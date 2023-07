Mutmaßliche Verschwörer: Die Nähe der „Reichsbürger“ zu Russland



Russland hat offenbar an den Putschplänen der mutmaßlichen Verschwörer um Heinrich XIII. eine wichtige Rolle gespielt. Die Hoffnung auf Hilfe wurde genährt MDR-Recherche durch Kontakte mit russischen Regierungsbehörden.

Es waren vier gedruckte Seiten, die Ermittler des Bundeskriminalamtes und der sächsischen Polizei auf sich aufmerksam machten, als sie bei der Großrazzia im vergangenen Jahr Frank R.s Wohn- und Geschäftsräume in Olbernhau im Erzgebirge durchsuchten.

Der Bundesanwalt beschuldigte R. der Gruppe „Reichsbürger“ um Heinrich XIII. Fürst Reuss unterstützt zu haben. Er ist einer von zwei Dutzend Verdächtigen, die am 7. Dezember 2022 festgenommen wurden.

Auf diesen vier Seiten findet sich ein E-Mail-Austausch zwischen Frank R., dem ebenfalls festgenommenen Christian W., dem Tatverdächtigen Udo M. und dem russischen Generalkonsulat in Leipzig. Nach Untersuchungen von MDR Dieser Nachrichtenaustausch begann am 28. November 2022, als die geheimen Ermittlungen gegen Reuss und seine Gruppe bereits auf Hochtouren liefen. Auch W. und R. gerieten ins Visier der Terrorermittler, als sie an diesem Tag die E-Mail über die Firmenadresse von Frank R. an das Generalkonsulat schickten.

Termin mit russischem Diplomaten

In der E-Mail waren sie eindeutig pro-russisch. Es handelt sich um eine Gruppe mittelständischer Unternehmer, die die Berichterstattung deutscher Medien über den Ukraine-Krieg als einseitig empfinden, was für die Russische Föderation eine Schande sei. Der E-Mail zufolge wollten sie dies der russischen Regierung mitteilen und erschienen deshalb zu einem persönlichen Treffen im Generalkonsulat in Leipzig.

Das Generalkonsulat schien den Wunsch nach einem Treffen der drei Olbernhauers nicht als sinnlosen Unsinn abzutun. Im Gegenteil: Nur zwei Tage später schrieb ein hochrangiger Diplomat an die mutmaßlichen Reuss-Gruppenmitglieder. Er schlug ein kurzfristiges persönliches Treffen am 8. Dezember im Leipziger Konsulat vor.

Aber dazu kam es nicht mehr. Terrorermittler schlugen am 7. Dezember zu. Was genau wollten die Männer in Leipzig? Warum bekamen drei unbekannte sächsische Geschäftsleute aufgrund einer E-Mail voller Floskeln einen kurzfristigen persönlichen Termin bei einer offiziellen russischen Auslandsvertretung?

Der MDR bat die Anwälte der Männer um eine Stellungnahme. Einige lehnten ab, andere antworteten nicht auf die Anfrage. Auch das russische Generalkonsulat in Leipzig reagierte nicht auf eine entsprechende Anfrage MDR-Anfrage.

Das Konsulat soll mehrfach in den Ermittlungen der Bundesanwaltschaft auftauchen. Der Kopf der mutmaßlichen Verschwörer, Heinrich XIII., soll mit seiner mutmaßlichen russischen Partnerin Vitalia B. in Leipzig gewesen sein. Diese wiederum soll mehrfach das Konsulat besucht haben.

Die Rolle des festgenommenen B. bei der Razzia auf der Burg Reußen in Bad Lobenstein ist offenbar nicht geklärt. Ihr wird die Unterstützung einer Terrorgruppe vorgeworfen.

Russischer Agent oder einfach nur Kunsthistoriker?

