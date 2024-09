Op het podium met deze prachtige stukken erop Hawaiidat was zowel Lieblingsorte von Kris Kristofferson. “Dat is mijn therapie”, klonk het op de muziek van de Amerikaanse radio-omroep NPR. „Mijn rasentraktor kan niet anders zijn.“

Am Samstag is Kristofferson, dessen Songs van muzieklegendes met Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Joan Baez, Willie Nelson, Janis Joplin en Ray Charles gezongen, op Angaben-zegen Familie im Alter von 88 Jahren zur Hause auf Maui (Hawaï) gestorben. Als je wilt, zul je er blij mee zijn.

Student in Oxford, Hubschrauber-piloot in Rheinland-Pfalz

Geboren als alleenstaande Zwitserse inwoner in 1936 in Brownsville in het zuiden van Texas. Met een stipendium voor hoger onderwijs in het Britse Oxford en om schrijver te worden. Als er geen militair personeel zou zijn, zou er van 1962 tot 1965 een Hubschrauberpiloot voor het Amerikaanse leger en oorlog gestationeerd zijn in Bad Kreuznach (Rijnland-Palts).

Danach was een van de militaire academie West Point bij New York Literatur niet-gericht, maar er volgde seinem Herzen en ging naar de Hochburg der Countrymusik, nach Nashville. “De hele Sache verbaast me nooit”, zei Kristofferson tegen “Rolling Stone”. «Ik was op weg naar een heel ander leven. En ze wonen met mijn hele gezin, mijn familie en al het andere dat mij onbekend is. Dat was heel beangstigend.”

Enttäuschte Mutter sprach jahrelang niet met Kristofferson

Seine Mutter war entsetzt en sprach jahrelang kein Wort more mit ihrem Sohn. ‘Als je dat hebt gezegd, dan vind ik het een schande voor je familie. Ik heb mijn eigen stollen momente gegeben, zum Beispiel met mijn Stipendium, aber sie sagte: „Dat is niet de riesige Enttäuschung aufwiegen, waar je schoonheid ooit oorlog mee heeft.“ Hoe zou u uw kind willen zien?» Auch Kristoffersons eerste Ehe zerbrach an Nashville.

Dort zou het fijn vinden in de studio waarin jij graag naar Bob Dylan zou willen kunnen luisteren. Met Johnny Cash uit zijn talent belandt Kristofferson met een hubdriver in de tuin. «Ik had geen lange tijd, maar ik kocht mijn liedjes. Ik ben blij, dus ik ben blij met mezelf en met alle voordelen die ik kan zien. Aber irgendwann konnte ich dann but davon live.» Kristofferson was trots op Dylan op het podium en schreef de ene hit na de andere, waaronder ‘Sunday Morning Coming Down’ en ‘Help Me Make It Through the Night’. «Ik kan met al mijn helden op het podium staan. Es was onglaublich.» Ze waren dus blij met de Filmstar.

Groot gezin met dritter Frau

Drie jaar na de scheiding van elkaar erfde Frau Rita Coolidge Kristofferson in 1983, die getrouwd was met Lisa Meyers, met wie ze op Hawaï woonde. Gemeinsam hatten sie fünf Kinder en Pflegekinder. “Er is geen manier om het te beheren”, er werd gezegd dat ik het nooit zou kunnen beheren. «Dus als je blij bent met mij, ben je er blij mee, maar je antwoordt daar: „Als je het niet weet, ben ik er blij mee.“

Seine Konzerte hatte Kristofferson zal altijd beginnen met het nummer “Shipwrecked in the 80’s”. Uit Aberglauben. Breng het lied sollte ihm Glück. Het is alleszins vanzelfsprekend dat de zangers met hun liedjes op tournee gaan en de zalen ermee gevuld zijn, dat ze zelf in hun geheel bij mij zijn. “Jouw kunst, mijn liedjes worden gezongen, ze zijn beter dan ik”, zei Kristofferson tot slot. „Ik zing met een Frosch.“ De «New York Times» zegt: «Mr. Kristofferson heeft nog geen overeenstemming bereikt.” Ze hielden van mijn fans, vanwege het zingen van de dichter met hun positieve houding en de melancholie van het leven van de Vietnam-generatie.

Voor berichten Abschied hatte Kristofferson vorgesorgt en sich a Songzeile von Leonard Cohen voor signalen Grabstein ausgesucht: «Als een vogel aan de draad, als een dronkaard in een middernachtkoor, heb ik op mijn manier geprobeerd vrij te zijn.»

