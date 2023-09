CNN

Eine Mutter im Norden von Mississippi fordert eine Entschuldigung und die Entlassung mehrerer Polizisten der Senatobia-Polizeibehörde, nachdem ihr zehnjähriger Sohn festgenommen wurde, weil er auf einem Parkplatz uriniert hatte.

LaTonya Eason, die Mutter des 10-jährigen Quantavious Eason, sagte, sie sei am 10. August bei einem Termin in einem Unternehmen gewesen und ihr Sohn, der draußen war, habe ein Schild mit der Aufschrift gesehen, dass es keine öffentlichen Toiletten gäbe, und habe daher beschlossen, seine Notdurft zu verrichten Sie befinde sich auf einem privaten Grundstück in der Nähe ihres Fahrzeugs, sagte Eason am Mittwoch während einer Pressekonferenz mit ihrem Anwalt gegenüber Reportern. Ein vorbeifahrender Beamter habe den Jungen entdeckt, sagte sie. Er blieb stehen und ging in das Geschäft, um nach Quantavious‘ Mutter zu suchen, sagte sie. Eason sagte, sie habe ihren Sohn wegen seines Verhaltens ermahnt und der Beamte schien zufrieden zu sein.

Sie dachte, die Tortur sei vorbei.

„Ich sagte: ‚Nun, du weißt es besser, lass es nicht noch einmal passieren.‘ Der Beamte meinte: „Du hast es wie eine Mutter gehandhabt, pass nur auf, dass er es nicht noch einmal macht.“ „Er kann wieder ins Auto steigen“, sagte Eason.

Dann trafen laut Eason vier weitere Polizeibeamte aus Senatobia ein, darunter ein Leutnant. Sie sagte, ihr Sohn sei verhaftet, in ein Polizeifahrzeug gesetzt und zur Polizeistation gebracht worden.

Eason sagte, der festnehmende Beamte habe gesagt, er müsse Maßnahmen ergreifen. Er „sagte: ‚Ja, ich muss ihn verhaften. Das kann er nicht.‘ Er zwang meinen Sohn, aus dem Auto auszusteigen, forderte mein Baby auf, die Hände auf den Rücken zu legen, und sie brachten ihn zum Streifenwagen.“ Senatobia liegt im Norden von Mississippi, weniger als 30 Meilen südlich der Staatsgrenze von Tennessee.

Richard Chandler, Polizeichef von Senatobia, sagte in einer Erklärung, dass dem Kind während des Vorfalls keine Handschellen angelegt worden seien.

„Ein Beamter war persönlich Zeuge, wie ein zehnjähriges Kind in der Öffentlichkeit eine Tat beging, die unter diesen Umständen für einen Erwachsenen illegal gewesen wäre“, sagte Chandler in der Erklärung, die auf Facebook veröffentlicht wurde.

Laut Chandler war die Mutter des Jungen nicht anwesend, als sich der Vorfall ereignete, aber als sie ausfindig gemacht wurde, „wurde ihr mitgeteilt, dass ihr Kind in dieser Angelegenheit eine Überweisung an das Jugendgericht erhalten würde.“ Anschließend transportierten die Beamten den Zehnjährigen zur Polizeiwache, um den Papierkram zu erledigen, wo das Kind der Mutter übergeben wurde“, heißt es in der Erklärung.

Anwalt Carlos Moore, der die Familie vertritt, sagte gegenüber CNN, Quantavious sei vor dem Jugendgericht wegen aufsichtsbedürftigen Kindes angeklagt worden. Moore sagte auch, dass der Junge zwischen 45 Minuten und einer Stunde in einer Zelle der Polizeiwache festgehalten wurde. CNN hat die Polizei von Senatobia um einen Kommentar gebeten.

LaTonya Eason fragte, ob die Rasse bei dem Vorfall eine Rolle gespielt habe. „Hätten Sie ein weißes Kind in einen Käfig gesteckt? Wenn es ein weißes Kind gewesen wäre, hätte es wahrscheinlich nicht einmal aufgehört“, sagte sie auf der Pressekonferenz.

In der Erklärung auf Facebook sagte der Polizeichef: „Es war eine Fehleinschätzung von uns, das Kind zur Polizeiwache zu transportieren, da die Mutter zu diesem Zeitpunkt anwesend war und eine vernünftige Alternative darstellte.“

„Die Entscheidungen des Beamten verstießen gegen unsere schriftlichen Richtlinien und widersprachen unserer vorherigen Schulung zum Umgang mit solchen Situationen“, heißt es in einer separaten Erklärung der Polizeibehörde. Der Vorfall löste eine interne Untersuchung aus und „infolge dieser Untersuchung ist einer der beteiligten Beamten nicht mehr beschäftigt und die anderen werden diszipliniert.“ Wie jedes Jahr werden wir auch abteilungsweit eine obligatorische Jugendschulung einführen.“

Moore und die Familie fordern eine Entschuldigung und die Entlassung des Polizeichefs, des Leutnants vor Ort und des festnehmenden Beamten. Die Familie möchte außerdem, dass der festnehmende Beamte benannt wird und dass die Anklage gegen Quantavious fallen gelassen wird.

Fast einen Monat nach dem Vorfall sagte Moore gegenüber CNN, der 10-jährige Quantavious sei „verstört und habe jetzt Angst vor der Polizei, und er werde mit der Beratung beginnen.“