MWC 2023 staat nu in de geschiedenisboeken en het is de drukste show sinds jaren, mogelijk zelfs tot de paar edities vlak voor de COVID-pandemie. We hebben een samenvatting gemaakt van alle belangrijke aankondigingen van de afgelopen week, naast praktische verslaggeving van enkele van de interessantere apparaten die we persoonlijk hebben gezien.

HMD wereldwijd

Nokia trapte af met de aankondiging van de Nokia G22, Nokia C32 en Nokia C22 smartphones. Het trio biedt specificaties op instapniveau met grote batterijen en, in het geval van de G22, een focus op eenvoudige reparatie. Nokia werkte samen met iFixit om tools, reserveonderdelen en reparatiehandleidingen te leveren waarmee gebruikers hun apparaten langer kunnen behouden.

Het vervangen van de batterij duurt ongeveer 5 minuten, mits u over het juiste gereedschap en de juiste handleidingen beschikt. Nokia heeft ook aangekondigd dat het vanaf het derde kwartaal van 2023 een aantal van zijn telefoons in Europa zal produceren. Bekijk hier onze praktische dekking van de nieuwe Nokia-telefoons.













Xiaomi

Xiaomi bracht de Xiaomi 13 en Xiaomi 13 Pro naar de wereldmarkten en introduceerde het geheel nieuwe Xiaomi 13 Lite-model. De kleinere Xiaomi 13 kost hier in Europa een coele € 1.000. De 13 Pro kost € 1.300/₹ 80.000, terwijl de 13 Lite kopers € 500 kost. Alle drie de telefoons zijn vanaf 8 maart in de uitverkoop. We hebben onze volledige schriftelijke recensies van de drie telefoons die u kunt bekijken via de onderstaande links.













Xiaomi demonstreerde ook zijn Wireless AR-bril op MWC met een volledig draadloos ontwerp, Micro OLED-schermen en uitgerust met Qualcomm’s Snapdragon XR2+ Gen 1-platform.

Oneplus

OnePlus presenteerde een coole nieuwe concepttelefoon met vloeistofkoeling genaamd OnePlus 11 Concept. Net als een echte gaming-pc, brengt het apparaat een gesloten vloeistofkoelsysteem met zich mee dat OnePlus Active CryoFlux noemde.

OnePlus beweert dat het nieuwe koelsysteem de temperatuur kan verlagen tot 2,1°C tijdens het gamen en 1,6°C tijdens oplaadsessies.

TCL

TCL heeft een aantal nieuwe budgettelefoons aangekondigd voor de Amerikaanse markt en twee nieuwe 11-inch Android-tablets. De meest exclusieve nieuwe telefoon is de TCL 40 X, die een Dimensity 700-chip, 6,5-inch 90Hz LCD-scherm en een 50MP-hoofdcamera voor $ 200 brengt. TCL 40 XE is de goedkoopste 5G-telefoon in het portfolio van de maker voor slechts $ 170, terwijl de TCL 40 XL een Helio G37 en 50 MP hoofdcamera brengt voor $ 150. TCL kondigde ook de TCL 406 van $ 120 aan – een Android 13-apparaat met een 6,6-inch HD + -scherm en een batterij van 5000 mAh.

























We hebben ook hands-on dekking van de TCL 40 X-, TCL 40 XE- en TCL 40 XL-telefoons.

Eer

Honor kondigde zijn Magic5-vlaggenschepen van € 900 en € 1.200 Magic5 Pro aan, naast de wereldwijde beschikbaarheid van de Magic Vs-opvouwbare € 1.600. De Magic5-serie brengt het nieuwste vlaggenschip Snapdragon 8 Gen 2-chipset, 54 MP hoofdcamera's en 120 Hz LTPO OLED-schermen. U kunt onze praktische indrukken van alle drie de telefoons bekijken via de onderstaande links.













Realme

De Realme GT3 werd aangekondigd met razendsnelle 240 W snelladen en een vraagprijs van $ 650. Het apparaat is een rebranding van de Realme GT Neo 5 die eerder dit jaar in China werd gelanceerd. De telefoon brengt ook een Snapdragon 8+ Gen 1-chipset, 50 MP hoofdcamera en een 4.600 mAh-batterij die dankzij de meegeleverde snellader in slechts 10 minuten moet worden gevuld.





Tecno

De ambities van Tecno groeien in een ongekend tempo, zo kondigde het bedrijf zijn eerste opvouwbare telefoon aan op MWC. De Phantom V Fold zal naar verwachting binnenkort in India debuteren met een ongelooflijke prijs voor vroege vogels van INR 80.000 (minder dan $ 1.000). Je krijgt een groot 7,85-inch LTPO AMOLED-vouwscherm met een verversingssnelheid van 120 Hz, evenals een 6,42-inch AMOLED-coverdisplay, 50 MP hoofd- en telecamera's en een Dimensity 9000+ chipset. We hebben wat tijd met het apparaat moeten doorbrengen, dus je kunt hieronder onze eerste indrukken bekijken.





Tecno toonde ook een concepttelefoon met een van kleur veranderende Chameleon-kleurtechnologie waarmee de gebruiker de kleuren van de achterkant van de telefoon binnen enkele seconden kan veranderen.

ZTE

ZTE maakte indruk met zijn nubia Pad 3D – een brilloze 3D Android-tablet die samen met Leia Inc. is ontwikkeld. Lightfield-modus. Het kan standaard 2D-inhoud in realtime omzetten in 3D met de ingebouwde conversiesoftware en dankzij de dubbele camera's aan de voor- en achterzijde kunt u foto's, video's maken en objecten uit de echte wereld scannen in glorieus 3D.





Tegen

Oppo concentreerde zich op zijn slimme wearables tijdens de MWC-conferentie van dit jaar en demonstreerde zijn Air Glass 2 assisted reality-bril, Zero-power-tag en Wi-Fi 6-router. Je kunt hier naar onze praktische verslaggeving van het trio gaan.

Motorola

Lenovo's MWC-stand toonde de Motorola oprolbare smartphone-concepttelefoon, ook wel Moto Rizr genoemd. Het apparaat heeft een oprolbaar pOLED-scherm dat verticaal uitbreidt van een 5-inch diagonaal en 15:9 beeldverhouding tot een 6,5-inch diagonaal met een 22:9 beeldverhouding.









Motorola oprolbaar concept

Het idee achter deze telefoon is dat je een compacte telefoon kunt hebben en het display kunt uitbreiden wanneer je onderweg meer schermgebied nodig hebt door tweemaal op een knop aan de zijkant te tikken.

Kat

Robuuste telefoonfabrikant Cat heeft zijn Cat S75-telefoon aangekondigd met ingebouwde tweerichtingssatellietberichten via Bullitt Satellite Messenger Essentials. Met deze service kun je elk telefoonnummer een bericht sturen als je geen mobiele verbinding hebt. Cat S75 kost € 600 / £ 550. U kunt naar onze praktische dekking gaan voor meer informatie.

Ulefone

De Ulefone Armor 23 is de nieuwste in een lange reeks robuuste telefoons van de maker. Het brengt een Snapdragon 8 Gen 1-chipset ondersteund door 16 GB RAM en 1 TB opslag, een 6,67-inch AMOLED-scherm FHD + -scherm en een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz.

Trouw aan zijn naam en aard, heeft Armor 23 een batterij van 7.000 mAh en is IP68-gecertificeerd volgens MIL-STD-810H, wat betekent dat hij prima bestand is tegen een val of onderdompeling onder water.