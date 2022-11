MyMüsli-Adventskalender Vorstellung auf die Probe gestellt: 24 Türchen Schokoladenglück

Der MyMuesli Adventskalender „Imagine Chocolate“ ist nichts für Freunde von Frühstücksflocken. Denn aus den Türchen purzelt allerlei vegane Schokolade in vielen Variationen. Aber dafür ist es besonders.

Laut Statista starten 5,12 Millionen Deutsche mehrmals pro Woche mit einem Müsli-Frühstück in den Tag. Allerdings sind sich die 5,12 Millionen Menschen uneins darüber, woraus das Müsli bestehen soll. Genau diese Marktlücke für personalisierte Frühstückscerealien ist eigentlich das Erfolgsrezept von MyMuesli. Weil aber nur Müsli ein bisschen langweilig ist, hat sich das Unternehmen nun auf ausgetretene Pfade gewagt und Schokolade verkauft.

Sie ist natürlich anders als gewöhnliche Schokolade und anders bedeutet in diesem Zusammenhang vegan, laktose- und palmölfrei, nur in Papier verpackt und somit recycelbar. MyMuesli nennt seine Kakaokreation Imagine. Und das versteckt sich auch im Adventskalender Imagine. Müsli: Nein!

Imagine Chocolate Adventskalender: Die Verpackung



Quadratische Schachtel, weihnachtliches Design, es gibt noch viel mehr zum Aussehen der MyMüsli Schokoladenkalender um nicht zu sagen. Wäre da nicht die Frage der Nachhaltigkeit, auf die MyMuesli bei seiner Schokolade so viel Wert legt. Beim Kalender als solchem ​​scheint sich der Hersteller darum weniger zu kümmern. Obwohl alle Pralinen im Kalender in Papier eingewickelt sind, müssen die Türchen aufgerissen werden. Es kann im nächsten Jahr nicht wiederverwendet werden. Wer einen wiederverwendbaren und damit nachhaltigen Adventskalender sucht, wird enttäuscht.

MyMuesli Adventskalender: Stellen Sie sich Schokolade vor

Sechs Boxen beherbergen die Highlights des Kalenders. Ansonsten gibt es kleine Schokoriegel zum Probieren © Stern

Wichtiger ist natürlich, was der Adventskalender im Inneren verbirgt. Und das herauszufinden ist gar nicht so einfach. In der Mitte befindet sich eine große Tür, hinter der sich sechs große Pakte verbergen. MyMuesli packt drei Tafeln Schokolade in die Pakete: Orange Hazelnut Cinnamon (Orange, Haselnuss, Zimt), Almond Cinnamon (Mandel, Zimt) und Salted Caramel Banana (Salz, Karamell, Banane).

Die anderen drei enthalten Trockenfrüchte in Kokosschokolade in Form von Cashew und Cranberry, Pistazie und Mandel sowie Rosine und Cranberry. Außerdem gibt es einen Fünf-Euro-Gutschein für MyMüsli. Die restlichen 18 Türen verbergen kleine Schokoladentafeln in den unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen. Leider sind zwei Tafeln in den Kalender gerutscht. Sie können es mit einer Pinzette herausziehen. Eine ziemlich nervige Fummelei.

Mit bloßen Händen schwer zu erreichen. Ein Schokoriegel ist aus dem Adventskalender verschwunden © Stern

MyMuesli Adventskalender Stellen Sie sich vor: Der Geschmackstest



Schön: Alle Geschmacksrichtungen der drei großen Riegel sind als Mini-Version im Kalender enthalten. Ideal, um vorher auszuprobieren, was einem gefällt. Vier Sorten sind laut Hersteller exklusiv bei der Adventskalender enthalten.

Dazu gehören gesalzene Karamell-Bananen. Wie sich im Geschmackstest herausstellt, ist das ein kleines Ärgernis, denn der Geschmack der Sorte war für den Tester außergewöhnlich gut. Die Mischung aus süß und salzig ist einfach wunderbar und die Banane fügt sich dezent und nicht aufdringlich in dieses Geschmackserlebnis ein. Die Mischung ist ganz klar ein Highlight des Kalenders.

Auch die Rosinen und Cranberries in Kokosschokolade haben überraschend gut geschmeckt. Anders als erwartet ist die Schokolade rund um die Dörrobst nicht süß, sondern leicht bitter. Die Rosinen und Cranberries sorgen für die nötige Süße. Und genau das macht den Snack so reizvoll.

Die Highlights des Kalenders sind drei Tafeln Schokolade, drei mit Schokolade überzogene Früchte und ein Gutschein für mymuesli.de © Stern

Etwas enttäuschend war dagegen die Orangen-Haselnuss-Zimt-Schokolade. Die Orange war deutlich zu schmecken und wirkte auf den Gaumen des Testers etwas künstlich. Eine Kindheitserinnerung an die Soft Cakes von Griesson wurde wach, als die Schokolade den Gaumen des Testers streichelte. Muss gefallen.

Den Abschluss des Tests bildete eine weiße Schokoladenvariation: Mandel-Zimt. Sie war deutlich süßer als alle anderen Sorten. Etwas zu süß für den Geschmack des Testers. Trotzdem hat es gut geschmeckt. Die karamellisierten Mandeln kombiniert mit Zimt erinnern stark an den Duft gebrannter Mandeln auf dem Weihnachtsmarkt. Keine Geschmacksexplosion wie Salz, Karamell und Banane, da kam mir der Geschmack etwas bekannt vor, aber lecker ist die Abwechslung trotzdem.

MyMüsli Adventskalender: Preis und Leistung



MyMüsli verlangt dafür 50 Euro Schokoladen-Adventskalender. Eine Tafel Schokolade kostet im Laden etwa vier Euro. Zwölf Minitafeln kosten rund neun Euro, also jeweils 75 Cent. Die mit Schokolade überzogenen Trockenfrüchte sind nicht einzeln erhältlich. Bei einem geschätzten Wert von fünf Euro pro Paket ergibt das einen Warenwert von knapp über 40 Euro, der im Adventskalender schlummert. Außerdem gibt es natürlich den 5-Euro-Gutschein. Ergibt Waren im Wert von 45 Euro. Der Preis von 50 Euro geht in Ordnung, denn auch der Kalender selbst muss bezahlt werden. Aber es ist kein besonders guter Deal.

Fazit



Geschmäcker sind natürlich verschieden. Dennoch dürften sich die meisten Schokoladenliebhaber im MyMuesli Adventskalender Geschmacksrichtungen vorstellen, die dem Gaumen schmeicheln. Klar ist auch, dass nicht jedem alles gefällt, aber ausprobieren ist das Schöne an einem Adventskalender. Und diese Vielfalt bietet die MyMüsli Adventskalender ohnehin. Die Schokolade bedient eine Klientel, die sich gerne vegan ernährt und Wert auf Nachhaltigkeit legt. In diesem Zusammenhang ist es unverständlich, warum MyMuesli seine Köstlichkeiten dann in einen Einwegkalender packt. Der Preis von 50 Euro spiegelt lediglich den Warenwert wieder. Trotzdem ist er für einen Schokoladen-Adventskalender nicht gerade günstig.

