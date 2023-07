Vor mehr als einem Jahrzehnt wurden in einer abgelegenen Gegend auf Long Island die Überreste von mindestens elf Menschen, hauptsächlich Sexarbeiterinnen, gefunden

Der New Yorker Architekt Rex Heuermann, 59, wurde am Donnerstag von der Polizei des Suffolk County im Zusammenhang mit einer Reihe ungelöster Morde im nahe gelegenen Long Island festgenommen, die den Ermittlern mehr als ein Jahrzehnt lang Rätsel aufgegeben hatten.

Die Überreste von mindestens elf Menschen, von denen viele Sexarbeiterinnen waren, wurden 2010 und 2011 in einem abgelegenen Gebiet am Gilgo Beach, etwa 40 Meilen östlich von New York City, gefunden. Der Fall sorgte für breites Medienecho. Das Thema war das Thema eines Netflix-Films aus dem Jahr 2020, „Lost Girls“.

Heuermann, ein verheirateter Vater von zwei Kindern, wurde von den Behörden zunächst nicht namentlich genannt, aber seine Identität wurde sowohl von NBC als auch von der New York Times unter Berufung auf Polizeibeamte gemeldet. Berichten zufolge wurde er im Büro seines Architekturbüros in Manhattan festgenommen.

Steve Bellone, Geschäftsführer des Suffolk County, sagte auf einer Pressekonferenz am Freitag, dass die polizeilichen Ermittlungen versucht hätten, die Situation einzuleiten „Gerechtigkeit für diese Opfer und Schließung für die Familien, die gelitten haben.“ Er fügte hinzu: „Die heutigen Entwicklungen bringen uns dabei einen großen Schritt voran.“









Die Festnahme am Donnerstag folgt auf die Einsetzung einer Task Force im Februar 2022 durch die Polizei des Suffolk County, um die Ermittlungsbefugnisse bei den sogenannten Gilgo Beach-Morden zu erweitern. Bei der Suche nach der Sexarbeiterin Shannan Gilbert, die 2010 nach einem Treffen mit einem Klienten verschwand, kam die Polizei zunächst zu dem Schluss, dass es sich möglicherweise um einen aktiven Serienmörder handelte.

Berichten zufolge rief sie die Polizei 22 Minuten lang an und sagte dabei: „Sie versuchen mich zu töten.“ Die Polizei fand ihre Überreste in einem sumpfigen Gebiet am Gilgo Beach – wo sie auch die Leichen von vier weiteren Frauen entdeckte. Später wurden noch sechs weitere Überreste gefunden. Zu den mutmaßlichen Opfern gehörten auch ein Mann und ein weibliches Kleinkind.

Heuermanns Haus im Massapequa Park, etwa 25 Autominuten vom Fundort der Leichen entfernt, wurde am Freitag von den Behörden durchsucht, berichtete Fox News. Die gleiche Verkaufsstelle sagte auch, dass Einheimische ihn als den bezeichneten „Nachbarschaftskriecher.“

Bei einer Anklageerhebung am Freitag in Yaphank, New York, bekannte sich Heuermann in sechs Fällen des Mordes ersten und zweiten Grades nicht schuldig.