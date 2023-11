Myles Turners Dunk eröffnet das erste NBA-Turnier dieser Saison

Tim BontempsESPN5-minütige Lektüre

Myles Turner wirft den ersten Slam eines Saisonturniers nieder Myles Turner schafft den ersten Slam Dunk des Saisonturniers.

Myles Turner wird in die Geschichtsbücher der NBA eingehen.

Turners Dunk nach einem Pass von Tyrese Haliburton, dem All-Star-Guard der Indiana Pacers, 19 Sekunden nach Beginn des Spiels am Freitagabend gegen die Cleveland Cavaliers war der erste Korb, der in der Geschichte des Saisonturniers der NBA erzielt wurde, das mit sieben Spielen in der Gruppenphase begann .

Nach Jahren der Debatte über die Möglichkeit, dass die NBA ein Turnier veranstalten könnte – nach dem Vorbild der europäischen Fußball- und Basketballligen – wurde das langjährige Lieblingsprojekt von Kommissar Adam Silver am Freitag Wirklichkeit. Die sieben Spiele waren der erste von sieben Tagen mit Gruppenphasenspielen im November, einschließlich der nächsten drei Freitage sowie des 14., 21. und 28. November. Bei dem Turnier spielen alle 30 NBA-Teams vier Spiele gegen ausgeloste Gruppen zusammen basierend auf der Vorjahreswertung.

Draymond Green, Stürmer der Golden State Warriors, sagte nach dem dramatischen Sieg seines Teams über die Oklahoma City Thunder, er sei ein Fan des Turniers und lobte die Liga dafür, dass sie zu Beginn der regulären Saison für Intensität gesorgt habe.

„Wir reden über dieses Saisonturnier und es ist ein Playoff-Spiel“, sagte Green. „Es hat Spaß gemacht, an dem Spiel teilzunehmen. Die Intensität war da. Es ist eine gute Arbeit der NBA, im November für diese Art von Spannung zu sorgen, denn es gibt einige dunkle Tage im November, aber solche Spiele gibt es, Sie.“ Ich kann sie schätzen. Es war großartig.

Die Pacers und Cavs spielten das erste Spiel des Abends, wobei Indiana in einem Spiel der Gruppe A der Eastern Conference mit 121-116 gewann. Passend zu den Themenplätzen, die jedes Team für das Turnier nutzen wird, wurde das Spiel auf einem leuchtend blauen Platz im Gainbridge Fieldhouse in Indianapolis gespielt.

Die Pacers triumphierten nach einem 48-minütigen Hin- und Herwechsel, der sich schließlich mit einem späten 12:1-Lauf zu ihren Gunsten auswirkte. Haliburtons Rücksprung 17,1 Sekunden vor Schluss und zwei Freiwürfe 10 Sekunden später machten das Spiel zunichte.

Im größten Spiel des Abends, bei dem es darum ging, wer nächsten Monat ins Viertelfinale einziehen wird, empfingen die Bucks die New York Knicks, als die beiden besten Teams der Gruppe B der Eastern Conference gegeneinander antraten.

Die Bucks gingen in der Defensivwertung auf Platz 29 der NBA in die Nacht, nachdem sie in vier der letzten fünf Jahre unter den Top 10 waren. Angeführt von Center Brook Lopez, der über acht Blocks verfügte, ähnelten sie gegen New York immer mehr ihrem alten Selbst. Auf die Frage nach der Verbesserung der Verteidigung während des Halbzeitinterviews in der ESPN-Übertragung am Freitag sagte Bucks-Trainer Adrian Griffin, es gebe einen guten Grund dafür: Er sei auf Wunsch seiner Spieler zur vorherigen Defensivabdeckung des Teams unter dem ehemaligen Trainer Mike Budenholzer zurückgekehrt .

Konkret haben die Bucks Lopez in Drop-Pick-and-Roll-Coverage geschickt und ihn so am Rande gehalten, wie sie es in den letzten Jahren getan haben.

„Ich denke, die Spieler sind manchmal schlauer als die Trainer“, sagte Griffin. „Sie wollten Brook sofort haben, und ich war schlau genug, ihnen zuzuhören, und das zahlt sich heute Abend aus.“

Das reichte aus, um Milwaukee mit einem 110-105-Sieg über New York davonkommen zu lassen, das 43 Punkte von Jalen Brunson erhielt und 70 Sekunden vor Schluss nach einem 3-Punkte-Wurf von Brunson tatsächlich in Führung lag. Aber Damian Lillard erzielte eine 3 und dann einen Layup bei aufeinanderfolgenden Ballbesitzen, um die Bucks endgültig in Führung zu bringen.

Lopez, dessen acht Blocks seit Alonzo Mourning im Jahr 2006 die meisten in einem Spiel aller Spieler ab 35 Jahren waren, sagte, er sei „sehr dankbar“ für Griffins Bereitschaft, den Spielern zuzuhören.

„Wir haben viele Leute, die sehr trainierbar sind, aber einen Cheftrainer zu haben, der bereit ist, in dieser Hinsicht zuzuhören und Dinge auszusprechen, das ist großartig und wird in dieser Saison natürlich viel davon sein.“

Während sich die Lage für die Bucks zu verbessern begann, war es für New York erneut ein schwieriger Abend, die Saison offensiv zu eröffnen, denn das Team erzielte insgesamt 39,6 % und ein düsteres 10-gegen-39-Ergebnis von 3. Und während Brunson einen großen Abend für die Knicks hatte, Mit 45 Punkten war es ein weiteres schreckliches Spiel für Julius Randle, der 5 von 20 insgesamt und 1 von 9 aus der 3-Punkte-Reichweite erzielte und auf 34,2 % insgesamt und 22,5 % aus 3-Punkte-Distanz schoss sechs Spiele in diesem Jahr.

In einem Spiel der Gruppe C der Eastern Conference in Chicago wurde Bulls-Stürmer Patrick Williams von Trainer Billy Donovan zugunsten von Torrey Craig aus der Startaufstellung gestrichen, aber das reichte den Bulls nicht aus, um eine 109:107-Niederlage gegen die Brooklyn Nets zu vermeiden . Das Spiel endete damit, dass Zach LaVine einen potenziell spielentscheidenden Schuss am Buzzer verfehlte. Dorian Finney-Smith hatte 21 Punkte, um Brooklyn anzuführen, während DeMar DeRozan 24 für die Bulls hatte.

Miami beendete unterdessen mit einem 121:111-Heimsieg über Washington in einem Spiel der Eastern Conference-Gruppe B eine vier Spiele andauernde Niederlagenserie. Die Heat holten 24 Punkte, 11 Rebounds und 9 Assists von Tyler Herro.

Die wohl schwierigste Gruppe im Turnier ist die Western Conference-Gruppe C, zu der die Warriors, Sacramento Kings, Minnesota Timberwolves, Thunder und San Antonio Spurs gehören. Wenn man bedenkt, wie sich die Dinge am Freitagabend in Oklahoma City entwickelten, als die Warriors in letzter Sekunde mit einem 141:139-Sieg hervorgingen, schien es ganz so, als würden sich die Dinge so entwickeln.

Obwohl der All-NBA-Guard Shai Gilgeous-Alexander fehlte, drückten die Thunder bis zum Schlusspfiff, bevor Stephen Curry weniger als eine Sekunde vor Schluss einen Layup hinlegte, der nach einer sehr langen Prüfung trotz des Treffers von Green gewertet werden konnte Rand.