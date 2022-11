N-Wald 2 – 2 Brentford

Der Torschütze von Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White, sagt, dass sie nach dem 2: 2-Unentschieden gegen Brentford am Samstag im City Ground „um die drei Punkte betrogen“ wurden.

Tabellenletzter Forest drohte auf eine Niederlage zu, nachdem Yoane Wissa Dean Henderson 15 Minuten vor Schluss mit einem Lupfer zum 2:1 traf, bis Mathias Jorgensens chaotisches Eigentor (90+6) in der letzten Minute einen Punkt für die Gastgeber rettete der Stillstandszeit.

Der abgefälschte Treffer von Gibbs-White (20.) hatte das Tor für Forest eröffnet, bevor Bryan Mbeumo vom Elfmeterpunkt verwandelte (45+3) – nachdem Schiedsrichter Andre Marriner seine Entscheidung auf dem Feld dank VAR-Intervention geändert hatte – und Henderson als abgeschnitten galt Wissa.

„Ich glaube, wir sind um die drei Punkte betrogen worden“, sagte Gibbs-White, während sein Cheftrainer Steve Cooper hinzufügte: „Wir fühlen uns schwer getroffen, das ist ziemlich deutlich zu sehen.“

Brentford wurde ihnen beim Tod der erste Auswärtssieg der Saison entrissen, aber er rückte auf den 10. Platz vor, während Forest am Ende der Tabelle verwurzelt bleibt, zwei Punkte von der Sicherheit entfernt.

Spielerbewertungen Der Wald von Nottingham: Henderson (5), Williams (6), Cook (6), McKenna (6), Aurier (6), Freuler (6), Yates (6), Kouyate (7), Gibbs-White (8), Johnson (7). ), Denis (6). Untertitel: Awoniyi (6), Lingard (6), O’Brien (6), Surridge (6). Brentford: Raya (6), Roerslev (6), Mee (6), Pinnock (6), Henry (7), Jensen (7), Janelt (6), Dasilva (6), Mbuemo (7), Lewis-Potter (5). ), Wissa (8). Untertitel: Canos (N/A), Jorgensen (N/A), Ghoddos (N/A), Onyeka (6), Damsgaard (6). Spieler des Spiels: Morgan Gibbs-White.

Wie Forest einen Punkt rettete

Forest machte sich daran, Brentford beim Gegenangriff zu verletzen, und bereitete den Gästen die meiste Zeit der ersten Halbzeit große Probleme. Gibbs-White war der Orchestrierer für die Gastgeber und seine Leistung wurde mit einer Prise Glück belohnt, als sein Schuss nach 20 Minuten von Ben Mee abgefälscht wurde, um die Sackgasse zu überwinden.

Brentford wurde wieder ins Spiel gebracht, als Schiedsrichter Marriner ihnen einen Elfmeter für Hendersons Herausforderung gegen Wissa zusprach, als der Stürmer aufs Tor kam. Die Spieler von Forest waren empört und drängten den Offiziellen, nachdem sie selbst gesehen hatten, wie mehrere Elfmetereinsprüche abgewehrt wurden.

Team-Neuigkeiten Nottingham Forest nahm für den Besuch von Brentford drei Änderungen an seiner Seite vor.

Für Taiwo Awoniyi, Jesse Lingard und Renan Lodi kamen Emmanuel Dennis, Brennan Johnson und Neco Williams auf die Seite.

Ivan Toney wurde für Brentford gesperrt, Keane Lewis-Potter kam für den englischen Stürmer.

Da der übliche Elfmeterschütze Ivan Toney gesperrt war, übernahm Mbeumo die Strafstoßaufgaben und verwandelte mit Leichtigkeit, was Henderson auf den falschen Weg schickte, um Brentfords 100-prozentigen Rekord vom Elfmeterpunkt in der Premier League zu halten. Keine Mannschaft hat in der höchsten Spielklasse so viele Tore im Elfmeterschießen erzielt, ohne zu verfehlen.

