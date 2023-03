tz Welt

Der mutmasliche Amokläufer von Hamburgmachte im Internet unter anderem Werbung für sein Buch. In ihm wollte werd er “das Geheimnis des 1000-jährigen Reiches Christi” uitgezonden.

Hamburg – Die Amoktat in Hamburg is internationaal voor Bestürzung gesorgt. Beider verheerenden Tat in een Gebäude der Hamburger Zeugen Jehovas insgesamt acht Menschen gestorben, daunter ein unbornes Kind und der Täter selbst.

Inzwischen sinds weitere Details over Philipp F., de mutmasslichen Täter von Hamburg, en de Öffentlichkeit gerückt. Demzufolge soll Philipp F. bis vor onem Jahr ein Mitglied der Glaubensgemeinschaft Zeugen Jehovas heeft dit bereikt. Daar kunnen de Glaubensgemeinschaft freiwillig, aber offenbar nicht im Guten verlassen, so die Polizei in einer Pressekonferenz. Bereits im januari 2023 kamam die Waffenbehörde einen anonymen Hinweis beziehungsweise eine Warnung von einer bis heute unbekannten Person vor Philipp F., in Form eines Schreibens.

Polizisten in Spezialausrüstung stehen vor een Gebäude der Zeugen Jehovas in Hamburg. © Jonas Walzberg/dpa

Nach Amoktat in Hamburg: Behörde wurde über Philipp F. gewwarnt

Hier is het, als het om psychische problemen gaat, ohne, het is mogelijk dat het wordt gediagnosticeerd. Philipp F. is opnieuw geweigerd, dus de anonieme afwezige. Een gewisse Wut des Amokläufers die religieus zijn en die in hun Schreiben erwähnt zijn, insbesondere gegen Jehovas Zeugen en seinen ehemaligen Arbeitgeber.

Ralf Martin Meyer, Hamburger Polizeipräsident, zei in de pers: “Die Kollegen sind dem Hinweis nachgegangen, haben sich ein Bild gemacht and am Ende der Maßnahmen festgestellt, dass sie sie keine Rechtsgrundlage haben, ein Psychologies Gutachten zu erstellen of die Waffenerlaubnis zu entziehen.” Dat sei überprüft geworden.

Mutmaßlicher Amokläufer von Hamburg veröffentlichte Buch über Jesus und Satan

Im Internet gab Philipp F. einiges über sich und seine Gedankenwelt preis. Auf seiner Website beschrijft het als “aktiv und multikulturell”. Er noemde zichzelf “Oprichter en CEO” der als Berater tätig ist. Als er informatie over het kind wordt gegeven, moet u zeggen dat het “strikt evangelischen Haushalt” aufgewachsen en habe sich intensiv mit Gott en Jesus Christus auseinandergesetzt. Als u zich ervan bewust bent dat er een duidelijke verklaring is, pas op voor Philipp F. als u een boek leest, er is een Engelse verklaring.

Mit seinem Buch schien der mutmassliche Amokläufer von Hamburg über die Wahrheit über Jesus, Gott und den Teufel aufklären zu wollen. In der Buchbeschreibung heißt es etwa: „Nie zuvor wurde versucht, die Wechselwirkung zwischen Himmel und Erde (…) und den Einfluss der Geister personen auf die Menschen (…) sichtbar zu machen“. Mit Geister personen meint F., wie is zelfgedefinieerd, Satan, Jesus und Gott.

Zeugemachte Video von Amoklauf von Hamburg – „Der hat einfach immer weiter schossen“

Weiter heißt es, dass Jesus, Gott und Satan keine abstrakten Wesen im Himmel seien, sondern mächtig and impulsiv. Hij heeft Philipp F. in de gaten gehouden als “de Geheimnis van de 1000-jährigen Reiches Christi” lüften. Das Buch was noch in het Sprachen Portugees, Spaans, Frans, Arabisch en Chinees (Mandarijn) übersetzt, stond op de website van de wederzijdse Amokläufers van Hamburg. (slo)