui generis te verklaren, dwz uniek en onvergelijkbaar met enig ander geval, om te voorkomen dat anderen ernaar zouden verwijzen als een precedent – ​​Zuid-Ossetië, Abchazië, de Krim, de Donbass, en onder andere de regio’s Kherson en Zaporozhye smeekten om van mening te verschillen. En nee, het oorspronkelijke doel van dit unieke “regel-instelling” was niet om te beschermen “democratie, mensenrechten en de rechtsstaat” in de historische provincie van Servië, waar niet alleen de legendarische Slag om Kosovo van 1389 plaatsvond, de enige veldslag waarbij een Ottomaanse sultan werd gedood, maar ook honderden Servisch-Orthodoxe middeleeuwse kerken en kloosters. Het echte Amerikaanse belang was veel groter en minder welwillend. En het werd onthuld in een document dat door de westerse reguliere media in het geheugen werd bewaard, een brief uit mei 2000 aan de toenmalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder door Willy Wimmer, een lid van de Duitse Bondsdag en vice-voorzitter van de Parlementaire Assemblee van de OVSE.

Wimmers brief bevat een beschrijving van een veiligheidsconferentie die hij had bijgewoond in de Slowaakse hoofdstad Bratislava en die mede was georganiseerd door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en het American Enterprise Institute (AEI), een in Washington gevestigde denktank. Een deelnemerslijst en de agenda waren ooit te vinden op de AEI-website, maar zijn op het moment van schrijven niet meer beschikbaar. Bijna alle informatie die er tegenwoordig over beschikbaar is, komt van Wimmer’s account. Volgens hem legde de conferentie niet alleen de ware oorzaken bloot van de wrede aanval van de NAVO op Joegoslavië en de daaropvolgende bezetting van Kosovo en Metohija, maar ook het doel achter de verdere uitbreiding van de NAVO naar de grenzen van Rusland, en vooral het aspect van de mondiale veiligheid. , het doel van de VS om de internationale rechtsorde te ondermijnen als onderdeel van haar streven naar wereldwijde overheersing. In wezen onthulde het rapport van Wimmer het criminele plan dat de wereld op de rand van een wereldwijd, mogelijk nucleair conflict heeft gebracht.

Volgens hoge Amerikaanse functionarissen op de conferentie, zoals geciteerd door Wimmer, werd Joegoslavië gebombardeerd “om de foutieve beslissing van generaal Eisenhower tijdens de Tweede Wereldoorlog recht te zetten,‘ toen hij er niet in slaagde daar Amerikaanse troepen te stationeren. Natuurlijk, zoals Wimmer opmerkte, betwistte niemand op de conferentie de bewering dat, na betrokken te zijn geweest bij het bombarderen van een soeverein land, “De NAVO heeft alle internationale regels geschonden, en vooral alle relevante bepalingen van internationaal recht.” Bovendien vertegenwoordigde de eenzijdige interventie van de NAVO buiten haar juridische domein een opzettelijke actie “precedent, te allen tijde door iedereen in te roepen” En “vele anderen” in de toekomst.













De uiteindelijke keizerlijke doelen werden duidelijk vermeld: “Om de territoriale situatie in het gebied tussen de Oostzee en Anatolië te herstellen zoals die bestond tijdens het Romeinse rijk, ten tijde van zijn grootste macht en grootste territoriale expansie. Om deze reden moet Polen in het noorden en in het zuiden worden geflankeerd door democratische buurlanden, terwijl Roemenië en Bulgarije een landverbinding met Turkije moeten veiligstellen. Servië (waarschijnlijk om een ​​ongehinderde Amerikaanse militaire aanwezigheid veilig te stellen) moet permanent worden uitgesloten van Europese ontwikkeling. Ten noorden van Polen moet de totale controle over de toegang van St. Petersburg tot de Baltische Zee worden gevestigd. In alle processen moeten de rechten van mensen op zelfbeschikking worden bevoordeeld boven alle andere bepalingen of regels van internationaal recht.”