Bild:

Bryan Mbeumo traf vom Elfmeterpunkt für Brentford





Schiedsrichter Marriner wurde zur Halbzeit von den Forest-Fans ausgebuht, als die Stimmung auf dem City Ground hochkochte. Der Nachmittag der Gastgeber nahm eine weitere Wendung zum Schlechteren, als Wissa seinen Lauf perfekt timete, um Mathias Jensens abgehackten Pass zu treffen, bevor er Henderson von seiner Linie aus entdeckte und Brentford 15 Minuten vor Schluss in Führung brachte.

Forest drängte hart auf den Ausgleich, nachdem er über weite Teile des Spiels die bessere Mannschaft gewesen war, und schaffte schließlich den Durchbruch in der sechsten Minute der Nachspielzeit, als Gibbs-Whites Schuss von Jorgensen abprallte und ins Netz ging – trotz aller Bemühungen von Ich bin in der Leitung.

FPL-Statistiken: Nottingham Forest gegen Brentford Ziele Gibbs-White, Mbuemo, Wissa Assists Dennis, Wissa, Jensen Bonuspunkte Gibbs-White (3), Wissa (2), Mbuemo (1) Eigene Ziele Jörgensen

Brentford sucht in dieser Saison immer noch nach einem Auswärtssieg in der Premier League und hat jetzt vier sieglose Spiele hinter sich. Seit der Niederlage von Christian Eriksen gegen Manchester United haben die Bees auswärts besonders zu kämpfen. Das letzte Ligaspiel, das sie auf ihren Reisen ohne den Dänen gewannen, fand am 3. Oktober 2021 gegen West Ham statt.

Gibbs-White: Wir wurden um drei Punkte betrogen

Nottingham Forest Mittelfeldspieler Morgan Gibbs-White:

„Es war wirklich frustrierend. Ich dachte, wir hätten die gesamten 90 Minuten die volle Kontrolle über das Spiel, und ich denke, die Statistiken werden das beweisen.

„Ich glaube, wir sind um die drei Punkte betrogen worden. Drei Punkte haben wir uns verdient. Die Jungs haben unglaublich gespielt und es waren nur zwei Fehler, die uns gekostet haben.“

Cooper: Bei Elfmetern kann ich mir schwer auf die Zunge beißen

Steve Cooper, Cheftrainer von Nottingham Forest, sagte, Brentfords Elfmeter hätte nicht stehen sollen, aber als er gegeben wurde, hätte seine Mannschaft selbst drei Elfmeterschießen verdient.

Emmanuel Dennis, Ryan Yates und Gibbs-White hatten alle Einsprüche gegen Elfmeter abgelehnt, und VAR weigerte sich, in einem ihrer Fälle einzugreifen, wie es bei Wissa in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit der Fall war.

„Wir haben in den ersten 35 Minuten wirklich gut gespielt und ich dachte, wir wären gut für die Führung“, sagte Cooper. „Ich dachte, wenn überhaupt, hätten wir mehr sein sollen [goals up].

„Mir haben die letzten 10 Minuten der ersten Halbzeit nicht gefallen, wir haben einige ungezwungene Fehler gemacht, die Brentford einige anständige Positionen beschert haben, die selbstverschuldet waren.

„Sie werden mich nach den Elfmeterentscheidungen fragen. Mein Gefühl ist, wenn er einen gibt, muss er vier geben. Wir glauben, dass der gegen Emmanuel Dennis in der ersten Halbzeit schlimmer ist, wir fühlen den gegen Ryan Yates in der Die erste Halbzeit ist schlechter als die, die gegen uns und dann gegen Morgan Gibbs-White in der zweiten Halbzeit gegeben wurde.

„Wir fühlen uns schwer getan, das ist ziemlich deutlich zu sehen. Das System hat den Schiedsrichter mehr als nur ein bisschen im Stich gelassen. Das Glück ging gegen uns, was die Schiedsrichter anbelangt.

„Aber ich schaue mir auch die letzten 10 Minuten der ersten Halbzeit und die Gegentore an, die wir kassiert haben. Das erste ist unglücklich, aber wir sollten sie nicht in diese Position kommen lassen. Das zweite ist eine schlechte Verteidigung.

