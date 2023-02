(CNN) — Een van de eerste dingen die opvalt bij het betreden van het Mystery Hotel Budapest is het magische tapijt in Aladdin-stijl dat boven de receptiebalie “zweeft”.

Dit is de eerste indicatie dat dit boetiekhotel veel meer te bieden heeft dan op het eerste gezicht lijkt.

Dan zijn er de talloze lichtbakken aan de muren met geanimeerde afbeeldingen die meerdere keren per dag veranderen en de lift, die gedeeltelijk verborgen is door fluwelen gordijnen.

Afhankelijk van in welke kamer je verblijft, zou je tegen een hoofdeinde kunnen liggen met een versie van Johannes Vermeers ‘Meisje met de parel’, waarbij het ‘meisje’ een iPhone in haar hand heeft, of een ‘feestmeisje’. interpretatie van Da Vinci’s “Mona Lisa”, compleet met VIP-passen voor het Sziget-festival in Boedapest.

En als je toevallig de “geheime” Pythagoras-vergaderruimte boekt, moet je zelf uitzoeken hoe je deze kunt openen (hint – er is een bescheiden doos bij betrokken).

Het Mystery Hotel, gelegen in de wijk Terézváros in Boedapest, is misschien wel een van de meest opwindende hotels in de stad dankzij de intriges die binnen de muren liggen.

Het speelt zich af in wat ooit het hoofdkwartier was van de symbolische grootloge van Hongaarse vrijmetselaars en vormde de inspiratie voor het raadselachtige thema, samen met films als ‘The Da Vinci Code’.

Instagram-vriendelijk

Het Mystery Hotel is gevestigd in het voormalige hoofdkwartier van de symbolische grootloge van de Hongaarse vrijmetselaars. Met dank aan Mystery Hotel Boedapest

Hoewel het de dramatische uitzichten over de stad en de centrale locatie van enkele van de meer bekende hotels in Boedapest mist, is het pand, dat in mei 2019 werd geopend, hard op weg een van de meest Instagram-vriendelijke verblijfplaatsen in Boedapest te worden.

Dit is zeker geen toeval. De ontwerper van het hotel, Zoltán Varró, geeft zelfs toe dat hij “vind-ik-leuks” in gedachten had bij het conceptualiseren van het pand.

“Instagram heeft de hotelindustrie echt veranderd”, vertelt Varró aan CNN Travel. “Ongeveer 20 jaar geleden wilden mensen naar grote namen omdat ze zich daar veilig voelden.

“Nu is het belangrijkste om op te vallen. Iedereen is op zoek naar iets bijzonders. Social media is van levensbelang.

“Als een gast iets geweldigs ziet en een foto maakt, kan deze binnen enkele seconden met de rest van de wereld worden gedeeld.”

Viktória Berényi, directeur bedrijfsontwikkeling bij het Mystery Hotel, zegt dat sociale media hebben bijgedragen aan het binnenhalen van een groot aantal boekingen.

“De eerste indruk is alles”, zegt Berényi. “Er is veel concurrentie in Boedapest. We hadden in het begin wat moeite met het aantrekken van mensen.

“Maar we hebben veel gasten gehad die hierheen kwamen omdat ze de foto’s op Instagram zagen.”

Een van de vele intrigerende delen van het hotel is de Grote Zaal, die dienst doet als eetgedeelte, bar en lobby.

Varró besloot om het de belangrijkste focus van het gebouw te maken na het zien van foto’s die de betekenis van de kamer lieten zien in de jaren 1890, toen Hongaarse vrijmetselaars hier regelmatig samenkwamen.

Vrijmetselarij verleden

De grote trap is een van de elementen die bewaard zijn gebleven uit het oude gebouw. Met dank aan Mystery Hotel Boedapest

Vrijmetselarij, een van de meest invloedrijke en bekende geheime genootschappen, werd opgericht in het VK, maar verspreidde zich snel naar Europa en de rest van de wereld.

De seculiere beweging modelleert zichzelf naar de broederschappen van middeleeuwse steenhouwers, die geheime woorden en symbolen gebruikten om elkaars legitimiteit te erkennen.

Nadat de voormalige Republiek van Raden in Hongarije en later de minister van Binnenlandse Zaken van Hongarije, Mihály Dömötör, in 1920 de activiteiten van vrijmetselaars verbood, deed het gebouw dienst als militair hospitaal.

Het werd ook gebruikt door de Hongaarse National Guard Association, voordat het na de Tweede Wereldoorlog terugkeerde naar de vrijmetselarij. Maar tijdens het communisme huisvestte het het ministerie van Binnenlandse Zaken tot de val van het regime in 1989.

Onnodig te zeggen dat het gebouw tijdens zijn vele verschillende incarnaties aanzienlijk is veranderd en dat de vrijmetselarij-elementen zijn verborgen.

“Na het communisme werd de kamer verwoest”, zegt Varró. “De vrijmetselaarsaspecten werden volledig behandeld, omdat niemand hierover wilde praten.

