Mutter mit apathischem Baby allein auf Autobahn – „Es war der pure Horror“

Von: Katharina Reikowski

RS-Virus-Patient auf Kinderintensivstation in Stuttgart © picture alliance/dpa/Marijan Murat

Unter Kleinkindern grassiert das RS-Virus, Krankenhäuser müssen wegen Personalmangels Kinder mit Atemnot abweisen. Der Kinderschutzbund fordert ein finanzielles Notprogramm.

Duisburg/Berlin – „Er hat hohes Fieber bekommen, nach Luft geschnappt und nur noch geschrien“, sagt eine Mutter Bild.de. Ihr acht Wochen alter Sohn infizierte sich mit dem RS-Virus und wurde von einem Arzt direkt in die Klinik überwiesen. Doch im Oberhauser Krankenhaus wurde die Mutter direkt abgewiesen, weil es keine freien Betten mehr gab. Die Mutter blieb und wartete, bis eine Pflegekraft in einer Duisburger Klinik ein freies Intensivbett fand. „Ich habe nur funktioniert“, sagt sie.

„Ich bin mit meinem apathischen Kind allein im Auto ins andere Krankenhaus gefahren. Ich bin auf der Autobahn mit einer Hand am Lenkrad und der anderen Hand auf der Brust meines Babys gefahren“, sagt die Mutter. Sie hat Glück, Oberhausen und Duisburg liegen nur 15 Minuten auseinander. Ihr Sohn hat dort die rettende High-Flow-Therapie bekommen und war sechs Tage auf der Intensivstation.“ Es war der pure Horror. Er lag auf dem Bauch und wurde beatmet. Wie damals die Covid-Patienten. „Aufgrund einer Infektionswelle der Atemwege sind derzeit viele Kinderkliniken überfüllt, wie auch im vergangenen Corona-Herbst. Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) sprach bereits von einer „katastrophalen Situation“ auf den Kinderintensivstationen.

Deutscher Kinderschutzbund – Präsident ist „wirklich entsetzt, dass es so weit kommen durfte“

„Ich bin wirklich entsetzt, dass es so weit kommen durfte“, sagt der Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes, Heinz Hilgers Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Es ist ein Gefühl völliger Ohnmacht. Die fehlende Kinderbetreuung ist sehr dramatisch.“ Ein Oberarzt in Hamburg hatte davor gewarnt, dass Kinder an RSV sterben, weil sie nicht versorgt werden könnten.

Die aktuelle Krise ist aus Sicht von Hilger das Ergebnis „jahrzehntelanger Vernachlässigung“ der Politik. Aufgrund des Fachkräftemangels sei das „kurzfristig nicht zu bewältigen“. Laut Hilgers wird seit Jahren vor einer solchen Überlastung in Kliniken und Arztpraxen gewarnt. Leider seien „aufgrund der reinen Business-Ausrichtung des Systems, das auf Vollauslastung ausgelegt ist“, keine Verbesserungen vorgenommen worden.

RSV: Lauterbach will Maßnahmen zur Personalverlagerung und empfiehlt Eltern, Kinderarztpraxen zu entlasten

Um der Krise entgegenzuwirken, sollen Pflegekräfte von Erwachsenen- auf Kinderstationen verlegt werden. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) forderte die Krankenkassen auf, den Personalbedarf vorerst nicht zu prüfen und Sanktionen auszusetzen. Er appellierte auch an Eltern und Kinderärzte, nicht unmittelbar notwendige Kontrolluntersuchungen zu verschieben. Der Bundestag hat am Freitag ein Krankenhausgesetzpaket verabschiedet, das mehr Geld für Kinderkrankenhäuser und Entlastungen für dringend benötigtes Pflegepersonal bringen soll. Für Kinderkliniken sollen 2023 und 2024 jeweils 300 Millionen Euro zusätzlich fließen.

Wie tagesschau.de berichtet, spielt Corona in der aktuellen Situation auf den Intensivstationen nur eine untergeordnete Rolle. Der Anteil der Corona-Patienten auf den Intensivstationen liege inzwischen unter fünf Prozent, sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), Gernot Marx. „Das ist kein Vergleich zu der Situation vor einem Jahr.“ Deutschlandweit sind rund 2.000 Betten abgebaut worden, vor allem weil das Klinikpersonal wegen der Dauerbelastung durch die Pandemie Kurzarbeit hat. (dpa/kat)