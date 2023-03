tz Welt

Die mutmasslichen Täterinnen im Fall der getöteten Luise sind strafunmündig. Dennoch kan het Schmerzensgeld verzilveren.

Freudenberg – Der Mord an der zwölfjährigen Luise aus Freudenberg laat menschen noch nicht los. Luises Familie dwaalde in een traueranzeige en die Öffentlichkeit. Am Mittwoch vond in een kerk die Trauerfeier des Mädchens statt, die jedoch nur für Familie en Freunde ist gedachte. Als de Tat mutmaslich von twee kinderen wurde wurde, power Luises Tod besondert dramatisch. Of het nu strafbaar is of niet, de twee mannen kunnen de 12e of 13e verjaardag niet verzilveren. Ik kan alles over de Zahlung von Schmerzensgeld drohen.

Die zwei mutmaßlichen Täterinnen konden na het deutschen Rechtssystem niet geïnteresseerd raken. Dennoch gibt es weitere Möglichkeiten, wie mit den Kindern Verfahren wird. Der Jurist und Professor für Strafrecht und Kriminologie an der LMU München, Ralf Kölbel, erklärte Merkur.dedass in solchen Het is mogelijk dat het Jugendamt tätig wird en sozialpädagogische Maßnahmen ergreifen kann.

Beiden mutmasslichen Tatverdächtigen haben Freudenberg sisterammen mit ihren Eltern verlassen. Ihr Aufenthaltsort is niet mogelijk. Die Polizei en Staatsanwaltschaft zouden kunnen beginnen, dat de herfst en het Jugendamt meer zouden kunnen worden. Een rechtse konsequenz waar je veel van kunt verwachten: als Luises Eltern de würden verlaagt, kan het meerdere keren dat de Zahlung von Schmerzensgeld wordt betaald.

Schmerzensgeldzahlung en Luises Eltern möglich: Verjährung eerste nach 30 Jahren

Im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) erklärt § 828, Absatz 3, dass Kinder über sieben Jahre zur Verantwortlichkeit sucked were dürfen. Allerdingen moeten ervoor zorgen dat u zich bewust bent van de rechtssanwalt van Dr. Christian Gerd Kotz in een overzicht van de website op de hoogte. Als het Gericht de mutmasslichen Täterinnen auf Schmerzensgeld verurteilen, moet diese das Geld eerst kunnen, wanneer ze hun eigen geld verdienen. Die Ansprüche verjähren eerste eindgültig nach 30 Jahren, wie aus dem bussgeldkatalog.org zu entnehmen ist.

De twee vermeidlichen Täterinnen schlägt im internet en Hass-Welle zijn verbonden. Er zijn verschillende waarschuwingen van de politie die de identiteit van beide berichten op TikTok verdedigd hebben. Die Polizei volgt op crimineel relevante Inhalation. (vk)