Muslimische Amerikaner haben Biden im Jahr 2020 zum Sieg in Michigan verholfen. Jetzt stellt seine Israel-Gaza-Reaktion ihre Unterstützung in Frage



Dearborn, Michigan

CNN

—



Im Jahr 2020 war Eman Hammoud einer von Tausenden Muslimen aus Michigan, die Präsident Joe Biden dabei halfen, Donald Trump zu schlagen. Vor einem Monat hatte die palästinensisch-amerikanische Einwanderungsanwältin keinen Zweifel daran, dass sie seine Kampagne im Jahr 2024 erneut unterstützen würde.

Aber in den letzten Wochen hat sie beobachtet, wie die Biden-Regierung Israel unerschütterliche Unterstützung anbot, nachdem es der Hamas nach dem tödlichen Angriff der palästinensischen militanten Gruppe am 7. Oktober den Krieg erklärt hatte, ohne rote Linien für Israel und keine Aufrufe zu einem Waffenstillstand, selbst als Tausende von Zivilisten in Gaza wurden getötet. Jetzt weiß sie nicht, was sie tun wird.

„Er hat uns in eine sehr schwierige Situation gebracht“, sagte Hammoud gegenüber CNN. „Es ist für mich moralisch fast unmöglich geworden, für jemanden zu stimmen, der die Haltung vertritt, die er in den letzten Wochen vertreten hat.“

Arabische und muslimische Amerikaner machen einen kleinen Prozentsatz der Bevölkerung aus, haben aber in umkämpften Staaten wie Michigan einen übergroßen Einfluss, wo die Ablehnung von Wählern wie Hammoud – die sich von der Biden-Regierung verletzt und betrogen fühlen – Biden sowohl den Staat als auch die Wiederwahl kosten könnte .

Laut einer Analyse von Emgage, einer Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, die politische Macht muslimischer Amerikaner aufzubauen, hat Michigan mehr als 200.000 muslimisch-amerikanische Wähler – 146.000 davon haben im Jahr 2020 gewählt. Biden gewann Michigan – einen Bundesstaat, der 2016 knapp an Donald Trump ging – mit 155.000 Stimmen.

„Das beweist nur, dass die Biden-Regierung die muslimische Stimme braucht, um zu gewinnen“, sagte Nada Al-Hanooti, ​​Geschäftsführerin von Emgage Action in Michigan.

In Dearborn, einem Vorort von Detroit, wo mehr als die Hälfte der Bevölkerung nahöstlicher oder nordafrikanischer Abstammung ist, steht besonders viel auf dem Spiel.

In fast einem Dutzend Interviews sagten die dortigen Demokraten, die für Bidens politische Kampagne gestimmt, Wahlkampf gemacht und dafür gespendet haben, dass sie sich nicht vorstellen können, jetzt für ihn zu stimmen, selbst wenn er die Hauptforderung der Gemeinschaft unterstützen würde: einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza.

Wahlen sind oft eine binäre Wahl, und muslimische und arabisch-amerikanische Wähler erklärten gegenüber CNN, dass sie anerkennen, dass die GOP-Vorwahlen im Wahlkampf Maßnahmen wie die Verweigerung der Hilfe für Gaza und die Wiedereinführung von Trumps Reiseverbot für einige Länder mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit ergriffen haben, die ihrer Meinung nach ausgeglichen wären schlimmer für die Menschen in den palästinensischen Gebieten und im Nahen Osten. Einige sagten aber auch, dass sie Angst hätten, und verwiesen auf die zunehmende Islamophobie und den erstochenen Tod des sechsjährigen palästinensischen Amerikaners Wadea Al-Fayoume im letzten Monat, der als Hassverbrechen untersucht wird.

„Der Präsident und diese Regierung haben unmissverständlich zum Ausdruck gebracht: Es gibt keinen Platz für Islamfeindlichkeit, Fremdenfeindlichkeit oder irgendeinen der abscheulichen Rassismus, den wir in den letzten Wochen gesehen haben“, sagte Bidens Wahlkampfsprecher Ammar Moussa in einer Erklärung. „Da die MAGA-Republikaner weiterhin auf einer offen islamfeindlichen Plattform kandidieren – einschließlich der erneuten Unterstützung für Donald Trumps Muslimverbot – könnten die Einsätze bei der Wahl im nächsten Jahr nicht folgenreicher sein.“

Dennoch sagen viele muslimische und arabische Amerikaner, die Biden unterstützt haben, dass sie sich nicht vorstellen können, es noch einmal zu tun oder ihre Freunde und Familie zu bitten, ihn zu unterstützen.

„Für mich besteht kein Zweifel daran, dass unser Präsident in Michigan in Schwierigkeiten steckt“, sagte Abbas Alawieh, ein demokratischer Stratege, der zuvor im Kongressbüro der Abgeordneten Rashida Tlaib arbeitete, die Dearborn vertritt. „Die politischen Auswirkungen davon sind so tiefgreifend wie der Schmerz, den die Menschen empfinden, und das ist knochentief.“

Die politische Macht der muslimischen amerikanischen Wähler in Michigan ist auf lokaler Ebene sichtbar. Im Jahr 2018 wurde Tlaib als erster palästinensischer Amerikaner in den Kongress gewählt; Sie ist heute eine der lautstärksten Kritikerinnen Israels und der Reaktion der Regierung auf den Konflikt in Gaza. Das Repräsentantenhaus stimmte am Mittwoch dafür, eine Resolution zu blockieren, mit der Tlaib wegen ihrer Kommentare zur Unterstützung der Palästinenser und zur Verurteilung des Vorgehens Israels gerügt werden soll.

