De grootste jaarlijkse mobiele technologieshow vindt volgende week plaats en we dachten dat u zult genieten van een overzicht van de grote evenementen en aanwezigen die hun aanwezigheid hebben bevestigd. Er zullen verschillende spraakmakende debuten plaatsvinden van onder meer Xiaomi, Honor en Realme, evenals tal van andere interessante productlanceringen.

Zaterdag 25 februari – HMD Global

HMD trapt de boel af met zijn aankondigingen op zaterdag. Hoewel we geen daadwerkelijke bevestiging hebben van welke apparaten worden gelanceerd, verwachten we nieuwe Nokia-smartphones en misschien ook enkele slimme accessoires.

Zondag 26 februari – Xiaomi, OnePlus, TCL

Zondag wordt een grote dag met Xiaomi’s wereldwijde lanceringsevenement voor zijn Xiaomi 13-serie. We krijgen eindelijk de prijs- en beschikbaarheidsdetails van de Xiaomi 13 en Xiaomi 13 Pro. We hopen ook op nieuws over de geruchten Xiaomi 13 Lite en Xiaomi 13 Ultra-modellen.

OnePlus zal naar verwachting pronken met zijn OnePlus 11 Concept-apparaat met zijn unieke lichtstrips op de achterkant. We hebben twee officiële teasers voor het apparaat gezien, maar de daadwerkelijke functionaliteit van de blauwgekleurde rugstrips blijft een mysterie. Een geruchten mogelijkheid is dat ze worden gebruikt om het apparaat actief te koelen.









OnePlus 11 Concept-teasers

TCL bereidt zich ook voor op het hosten van zijn eigen lanceringsevenement op zondag, waar we waarschijnlijk de nieuwste afleveringen in zijn smartphone- en tabletopstellingen zullen zien.

Maandag 27 februari – Eer

Honor kondigt maandag de vlaggenschepen van de Magic5-serie aan, bestaande uit de Magic5 en Magic5 Pro. Op basis van de laatste geruchten zullen beide telefoons worden uitgerust met Qualcomms Snapdragon 8 Gen 2-chipset en minimaal 66 W snelladen.

De opvouwbare Magic Vs die in november in China werd gelanceerd, moet ook wereldwijd worden uitgebracht.

Donderdag 28 februari – Realme, Tecno, ZTE

Realme zal zijn GT3-smartphone op 28 februari aankondigen. Het apparaat zal naar verwachting de wereldwijde variant van de GT Neo5 zijn en zal hetzelfde razendsnelle 240W-oplaadsysteem hebben dat in slechts 9 minuten en 37 seconden volledig 0-100% oplaadt .

Tecno wil ook het MWC-podium betreden met zijn eerste opvouwbare telefoon: de Phantom V Fold. We hebben al de bevestiging gekregen dat het apparaat wordt aangedreven door de Dimensity 9000+ chipset, maar we zullen tijdens het evenement alle details leren kennen, evenals prijzen en beschikbaarheid.

ZTE zal ook een keynote-evenement houden waar we de interessante Nubia Pad 3D-tablet en de Neovision AR-smartbril van het merk zullen zien.









ZTE Nubia Pad 3D-tablet en Neovision AR slimme bril

We zullen ervoor zorgen dat alle genoemde productlanceringen en andere interessante evenementen live worden uitgezonden vanaf MWC Barcelona 2023, dus houd ons in de gaten!