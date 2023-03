Nottingham Forest kwam twee keer terug van een achterstand om te redden wat een cruciaal Premier League-punt zou kunnen blijken te zijn na een pulserend 2-2 gelijkspel met Everton.

Doelpunten stonden voor velen niet op de agenda op de City Ground, waar beide partijen de afgelopen weken moeite hadden om te scoren, maar een pulserende eerste helft zag Demarai Gray Everton vanaf de stip op voorsprong zetten (10) nadat Dwight McNeil een fout maakte door Jonjo Shelvey voordat Brennan Johnson een instant gelijkmaker vond voor Forest (19).

Abdoulaye Doucoure, die het vertelde Sky Sports deze week, dat hij op het punt stond Everton te verlaten toen Frank Lampard manager was, toonde hij zijn belang voor de ploeg van Sean Dyche toen hij ze weer naar voren kopte om zijn eerste doelpunt sinds september 2021 te scoren.

Met zoveel op het spel voor beide partijen, begon de tweede helft op een pittige manier met binnenvliegende tackles en talloze boekingen, maar uiteindelijk was het Johnson die zijn kalmte bewaarde, aangezien zijn mooie afwerking een deel van de buit bezegelde en verlengde de ongeslagen reeks van Forest op de City Ground tot negen wedstrijden.

Door het gelijkspel blijft Everton in de degradatiezone en blijven ze vier punten achter op Forest, die 14e blijft.

Hoe de onderkant van de Premier League-tabel eruitziet…

Keane: Een enorm punt voor Forest; Dyche zal teleurgesteld zijn Roy Keane van Sky Sports op Super Sunday: ‘Zonder twijfel (het is een beter punt voor Nottingham Forest). Het is een enorm punt voor Forest. “Het zal teleurstellend zijn voor Everton, die toen ze met 2-1 voor stonden niet het geloof hadden dat ze over de streep konden komen en de wedstrijd konden winnen. “Uiteindelijk verdiende Forest een punt, maar Sean Dyche zal teleurgesteld zijn dat zijn ploeg de leiding heeft opgegeven.”

Hoe Forest vier punten boven Everton bleef…

Everton stond onder grote druk om de wedstrijd in te gaan, terwijl de ploeg van Dyche wist dat ze bij een nederlaag zeven punten achter Nottingham Forest zouden verliezen.

Het bleek echter niet dat Everton de beste van de twee partijen startte en ze werden beloond met een strafschop van acht minuten nadat Jonjo Shelvey Dwight McNeil had laten struikelen.

Na lang wachten om een ​​Doucoure-handbal te checken in de aanloop naar de overtreding, bekeerde Gray zich vanaf de stip en stuurde Keylor Navas de verkeerde kant op.

Forest reageerde goed op een achterstand en ze waren gelijk in de 19e minuut nadat ze Everton onder druk hadden gezet. Johnson was alert en schoot de rebound binnen nadat het schot van Morgan Gibbs-White was weggeduwd door Jordan Pickford.

Forest stond bovenaan en zette even door, maar het was Everton dat de leiding heroverde en dat kwam tegen de gang van zaken in. James Tarkowski won de eerste kopbal uit een spelhervatting die Doucoure stal om van dichtbij naar huis te koppen

Nu was het Everton aan de leiding en hadden ze kansen om hun voorsprong voor rust uit te breiden, maar Navas kantelde de krachtige drive van McNeil, terwijl Gray een schot op de tweede paal zag worden geblokkeerd toen de bezoekers de eerste helft met voorsprong afsloten.

Na de pauze liep de druk op beide sets spelers op toen er een slechtgehumeurde affaire ontvouwde, met verschillende confrontaties en onbezonnen tackles na de pauze.

De frequente pauzes in het spel hielpen Everton, die blij was om de klok te zien aflopen, terwijl Forest gefrustreerd was omdat ze worstelden om enig momentum op te bouwen.

Teamnieuws Nottingham Forest baas Steve Cooper voerde slechts één wijziging door in het team dat de laatste time-out met 4-0 verloor van West Ham, met Serge Aurier als rechtsback voor zijn eerste optreden in Garibaldi Red sinds het 1-1 gelijkspel met Man City op 18 februari . Neco Williams was de man om plaats te maken. Everton baas Sean Dyche voerde twee wijzigingen door van de ploeg die halverwege de week met 4-0 verloor van Arsenal. Ben Godfrey en Demarai Gray kwamen in de basiself met spits Neal Maupay die op de bank zakte, terwijl Vitalii Mykolenko helemaal uit de ploeg viel. Ondertussen was er nog steeds geen plaats voor Dominic Calvert-Lewin in de selectie van Everton, terwijl hij verder herstelt van een hamstringblessure.

De bezoekers zagen er onbezorgd en beheerst uit terwijl ze de wedstrijd probeerden uit te spelen, maar Forest vond in de 77e minuut uit het niets de gelijkmaker.

Invaller Ryan Yates vond ruimte aan de rechterkant en trok die terug naar Johnson, die niet gemarkeerd was in het gebied, en hij stuurde de bal in de bovenhoek om een ​​tribune te creëren.

Hij had bijna een wedstrijdwinnende hattrick in de laatste minuten, maar dreef een poging net naast vanuit een krappe hoek toen de wedstrijd helemaal eindigde.

Speler van de wedstrijd – Brennan Johnson

Andy Hinchcliffe van Sky Sports: “Brennan Johnson heeft vandaag echt zijn talenten laten zien. Hij kan dribbelen, hij kan voorzetten, hij kan doelpunten maken. Zijn tweede doelpunt vandaag, met de kalmte en intelligentie van zijn positionering, was uitstekend.”

Graeme Souness van Sky Sports over de finish van Johnson: “Het is een klassefinish. Hij weet precies wat hij ermee gaat doen. Hij probeert het niet kapot te maken en plaatst het, waarbij hij de doelman verblindt terwijl hij het rond de Everton-verdediger speelt. Dat is het kenmerk van een echt coole afmaker. “

Opta stats: Everton nog steeds puntloos uit, Forest nog ongeslagen in eigen huis…

Everton is puntloos in hun laatste negen Premier League-wedstrijden buitenshuis (D3 L6), terwijl geen enkele ploeg in de topklasse dit seizoen minder van dergelijke wedstrijden heeft gewonnen dan de Toffees (1).

De Toffees zijn puntloos in hun laatste negen Premier League-wedstrijden tegen gepromoveerde ploegen (D4 L5), de langste wedstrijd ooit door een altijd aanwezige ploeg in de competitie.

Nottingham Forest is ongeslagen in hun laatste negen Premier League-thuiswedstrijden (W4 D5), met alleen Manchester United (11) aan de lopende band. Het is hun langste run zonder nederlaag op de City Ground in de hoogste vlucht sinds een serie van 20 tussen februari 1995 en januari 1996.

Forest is ongeslagen in hun laatste drie Premier League-duels tegen Everton (W1 D2). Dit was echter de eerste keer dat ze thuis een nederlaag tegen de Toffees voorkwamen in hun laatste drie van dergelijke competitiewedstrijden (L2 voor vandaag).

Wat is het volgende?

Nottingham Forest reizen naar Tottenham in de Premier League aanstaande zaterdag om 15.00 uur voor het hosten Newcastle op 17 maart om 20.00 uur, live verder Sky Sports.

Volgende voor Everton is een Premier League thuiswedstrijd tegen Brentford aanstaande zaterdag om 15.00 uur. De kant van Sean Dyche reist dan naar Chelsea op 18 maart om 17.30 uur, live verder Sky Sports.