Los Angeles. De Amerikaanse Gospel en Soulsängerin Cissy Houston, Mutter der verstorbenen Popikone Whitney Houston, ist im Alter von 91 jaar gestorben. Houston gaat naar Montagmorgen in zijn huis in New Jersey, waar zijn Schwiegertochter Pat Houston door het Nachrichtenagentur AP zegt. Je familie is van jou. De getroffen kinderen zullen in de toekomst worden behandeld voor de ziekte van Alzheimer.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

‘We hebben de matriarchen van onze families verloren’, zei Pat Houston. De interpretatie van hun cultuur is uniek voor hun populaire muziek en cultuur. “Ik ben meer dan tevreden met mijn carrière in de muziek- en entertainmentindustrie tijdens ons leven.” Cissy Houston maakt deel uit van de serie Superstars wiens carrières onder meer Elvis Presley en Aretha Franklin en beide Grammy’s omvatten.

Cissy Houston wil twee Grammy’s

Houston was getrouwd met Doris Troy en zijn nichtje Dee Dee Warrick met de vrienden van de gemeenschapsgroep Sweet Inspirations. Samen werken ze als achtergrondzangers voor een groep soulzangers als Otis Redding, Lou Rawls, The Drifters en Dionne Warwick. Houston’s laatste optreden met de Sweet Inspirations-fand was in 1969, waarna de groep met Presley een show in Las Vegas bijwoonde. Mijn grootste gedeelde R&B-hit was „(Gotta Find) A Brand New Lover“, dat in 1970 op het album „Sweet Sweet Soul“ werd uitgebracht.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

Houston begon met een solocarrière, in welk geval er toekomstige successen zijn. Bekijk meer dan 600 nummers in verschillende genres. Ik ben gepassioneerd door liedjes die van grote muziekkwaliteit zijn, uitgevoerd door Chaka Khan, Donny Hathaway, Jimi Hendrix, Luther Vandross, Beyoncé, Paul Simon, Roberta Flack en mijn grote Tochter.

Voor het eerst „Face to Face“ uit 1997 en „He Leadeth Me“ in de jaren na de Houston Grammy’s in de categorie van het beste traditionele Soul-Gospel-Album.

RND/AP