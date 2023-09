Mutige Elfe en legendarische Zauberin

De „Klassische Klangwolke“ in het Brucknerhaus spürt Medea, Zauberin en Kindsmörderin der Antike, nach. 10.9., Kinderklangwolke in Donaupark: „Ilvie Little – Das Musical“ voor alle vier jaar samenwerking met de Linzer Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel von een kleine Elfe (Linette), die op Abenteuersuche een verschollenen Schatz entdeckt. Met mijn vrienden en vrienden kan ik meer op een Piratenschiff gaan. Auteur Susanne Stemmer