Vitalia B., langes dunkles Haar, blasser Teint, spitze Nase, schmales Gesicht, konzentrierter Blick. Auf Fotos dem MDR Verfügbar sieht sie aus wie eine Managerin eines Handelsunternehmens in heller Bluse und dunklem Blazer.

In zahlreichen Medienpublikationen wird sie als „Partnerin“ oder „Assistentin“ von Reuss bezeichnet. Was tatsächlich passiert, ist unklar. Ihr Anwalt weigert sich, Fragen zu beantworten.

Nach MDRLaut Recherche reiste die 1983 in Kaliningrad geborene Vitalia B. am 1. Oktober 2002 erstmals nach Deutschland. Bis zu ihrer Festnahme in Bad Lobenstein, wo sie zuletzt auf Wohnungssuche gewesen sein soll, war sie in Heidelberg gemeldet . Dort studierte sie Kunstgeschichte. Zwischen 2012 und 2019 verfasste sie ihre Doktorarbeit an der Universität Heidelberg.

Während ihrer Abschlussfeier und Promotionsverleihung im Jahr 2019 soll sie angekündigt haben, nach Russland zurückkehren zu wollen. Dass dies offensichtlich nicht stimmte, zeigt auch ihre Verhaftung im Dezember in Thüringen.

Welche Rolle spielt Vitalia B. in dem Fall? Ist sie eine russische Agentin und wurde sie der Gruppe zugeordnet? Wenn ja, mit welchem ​​Ziel? Oder ist sie eine wohlhabende Kunsthistorikerin mit einer Affinität zur Aristokratie, die unverschuldet in die Geschichte abgerutscht ist? Weder Ihr Verteidiger, in Absprache mit Vitalia B., noch der Bundesanwalt wollten hierzu Fragen beantworten.

Unschuldig im Gefängnis?

Doch ein Vorfall, der sich kurz nach Bs Festnahme in der Untersuchungshaft ereignet haben soll, lässt aufhorchen. Nach MDRSie soll bei einer ärztlichen Untersuchung gegenüber dem Personal der Justizvollzugsanstalt behauptet haben, sie sei nicht die Person, für die sie gehalten wird. Ihr Name ist vielmehr „Maria Romanov“.

Als unschuldige Person wird sie zu Unrecht inhaftiert. Einer ihrer früheren Kontakte in Heidelberg bestätigte dies MDR Allerdings nannte sich die Frau auf dem Foto mit den dunklen Haaren, dem schmalen Gesicht und dem konzentrierten Blick während ihres gesamten Studiums Vitalia B.

Hoffnung auf russische Hilfe enttäuscht

Russland und auch mögliche Kontakte zu russischen Regierungsstellen waren offenbar ein zentraler strategischer Bestandteil der Reuss-Gruppe. Immer wieder ist von einem „Bündnis“ die Rede, bei dem die mutmaßlichen Putschisten Hilfe aus Moskau erwarteten.

Offenbar, so hoffte sie, könne von dort ein Signal ausgehen, dass ein gewaltsamer Aufstand und eine Destabilisierung der Bundesrepublik befürwortet würden. Zumindest scheinen die Anführer der Gruppe dies ihren Mitgliedern immer wieder gesagt zu haben.

Doch das Signal schien nicht zu kommen, was zu Frustration führte. Bei einem Treffen in einem Hotel nur fünf Kilometer von der Ostthüringer Burg Heinrichs XIII. entfernt. entfernt, hätte es zum Streit kommen müssen. Am 17. September 2022, drei Monate vor der Sprengung der Gruppe, trafen sich Teile der Reuss-Gruppe, insbesondere des militärischen Arms. Man wollte von den Verantwortlichen wissen, wie es mit der russischen Unterstützung sei.

Ermittler, die diese Treffen überwachten, stellten fest, dass es offenbar keine zufriedenstellende Reaktion gab und es zu einem Streit kam. Offenbar hatten die mutmaßlichen Verschwörer zu sehr auf die Hilfe Moskaus vertraut.