„Toll, am Ende des Spiels Herz und Seele zu zeigen und weiterzumachen und etwas aus dem Spiel herauszuholen. Aber ich habe wirklich gemischte Gefühle darüber, wie das Spiel heute gelaufen ist, und es fällt mir schwer, mir auf die Zunge zu beißen.“

Frank: Ein schwieriges Ziel in der Nachspielzeit

Brentford-Cheftrainer Thomas Frank:

„Das ist schwer zu ertragen, wenn man mit sechs Minuten Nachspielzeit führt und nicht gewinnt.

„Ich bin sehr stolz auf das Team, wir waren ein bisschen am Boden zerstört. Drei unserer vier Kapitäne – Norgaard, Pontus und Ivan – waren draußen.

„Kristoffer Ajer und Aaron Hickey waren auch draußen, Vitaly Janelt mussten wir zur Halbzeit nehmen, Jensen hat die ganze Woche nicht trainiert. Also sind andere Spieler in einem schwierigen Auswärtsspiel eingesprungen.

„Hier ist es sehr laut. Wir sind mit 0:1 in Rückstand geraten, Liverpool hat das vor zwei Wochen gemacht und konnte nicht zurückkommen. Die Art und Weise, wie wir die zweite Halbzeit angegangen sind, hat mich sehr stolz und zufrieden gemacht.“

Frank behauptet, Trainer sei bei einer Auseinandersetzung vor dem Spiel verletzt worden

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Vor dem Anpfiff auf dem City Ground schien es Spannungen zwischen Brentfords Spielern und einigen Bodenmitarbeitern von Nottingham Forest zu geben



Frank sagte, sein Torwarttrainer sei nach einer Auseinandersetzung vor dem Spiel mit einem Platzwart aus Nottingham Forest verletzt worden.

Er behauptete, Manu Sotelo habe nach einem Streit mit einem Mitglied des Bodenpersonals vor dem Anpfiff des 2: 2-Unentschiedens Spuren an sich und beschuldigte Forest, das Aufwärmen vor dem Spiel gestört zu haben.

Frank sagte: „Es hat mich ein bisschen überrascht, nicht, dass ich ein erfahrener, erfahrener Premier League-Manager bin, aber in meiner ganzen Zeit im Fußball und insbesondere in meiner ganzen Zeit in der Premier League habe ich noch nie einen Platzwart laufen sehen herum in der Mitte unserer Aufwärmphase Dinge zu tun.

„Ich weiß nicht, ob das ein Zufall ist, aber es hat mich einfach sehr überrascht. Ich habe das noch nie gesehen. Ich hoffe, sie tun das jedes Mal, gegen Liverpool und West Ham.“

„Er hat eine Note bekommen. Ich weiß nicht was, irgendetwas hat ihm eine Note gegeben und ich habe sogar ein Foto. Ich habe ein bisschen Temperament, also bin ich nicht die ganze Zeit ein Engel und ich versuche, der Beste zu sein Version, aber mein Torwarttrainer ist der bodenständigste Typ, da muss ihn doch was abschrecken.

„Ich hoffe nur, dass sich alle damit befassen. Es müssen Kameras vorhanden sein. Ich weiß nicht, ob Sie es schon einmal gesehen haben oder ob es eine übliche Sache ist.“

Forstchef Steve Cooper sagte, er wisse von dem Vorfall, wolle sich aber nicht äußern.

Was kommt als nächstes?

Der Wald von Nottingham Gastgeber Tottenham in der dritten Runde des Carabao Cup an diesem Mittwoch. Anstoß ist um 19.45 Uhr. Steve Coopers Seite dann herzlich willkommen Kristallpalast in der Premier League am Samstag, den 12. November um 15 Uhr.

Brentford wird vom League Two Club besucht Gillingham beim Carabao Cup am Dienstag mit Anpfiff um 19.45 Uhr. Die Bees beenden ihre Saison vor der Weltmeisterschaft in der Premier League mit einer Reise zum Meister Manchester City am 12. November im Mittagsspiel um 12.30 Uhr.