“Ik wilde niet dat het (de Grote Zaal) verborgen zou blijven. Dit is het hart van het gebouw.”

Het gewelfde plafond, dat volledig is gerestaureerd, is versierd met prachtige motieven, terwijl de muren zijn versierd met heldere zuilen en lichtbakken.

Hoewel het hele hotel gevuld is met kroonluchters, hangt de grootste direct boven een marmeren schaakbordvloer in de Grote Zaal.

Aan het einde van de kamer leiden twee ijzeren wenteltrappen naar de galerij, waar zich een privé-eetkamer bevindt die gericht is op grotere groepen.

De grote trap, verlicht door kaarsen, is een van de vele elementen die bewaard zijn gebleven uit het oorspronkelijke gebouw, dat dateert uit 1896, samen met de hoofdingangen.

Vanaf de zesde verdieping zie je elementen van de gevel van het oude gebouw en het nieuwe gebouw naast elkaar.

Varró heeft verschillende motieven bewaard die worden gebruikt in vrijmetselaarssymboliek rond de gebouwen, samen met sculpturen van een sfinx, een vierkant en een kompas.

Zelfs de schilderijen in de gangen zijn gekoppeld aan de vrijmetselarij, sommige zijn het werk van de vrijmetselaar, terwijl andere zijn gemaakt door kunstenaars uit landen met sterke banden met de seculiere beweging.

Berényi benadrukt echter dat het Mystery Hotel veel meer vertegenwoordigt dan alleen de vrijmetselarij, en merkt op dat de organisatie, die is verwoest door complottheorieën, voor sommigen een negatieve connotatie kan hebben.

“Hoezeer we ook trots zijn op de geschiedenis, we kunnen niet alles over de vrijmetselaars maken, omdat ze verschillende dingen vertegenwoordigen voor verschillende mensen”, zegt ze.

Unieke suites

Sommige suites hebben hoofdeinden met een gemoderniseerde versie van Leonardo Da Vinci’s ‘Mona Lisa’. Met dank aan Mystery Hotel Boedapest

Er zijn drie verschillende suitestijlen, Dorisch, Ionisch en Korinthisch. De Dorische kamers, die uitkijken op de binnenplaats van het hotel en de Secret Garden Spa, hebben elementen in Engelse Victoriaanse stijl en zijn ingericht in verschillende tinten groen.

De Ion-kamers zijn gebaseerd op de bovenste verdiepingen van het hotel en hebben een Franse zolderstijl, terwijl de Corinthische kamers meubels in barokstijl hebben, zoals bordeauxrode fluwelen gordijnen.

De Atelier Suite, gelegen op de zesde verdieping, is de meest unieke suite in het gebouw. Ontworpen om op een schildersatelier te lijken, heeft het een marmeren trap, bakstenen muren, enorme schilderijen en tientallen vloerkleden. Zelfs het tv-meubel heeft de vorm van een schildersezel.

“Het oorspronkelijke plan was om deze kamer als opslagruimte te gebruiken, omdat deze maar twee kleine ramen heeft”, legt Varró uit.

“Toen ik besloot er een van de grootste suites van te maken, dacht de eigenaar dat ik gek was. Maar het is erg populair geweest.”

De suite wordt vaak gevraagd voor privébijeenkomsten, zoals het Italiaanse luxe modehuis Dolce&Gabbana die hem inhuurt voor privé-evenementen.

Indrukwekkende spa

De Secret Garden Day Spa, gelegen op de binnenplaats, is een van de hoogtepunten van het hotel. Met dank aan Mystery Hotel Boedapest

Hoewel de Grote Zaal moeilijk te volgen is, om nog maar te zwijgen van de rooftopbar Sky Garden, die uitzicht biedt op het Koninklijk Paleis, is de spa van het hotel een andere opvallende plek.

Er zijn tal van prachtige thermale baden om uit te kiezen in Boedapest, wat betekent dat elke hotel-spa hier behoorlijk indrukwekkend moet zijn om bezoekers te verleiden.

De Secret Garden Day Spa stelt echter zeker niet teleur.

Gelegen op de omsloten binnenplaats van het hotel, heeft het een barokke tuinsfeer, met dramatische palmbomen en een prachtige fontein.

Gasten hebben de mogelijkheid om te ontspannen op ligbedden, in de sauna en het stoombad te glijden, of te kiezen voor een van de vele cosmetische behandelingen, lichaamsbehandelingen en massages die worden aangeboden.

De verlichting in de spa is ook fantastisch vanwege de ligging op de binnenplaats, samen met een reeks kristallen kroonluchters.

“Dit was een lege plek”, zegt Varró. “Ik wilde iets anders creëren. Ik denk dat dit (de binnenplaats) de perfecte plek is voor een spa. Boedapest is geen erg zonnige stad, maar het is hier altijd zomer.”

Het pronkstuk is ongetwijfeld de magnifieke whirlpool, die een fantastisch zicht geeft op de gevel van het gebouw.

“We hebben hier geen thermaal water, maar dit wel”, zegt Berényi. “Deze jacuzzi is erg populair op Instagram.”