MW3-Fehler fragt einige Spieler immer wieder nach einer MW2-Disc

Manche PlayStation 5 Call of Duty: Modern Warfare III Spieler, die die neu veröffentlichte Einzelspieler-Kampagne des Spiels genießen möchten, stoßen auf ein bizarres Problem: Das Spiel sperrt sie vom Spielen aus und verlangt danach Moderne Kriegsführung II Rabatt.

Schon lange scherzen die Leute über das Neue Ruf der Pflicht Bei den Spielen handelt es sich immer um dasselbe Spiel, das jedes Jahr mit ein paar neuen Waffen neu verpackt wird. Das stimmt natürlich nicht, aber manche Folgen fühlen sich doch an sehr ähnelt früheren Einträgen, da im gesamten Franchise ähnliche Technologien und Ressourcen verwendet werden. Aber MW3 auf PS5 treibt dies noch weiter voran, da Trophäen auf PS5 als DLC aufgeführt werden MW2. Und jetzt berichten einige Spieler, dass sie das Spiel nicht einmal auf PS5 spielen können, weil eine Fehlermeldung sie auffordert, die PS4-Version einzulegen Moderne Kriegsführung II.

Als gemeldet und bestätigt von IGN am 2. NovemberSpieler sind sich online beschweren dass sie die Kampagne des neuen Spiels – die jetzt für Vorbesteller verfügbar ist – aufgrund eines Fehlers nicht spielen können. Diese Fehlermeldung fordert die Spieler seltsamerweise auf: „Bitte legen Sie eine Wiedergabe-CD ein.“ Call of Duty: Modern Warfare II und versuchen Sie es erneut.“ Etwas seltsam, da diese Spieler das neue Spiel gekauft haben, Moderne Kriegsführung III.

Kotaku hat Activision um einen Kommentar gebeten.

Während einige Spieler es getan haben vorgeschlagene Problemumgehungen auf Reddit, das scheint das Problem nicht für jeden zu beheben, der mit dem einen oder anderen Fehler zu kämpfen hat. Activision scheint sich des Problems bewusst zu sein und twitterte, dass es die Probleme „untersucht“.. Ein späterer Tweet bestätigte, dass ein Update veröffentlicht wurde sollte das Problem beheben für Spieler nach einem Konsolenneustart.

Nirgendwo in den beiden Tweets erwähnte Activision, was im Fehlertext des Spiels konkret stand. Das liegt wahrscheinlich daran, dass dieser seltsame Fehler nur ein weiterer Beweis dafür ist, dass Berichte aus dem Jahr 2022 –behaupten Moderne Kriegsführung III war als geplant Moderne Kriegsführung II Erweiterung– waren in der Tat zutreffend.

Am 1. November entdeckten die Spieler das Call of Duty: Modern Warfare III auf PS5 hatte keine Platin-Trophäe, was die Spekulationen erneut entfacht, dass das neue Spiel irgendwie als DLC für das vorherige behandelt wird. Dieses Problem wurde auch in der Steam-Version des Spiels entdeckt MW3Die Erfolge von sind als DLC aufgeführt für MW2.

Der MW2 Disc-Fehler und die DLC-Trophäen-Episode könnten Überbleibsel davon sein, als dieser Eintrag in der Kabeljau Die Serie war kein vollständiges Spiel, sondern eine kostenpflichtige Erweiterung Moderne Kriegsführung II. Während schließlich Pläne geändertwie berichtet von Bloomberg im Februares scheint, dass einige Geister der vergangenen Expansionspläne noch im Spiel sind Moderne Kriegsführung III für PS5.

