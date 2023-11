Mutter, 55, und Tochter, 25, teilen herzzerreißende Details ihres gemeinsamen Kampfes gegen Brustkrebs

Von Emily Joshu Gesundheitsreporterin für Dailymail.Com





Bei einer Mutter und einer Tochter in Florida wurde Brustkrebs diagnostiziert

Sie reisten Tausende von Kilometern, um füreinander zu sorgen

Einer der größten Albträume für alle Eltern ist die Diagnose Krebs bei ihrem Kind.

Aber für die 63-jährige Doreen Wesley aus Ohio war es besonders schrecklich, mitanzusehen, wie ihre 33-jährige Tochter sich einer Krebsbehandlung unterzog – denn nur ein paar Jahre zuvor saß sie im selben Boot.

Bei Doreen, die heute in Florida lebt, wurde 2015 nach einer routinemäßigen Mammographie Brustkrebs im dritten Stadium diagnostiziert, sagte sie während eines emotionalen Interviews mit Today.com.

Die Krankheit brachte sie ihrer damals 25-jährigen Tochter Madeline näher, die 4.000 Meilen von ihrem Zuhause in London flog, um ihre Mutter zu unterstützen durch 16 Runden Chemotherapie, sechs Wochen Bestrahlung und eine Doppelmastektomie. Glücklicherweise wurde Doreen innerhalb eines Jahres für krebsfrei erklärt.

Doch sechs Jahre später führte Madeline eine regelmäßige Selbstkontrolle durch, als sie einen Knoten entdeckte. Fünf Tage vor ihrem 32. Geburtstag wurde bei ihr die aggressivste Form von Brustkrebs diagnostiziert – dreifach negativer Brustkrebs (TNBC).

Nur jede zehnte Frau mit dieser Art von Krankheit überlebt länger als fünf Jahre, wenn sich die Krankheit bereits ausgebreitet hat, als sie entdeckt wurde. Bei anderen Brustkrebsarten liegt die Zahl bei jeder dritten.

TNBC neigt dazu, schneller zu wachsen und sich auszubreiten – und tritt häufiger bei Frauen unter 40 Jahren, schwarzen Frauen und Menschen mit genetischer Anfälligkeit auf.

Madeline verdankte der Krankheit ihrer Mutter die entscheidende Früherkennung ihrer Krankheit – sie führte nach Doreens Diagnose regelmäßige Brustuntersuchungen durch.

„Das unmittelbare Gefühl ist Verleugnung“, sagte Madeline. „Es ist wie: ‚Das kann nicht passieren.‘ Das kann nicht real sein. Und dann kommt die Angst ins Spiel.“

Es überrascht nicht, dass der schwierigste Teil der Diagnose darin bestand, ihrer Mutter die Nachricht zu überbringen.

„Ich habe gerade gesagt, Mama – komm.“ Madeline war vor kurzem umgezogen Bradenton, Florida – 240 Meilen vom Haus ihrer Mutter in Miami entfernt.

Doreen sagte: „Es stand außer Frage, dass ich da sein und mich um sie kümmern würde, so wie sie sich um mich kümmerte.“ Sie ist mein Baby.

„Es war weitaus schwieriger zu hören, dass sie eine Diagnose gestellt hat, als meine eigene Diagnose zu hören, und das liegt vor allem daran, dass ich wusste, was sie erwartete.“ Es war kein Unbekannter…‘

Bei Frau Wesley (hier) wurde 2015 bei einer routinemäßigen Mammographie Brustkrebs im Stadium 3 diagnostiziert. Sie unterzog sich 16 Runden Chemotherapie, sechs Wochen Bestrahlung und einer Doppelmastektomie

Als bei ihrer Mutter Brustkrebs diagnostiziert wurde, zog Madeline Mordarski aus London, um bei der Pflege zu helfen

Sechs Jahre später, als ihre Madeline eine ähnliche Diagnose erhielt, reiste ihre Mutter Doreen quer durch den Staat

Wie ihre Mutter unterzog sich Madeline 16 Runden Chemotherapie und einer Doppelmastektomie. Aufgrund ihres Alters stand sie jedoch vor anderen Herausforderungen.