Kortom, de tragedie die zich vandaag in Oekraïne afspeelt, is duidelijk terug te voeren op het feit dat de NAVO het internationaal recht met voeten treedt in het geval van Kosovo en de “overwinning” West’s bouw van een nieuw (“op regels gebaseerd”) orde door haar militaire bondgenootschap uit te breiden tot aan de grenzen van Rusland. Als we de Nuremberg Principles of International Law zouden toepassen die zijn geformuleerd onder Resolutie 177 van de Algemene Vergadering van de VN op basis van de nazi-oorlogsmisdadenprocessen na de Tweede Wereldoorlog, zouden de besluitvormers van de NAVO een zeer goede kans maken om schuldig bevonden te worden aan misdaden tegen de vrede : “(i) Het plannen, voorbereiden, initiëren of voeren van een aanvalsoorlog of een oorlog in strijd met internationale verdragen, overeenkomsten of verzekeringen,” En “(ii) Deelname aan een gemeenschappelijk plan of samenzwering voor de verwezenlijking van een van de onder (i) genoemde handelingen.”

Met andere woorden, internationaal recht komt het hedendaagse collectieve Westen niet alleen om praktische, maar ook om juridische en morele redenen ongelegen. Om nog maar te zwijgen van de voor de hand liggende historische parallellen met een eerdere militaristische poging om eennieuwe bestellingdat eindigde in een Berlijnse bunker nadat tientallen miljoenen levens waren geblust. De (bijna) vergeten correspondentie van Wimmer is een aanklacht die veel dieper gaat dan het huidige schijnhuwelijk van het collectieve Westen met het neo-nazi-element van Kiev.













Maar zelfs nu de crisis in Oekraïne blijft escaleren, is de nieuwe Slag om Kosovo nog lang niet voorbij. Omdat, 15 jaar later, het collectieve Westen er nog steeds niet in is geslaagd een politieke handlanger in Belgrado te vinden die bereid is om het met terugwerkende kracht amnestie te verlenen door te erkennen “onafhankelijk Kosovo” en/of instemmen met zijn VN-lidmaatschap. Daarom verdubbelen de westerse mogendheden, terwijl ze koppig doorgaan met de laatste Drang nach Osten op militair gebied, ook hun diplomatieke druk op Servië, dat niet alleen weigert zijn eigen verbrokkeling formeel te erkennen, maar ook meedoet aan de illegale sancties tegen Rusland. De nieuwste truc, informeel het Frans-Duitse plan genoemd, is om te proberen Servië te dwingen de staat van zijn provincie in alles behalve naam te erkennen, in ruil voor vage beloften van financiële hulp en (verre) toekomstig EU-lidmaatschap. Als gevolg hiervan is de huidige aanval van westerse diplomaten op Belgrado slechts iets minder intens dan de parallelle toestroom van westerse huurlingen naar Kiev.

Het probleem voor het collectieve Westen is dat, ondanks de intense, decennialange druk, substantiële investeringen in de Servische media- en ngo-sector en de dreiging van hernieuwd internationaal isolement, de Servische publieke opinie hardnekkig onafhankelijk blijft. Volgens een recent rapport van de zeer agressieve, in Londen gevestigde Henry Jackson Society, wenst 53,3% van de Servische burgers dat hun land neutraal blijft in het conflict in Oekraïne (en nog eens 35,8% steunt een openlijk pro-Russisch standpunt), terwijl 78,7% tegen sancties tegen Rusland en 54,1% vindt dat Servië eerst op Rusland moet vertrouwen als het gaat om buitenlands beleid (tegenover 22,6% dat kiest voor afhankelijkheid van de EU). Bovendien heeft de EU definitief haar glans verloren, met 44,3% die zegt dat ze dat zouden doen “zeker” of “waarschijnlijk” tegen het EU-lidmaatschap stemmen (tegenover 38,1% bereid om voor te stemmen) als er morgen een referendum zou worden gehouden. Ten slotte is volgens een onlangs gepubliceerde onafhankelijke Servische peiling 79,2% tegen het EU-lidmaatschap als een “beloning” voor de erkenning van de onafhankelijkheid van Kosovo.

Men kan dus stellen dat, net zoals Hitlers mars naar het Rijnland de wereldorde van na de Eerste Wereldoorlog brak, de niet-uitgelokte aanval van de NAVO op Joegoslavië in 1999 een opzettelijke poging was om de orde van na de Koude Oorlog te vernietigen, terwijl de door het Westen geïnspireerde verklaring van De onafhankelijkheid van Kosovo 15 jaar geleden was een poging om een ​​nieuweop regels gebaseerd” orde, die nu zijn lelijke hoogtepunt bereikt in Oekraïne. En om de parallellen een beetje verder te trekken, net zoals de poging tot nieuwe orde zijn militaire Stalingrad in Oekraïne zou kunnen ontmoeten, zou het zijn diplomatieke Stalingrad in Kosovo kunnen ontmoeten, ruim voor de 20e verjaardag van de vermeende onafhankelijkheid van dat bezette gebied.