MVA männlicher Athlet der Woche, Adam Smith, Plainfield North – Shaw Local

MVA männlicher Athlet der Woche, Adam Smith, Plainfield North Football

Herron: Was gefällt Ihnen an Ihrem Team am besten?

Smith: Wir haben ein paar Talente mit zwei DI-Empfängern, unsere Linie ist großartig und unsere Verteidigung war wahrscheinlich die beste in der Conference, also haben alle Teile ein großartiges Team zusammengestellt.

Herron: Was magst du am meisten daran, für Plainfield North anzutreten?

Smith: Ich habe das Gefühl, dass unsere Tradition gewinnt, und ich bin gesegnet, ein Teil davon zu sein.

Herron: Was magst du am meisten am Fußball?

Smith: Ich habe immer gedacht, dass es am meisten Spaß macht, diesen Sport zu spielen. Und alles, was zum Spiel beiträgt, macht Spaß.

Herron: Was ist Ihre Lieblingssendung im Fernsehen?

Smith: „Das Büro“

Herron: Was ist dein Lieblingsfilm?

Smith: „Der Sandlot“

Herron: Was ist deine Lieblingsmusik und dein Lieblingskünstler?

Smith: Ich mag Pop, Country und Rap. Mein Lieblingskünstler ist Drake.

Herrmann: Was machst du gerne in deiner Freizeit?

Smith: Ich verbringe sie gerne mit meiner Familie und meinen Freunden. Ich spiele gerne Videospiele, trainiere, wenn ich kann, und bleibe bei der Schularbeit auf dem Laufenden.

Herron: Was ist deine Lieblingsklasse in der High School?

Schmidt: Physik.

Herron: Was möchtest du in der Zukunft machen?

Smith: Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich interessiere mich für Physiotherapie und sportliches Training.

Herron: Wen würden Sie gerne treffen?

Smith: Patrick Mahomes.

Herron: Wer ist Ihr Lieblingssportteam und -sportler?

Smith: Die Bären. Michael Jordan.

Herron: Was ist Ihr Lieblingsort, den Sie besucht haben?

Smith: Myrtle Beach.

Herron: Was ist Ihr Lieblingsessen und -ort?

Smith: Hamburger, Steak und Kartoffelpüree. Wahrscheinlich Chipotle.

Herron: Haben Sie Haustiere?

Smith: Ich habe einen Basset Hound namens Molly.