„Meine Mutter war wunderbar und hat sich während der gesamten Reise um mich gekümmert“, sagte Madeline. „Aber sie konnte sich nicht damit identifizieren, dass ihr Fruchtbarkeitsoptionen angeboten werden oder wie es ist, in seinen Dreißigern zu sein und gegen dreifach negativen Brustkrebs zu kämpfen“, sagte sie dem Moffitt Cancer Center, wo sie und ihre Mutter beide behandelt wurden.

Frau Mordarski fand jedoch Selbsthilfegruppen für junge TNBC-Patienten, die ähnliche Probleme hatten, wie zum Beispiel das Einfrieren ihrer Eizellen und den Versuch, im Kampf gegen den Krebs ein Date zu haben.

„Ich dachte immer, ich sei so dankbar für mein Leben.“ Ich bin so dankbar für die Menschen in meinem Leben. Ich bin so dankbar für die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Aber ich bin noch nicht fertig. „Das kann es nicht sein“, sagte sie.

Bei Madeline Mordarski (links) und ihrer Mutter Doreen Wesley wurde bei beiden aggressive Formen von Brustkrebs diagnostiziert

Im Juli erhielt die Familie die Nachricht, dass Madeline krebsfrei sei – obwohl sie sich noch bis zum Jahresende einer Erhaltungschemotherapie unterziehen wird.

„Für uns war die Nachricht, dass sie krebsfrei war, wahrscheinlich die beste Nachricht meines Lebens“, sagte Doreen.

Es ist nicht klar, ob das Paar genetische Merkmale aufwies, die die Wahrscheinlichkeit erhöhten, Brustkrebs zu erben.

Beispielsweise können Frauen mit Mutationen in den Genen BRCA1 und BRCA2 – von denen die Hollywood-Schauspielerin Angelina Jolie betroffen war – das Risiko für Brust-, Eierstock- und Bauchspeicheldrüsenkrebs um bis zu 85 Prozent erhöhen.

Ein Kind eines Elternteils mit einer BRCA-Mutation hat eine 50-prozentige Chance, das Gen zu erben.

Brustkrebs ist sowohl in den USA als auch weltweit die häufigste Krebsart. Das National Cancer Institute (NCI) schätzt, dass es in diesem Jahr mehr als 300.000 neue Fälle und 43.700 Todesfälle geben wird.

Die Sterberaten sind zwischen 1989 und 2020 um 43 Prozent gesunken, dank erfolgreicher Aufklärungskampagnen zur öffentlichen Gesundheit, besserer Vorsorgeuntersuchungen und neuer Medikamente. Heute wird erwartet, dass neun von zehn Patienten nach fünf Jahren überleben.

Madeline Mordarski wurde 2022 wegen dreifach negativem Brustkrebs behandelt, nachdem sie bei einer regelmäßigen Brustuntersuchung einen Knoten entdeckt hatte. Sie sagte, wenn ihre Mutter nicht an derselben Krankheit gelitten hätte, hätte sie die entscheidende Selbstuntersuchung möglicherweise nicht durchgeführt

Seit Juli ist Madeline Mordarski krebsfrei. Sie wird sich für den Rest des Jahres weiterhin einer Erhaltungschemotherapie unterziehen

Im Mai empfahl ein führendes Gesundheitsgremium, das Alter, in dem sich Frauen einer regelmäßigen Brustuntersuchung unterziehen, von 50 auf 40 zu senken, da immer mehr jüngere Menschen an dieser Krankheit erkranken.

Die US Preventive Services Task Force (USPSTF) sagte, dass alle zwei Jahre weitere 20 Millionen Frauen in den Vierzigern von einer Mammographie profitieren würden.

Derzeit wird allen Frauen im Alter von 50 bis 74 Jahren empfohlen, sich alle zwei Jahre durch eine Mammographie – eine Röntgenaufnahme ihrer Brüste mit niedriger Energie – untersuchen zu lassen.