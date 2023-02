Myst Mobile bringt das legendäre Point-and-Click-Abenteuer aufs Handy

Das legendäre Point-and-Click-Abenteuerspiel Myst kommt pünktlich zum 30. Geburtstag des Spiels auf das iPhone.

Myst fesselte eine Generation von Spielern der 90er Jahre mit seinen üppigen Umgebungen, faszinierenden (aber gelegentlich frustrierenden) Rätseln und tiefgründigen Überlieferungen. Angesichts der Popularität anderer zum Nachdenken anregender Puzzle-Titel wie The Witness ist es sinnvoll, das langsame Gameplay auf iOS zu bringen, und es ist für das erste Inselgebiet sogar kostenlos spielbar. Wenn Sie Fortschritte machen möchten, können Sie das vollständige Spiel im App Store für 14,99 $/12,99 £ kaufen.

Es gibt noch kein festes Veröffentlichungsdatum für Myst Mobile, obwohl die Pressemitteilung, in der das Spiel angekündigt wurde, die Entwicklung des Ports erwähnte, um 30 Jahre zu feiern, seit das in Washington ansässige Studio Cyan das Original im Jahr 1993 auf den Markt brachte. Das Studio neu erstelltes Myst in der Unreal Engine für moderne M1-Chip-betriebene Macs letztes Jahr, das ist die Version, die auf iPhones und iPads kommen wird, und sie wurde angepasst, um auf M2-Chips in den neuesten iPad Pro-Tablets zu funktionieren.

Es ist unklar, ob oder wann das Spiel auf Android-Geräte kommt; Cyan antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.