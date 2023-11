Mutter verklagt American Airlines, nachdem sie ihre Kinder auf einem Flughafen verloren hat

Eine Passagierin verklagt American Airlines wegen „Rücksichtslosigkeit“ und „Fahrlässigkeit“ und behauptet, die Fluggesellschaft habe ihre beiden Kinder über Nacht am Flughafen ohne Nahrung und Wasser verloren oder sie stundenlang darüber informiert, was mit ihnen passiert sei.

Amber Vencill setzte ihre beiden minderjährigen Söhne am 30. Juli 2022 auf einen Flug der American Airlines von Missouri nach Syracuse, New York – mit Zwischenstopp in Charlotte –, heißt es in der am 31. Oktober eingereichten Beschwerde. Sie sollten die Familie ihres Vaters besuchen .

Wie von der Fluggesellschaft gefordert, kaufte Vencill für 150 US-Dollar die Dienste der Fluggesellschaft für unbegleitete minderjährige Begleitpersonen, um den 14-Jährigen und den 12-Jährigen bei der Reise zu unterstützen.

Laut der Website der American Airlines umfasst der Service ein frühes Boarding, eine Lounge nur für Kinder und Begleitung am Flughafen, bis der autorisierte Erwachsene sie abholt.

Im Falle einer Verspätung oder Annullierung kündigte die Fluggesellschaft an, dass sie die Erwachsenen anrufen und einen Alternativflug arrangieren wird, oder „für den seltenen Fall, dass Ihr Kind wegen eines verpassten Anschlussflugs über Nacht bleiben muss, sorgen wir für eine Übernachtung.“ Mahlzeiten und Betreuung. Wir werden anrufen, wenn das passiert“, heißt es auf der Website.

Als der Anschlussflug der Kinder gestrichen wurde, passierte der Familie laut Klage nichts davon.

„Bei Kindern gibt es keinen Spielraum für Fehler“, sagte Elizabeth Eilender, Anwältin von Jaroslawicz & Jaros PLLC, die Vencill vertritt, gegenüber USA TODAY. „Man kann Gepäck oder Golfschläger ersetzen, aber nicht die Kinder.“

In der Klage wird behauptet, dass American Airlines Vencill wegen der in ihrer Police versprochenen Versprechen „gelogen“ und „ihre Kinder verloren“ habe. Eilender sagte, sie habe bis Mittwochnachmittag nichts von der Fluggesellschaft gehört.

„Die Sicherheit und der Komfort unserer Kunden, einschließlich der von uns betreuten unbegleiteten Minderjährigen, haben für uns höchste Priorität und wir sind bestrebt, allen, die mit uns reisen, ein positives Erlebnis zu bieten“, sagte American Airlines in einer Erklärung gegenüber USA TODAY. „Wir haben direkt mit Frau Vencill Kontakt aufgenommen und prüfen derzeit die Einzelheiten der Klage.“

Nachdem der Flug annulliert worden war, erhielten Vencills Partner und der Vater der Kinder, Ted, einen Anruf von der Fluggesellschaft, dass die Minderjährigen am nächsten Morgen auf einen Flug gesetzt würden, heißt es in der Beschwerde. Der Beschwerde zufolge sagte Vencill, sie habe eine E-Mail mit widersprüchlichen Informationen erhalten, in der es hieß, dass sie am 31. Juli um 17:21 Uhr auf einem Flug sein würden.

Vencill versuchte, die Fluggesellschaft anzurufen, konnte jedoch Berichten zufolge keine Antwort erhalten.

„Für die Kinder war es sehr beängstigend, aber für Amber und ihren Partner Ted ist es genauso beängstigend“, sagte Eilender. „Sie versuchten verzweifelt, den Aufenthaltsort der Jungen herauszufinden.“

Vencill nahm schließlich Kontakt zu einem Mitarbeiter am Flughafen Charlotte auf – der nicht mit American Airlines verbunden war –, der die Kinder in „einem verlorenen Kinderzimmer“ am Flughafen aufspürte, heißt es in der Beschwerde.

Die Minderjährigen sollen seit der Nacht zuvor weder Essen noch Wasser bekommen haben und die Nacht im „eiskalten“ Raum auf einem Sofa verbracht haben.

Vencills Kinder bestiegen den Flug nach Syrakus, wo sie sicher von ihrem Vater abgeholt wurden.

Die Mutter schickte dem Vorstand von American Airlines eine E-Mail über den Vorfall, und die einzige Antwort kam von der Kundenbetreuung der Fluggesellschaft mit einer Entschuldigung und dem Versprechen, nur die Servicegebühr für eine unbegleitete minderjährige Begleitperson zu erstatten.

„Sie hatte gehofft, sie würden sie anrufen und die Jungs befragen und herausfinden, was passiert ist, damit so etwas nicht noch einmal passiert“, sagte Eilender.

Die Mutter hofft, dass die Klage American Airlines dazu zwingt, „die Verantwortung“ für das Anbieten eines solchen Dienstes zu übernehmen und dann ihre Richtlinien nicht einzuhalten und auch ihre eigenen internen Prozesse zur Handhabung dieses Dienstes nicht genau zu untersuchen.

„Es ist unzumutbar, dass American Airlines den Begleitservice für unbegleitete Minderjährige anbietet und dann Ihre Kinder verliert“, sagte Eilender.

Kathleen Wong ist Reisereporterin für USA TODAY mit Sitz in Hawaii. Sie erreichen sie unter kwong@usatoday.com.