Het schreeuwt als een van de mooiste persoonlijkheden van de Musikgeschichte: Sänger Freddie Mercury (1946-1991). Het Barlach Kunstmuseum Wedel opent van 6 oktober tot 9 maart 2025 met meer dan 300 objecten, foto’s, teksten, documenten en video’s over de levens van de „Queen“ -zangers. “Sein Mut, seine Menschenliebebe, seine tiefe Emotionalität, seine Originalität, seine Neugierde en seine Offenheit anderen Künsten gegenüber ließen ihn zu einer absoluteen Ausnahmeerscheinung zijn», teilte das Museum mit.

Freddie Mercury werd op 5 september 1946 in Sansibar geboren als Farrokh Bulsara. De familie komt voort uit de familie en de religieuze groeperingen van de Parsen. Samen met Brian May, Roger Taylor en John Deacon uit Mercury 1970 een van de meest innovatieve rockbands aller tijden: «Koningin» schrijf met geweldige productie, geweldig geluid, geweldige live optredens en geweldige muziekgeschiedenis, hier is meer. Omdat Freddie Mercury privé en privé is, is er ook persoonlijke privacy in zijn of haar aard, extravagant en hedonistisch.