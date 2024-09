Hannover. Na de laatste dagen van 37 jaar zijn de vrouwen in Burgdorf bij Hannover bijgewerkt met nieuwe details. Na 32 jaar geldt hetzelfde voor de asielzoekers uit de regio Hannover en hun asielzoekers in Irak. De man die in augustus 2015 naar Duitsland reisde en in april 2016 werd gearresteerd, werd door het Federale Bureau voor Migratie en Vlucht (BAMF) tot asiel toegelaten. Er is veel bescherming voor de rechten van uw kind. Als de wegen open zijn, wordt de boete in rekening gebracht, maar deze kan worden uitgesteld.

Na 32 jaar achterdochtig te zijn geweest, zou een periode van 37 jaar in mijn leven in mijn huis worden doorgebracht. In de woonarrangementen is volop ruimte voor politie en zorg. Einsatzkräfte fande die Frau leblos in eeninem der Zimmer. Ihr Körper wies de Angaben zufolge Stich- en Schnittverletzungen auf. Der Mann erkert de Beamten, sie getötet zu ben. Mittlerweile zit op de wegen van de verdachte van de Totschlags in Untersuchungsschacht, waar de Hildesheimer Staatsanwältin Christina Wotschke erklärte is. In welcher Beziehung der Mann zu der Frau stand, sei Gegenstand der Ermittlungen.

Tödliche Messerstiche in Burgdorf: 32-jarige Irakees onder verdenking

De 32-jarige oorlog in het verleden heeft sogenannten subsidiären Schutzes opgeleverd. De levens van de BAMF-mensen, die niet als vluchteling mochten blijven en geen asielrechten kregen. Er moet voor worden gezorgd dat de veiligheid van het kind gewaarborgd is als het kind schade, marteling, onmenselijke bestraffing of zware straf zou ondergaan vanwege het risico op schade in een ernstig conflict. Welcher dieser Gründe op de 32-jarige leeftijd, is onduidelijk. Dit is belangrijker dan de Ausländerbehörde der Region Hannover nicht.

„De Verurteilungen das Penalties von 45 Tagessätzen Geldstrafe nicht überschRITen, waren bislang die Voraussetzungen für eine Ausweisung nicht erüllt. Die Schwelle dafür liegt bei 90 Tagessätzen.” Een Sprecherin van de regio Hannover

Dit betreft de wettelijke rechten van de mens op het gebied van straf in de Schwebe. Es war Anfang 2022 ausgelaufen. Met meer informatie over de uitbreiding van het milieu kan rekening worden gehouden tijdens de overgangsperiode van het jaar „Wij zijn verantwoordelijk voor de gevolgen van de regeldruk vanwege het feit dat het overheidsbestuur er nog niet van afziet gescheiden te worden“, wat betekent dat we duidelijk zijn over de regio. Wat betreft de mogelijke straffen die op zichzelf kunnen ontstaan, is het duidelijk. Mehrfache Anfragen beantwoordde de Staatsanwaltschaft in Hildesheim am Freitag nicht.

Verurteilungen in der Verleidingenheit

Ook het strafregister van mannen wordt onderworpen aan verder onderzoek. “De gevolgen van de straffen voor 45 straffen overschreden de grenzen van de straf niet”, aldus de Regionssprecherin. “Die Schwelle dafür liegt bei 90 Tagessätzen.”

Onduidelijk is, jezelf schuldig maken aan de mens. Möglicherweise kommen dafür auch Vorfälle in der Burgdorfer Flüchtlingsunterkunft in Betracht, in der er lebte. Na de voorlichting en redactie ontvangt u meer informatie over de problematiek. De 32-jarige geschiedenis van de stad wordt als leefomgeving beleefd.

