Als seine Mutter das Haus betritt, klettert ein kleiner Junge in das heimische Schwimmbad in Beelitz bei Berlin. Rettungskräfte versuchen etwa eine Stunde lang, das Kind zu retten, doch vergeblich.

Ein zweijähriger Junge ist in einem kleinen Schwimmbecken im Garten eines Hauses in Brandenburg ertrunken. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Mittwochnachmittag in Beelitz südwestlich von Berlin. Demnach ging die Mutter kurzzeitig aus dem Garten ins Haus. Der Junge war inzwischen in das Becken geklettert.

Als die Mutter zurückkam, fand sie ihr Kind bewusstlos im Pool, sagte ein Polizeisprecher. Erste Reanimationsmaßnahmen soll die Frau selbst durchgeführt haben, bevor sie von den herbeigerufenen Rettungskräften abgelöst wurde. Trotz aller Bemühungen mussten die Retter den Kampf um das Leben des Kindes nach etwa einer Stunde aufgeben, da es keine Hoffnung mehr für den kleinen Jungen gab. Ein Pfarrer sagte gegenüber „t-online“: „Den Opfern geht es den Umständen entsprechend schlecht.“ In der Nachbarschaft herrscht große Sympathie.

Die Polizei geht von einem Unfall aus. Nach Angaben des Sprechers sei von Amts wegen ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Ertrinken ist die häufigste Unfalltodesursache bei Kindern unter fünf Jahren. Nach Angaben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ertranken im vergangenen Jahr 20 Kinder unter zehn Jahren. Laut einer Sprecherin der DLRG ertrinken Kinder in „30 bis 90 Sekunden“. Typischerweise gerieten sie in einen Schockzustand, reckten den Hals und schnappten nach Luft. Die Stimmritze verschloss sich, so dass die Kinder nicht einmal um Hilfe rufen konnten.