Im Jahr 2021 wurde der ehemalige Staatsabgeordnete Abdullah Hammoud als erster arabischer und muslimischer Amerikaner zum Bürgermeister von Dearborn gewählt. Hammoud, der auch die Reaktion der Biden-Regierung kritisierte, sagte, er lehne die Prämisse der Frage ab, wie muslimische und arabische Amerikaner im Jahr 2024 wählen werden.

„Wir sind nicht hier, um uns dem niedrigsten Bieter zu prostituieren, damit wir für unsere Menschlichkeit anerkannt werden“, sagte er. „Ich denke, die Frage muss tatsächlich an die gewählten Amtsträger und an die Kandidaten gerichtet werden, die sich um ein Amt bewerben: Was werden Sie tun, um das Ergebnis der Wahl mitzubestimmen?“

Für viele arabische Amerikaner ist Bidens starke Unterstützung für Israel angesichts seiner Geschichte keine Überraschung. Aber die letzten Wochen haben Bidens Image als „Oberster Mitfühler“ untergraben, eines Mannes von tiefem Mitgefühl, dessen persönliche Tragödien – seine erste Frau und seine kleine Tochter kamen bei einem Autounfall ums Leben und sein ältester Sohn Beau starben Hirntumor im Jahr 2015 – haben ihm geholfen, mit anderen Leidenden in Kontakt zu treten.

„Als jemand, der Kinder verloren hat, dachten wir, er sei jemand, der sich in die Geschehnisse im Nahen Osten hineinversetzen könnte, und offensichtlich haben wir uns geirrt“, sagte Adam Abusalah, ein palästinensischer Amerikaner, der als Feldorganisator für Biden in Michigan arbeitete im Jahr 2020.

Wenn er jetzt an die Verwandten denkt, die er in Gaza und im Westjordanland hat, fühlt er sich wegen der Arbeit, die er zur Unterstützung der Biden-Kampagne geleistet hat, schuldig.

„Das ist der Mann, für den ich rausgegangen bin und an die Türen geklopft habe“, sagte er. „Ich fühle mich schuldig und bereue absolut, was ich im Biden-Wahlkampf getan habe.“

Muslimische und arabische Amerikaner, die mit CNN sprachen, wiesen auf eine wachsende Liste von Fehltritten der Biden-Regierung seit Beginn des Konflikts im letzten Monat hin. Die USA legten ihr Veto gegen einen Resolutionsentwurf des UN-Sicherheitsrates vom 18. Oktober ein, der „humanitäre Pausen“ forderte. Der Sprecher des Weißen Hauses für nationale Sicherheit, John Kirby, sagte, die USA würden „keine roten Linien“ für Israel ziehen. Und Biden bezweifelte öffentlich die Zahl der palästinensischen Opfer, die das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium im Gazastreifen meldete, als er gefragt wurde, ob Israel genug unternehme, um den Tod von Zivilisten in Gaza zu verhindern. Später sagte er bei einem privaten Treffen muslimischer amerikanischer Führer, dass seine Kommentare zur Zahl der Todesopfer dazu gedacht seien, eine Unterscheidung zwischen Hamas und Palästinensern zu treffen.

„Wie Präsident Biden in seiner Ansprache im Oval Office an die Nation sagte, ist er untröstlich über den tragischen Verlust palästinensischer Menschenleben“, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Robyn Patterson, in einer Erklärung. „Wir werden weiterhin Gespräche mit diesen wichtigen Gemeinschaften führen und Hass und Diskriminierung gegen sie eindeutig verurteilen. Wie der Präsident gesagt hat, müssen wir weiterhin auf eine Zwei-Staaten-Lösung hinarbeiten.“

Das Weiße Haus hat sich dafür eingesetzt, zu zeigen, dass die Beamten muslimischen und arabischen Amerikanern sowohl innerhalb als auch außerhalb der Regierung zuhören. In den Tagen nach dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober hielten der Stabschef des Weißen Hauses, Jeff Zients, und die leitende Beraterin Anita Dunn ein Treffen mit hochrangigen muslimischen und arabisch-amerikanischen Vertretern des Weißen Hauses und der Regierung ab, um über das zu sprechen, was sie von ihren Gemeinden hörten, und um ihre Unterstützung zu bekräftigen , so ein bei dem Treffen anwesender Beamter des Weißen Hauses.

Dies sei eine von mehreren Anhörungssitzungen und Öffentlichkeitsarbeit unter der Leitung hochrangiger Beamter des Weißen Hauses gewesen, die sich sowohl an Regierungsbeamte als auch an gewählte Amtsträger im ganzen Land richtete und Teil eines umfassenderen Engagementplans sei, um zu zeigen, dass die Regierung den Anliegen der Menschen Gehör schenke, sagte der Beamte.

Die Anrufe verliefen nicht immer reibungslos. Laut zwei Teilnehmern einer Zoom-Veranstaltung am Freitagmorgen, die vom Büro für öffentliches Engagement des Weißen Hauses abgehalten wurde, um die Bemühungen der Regierung zur Bereitstellung humanitärer Hilfe in Gaza zu besprechen, wurde den Beamten der Biden-Regierung in deutlichen Worten mitgeteilt, dass sie die Stimmen einiger arabischer Amerikaner verloren hätten.

Bei einem weiteren Treffen zwischen Biden und prominenten Vertretern der muslimischen Gemeinschaft am vergangenen Donnerstag im Westflügel erklärte Emgage-CEO Wa’el Alzayat dem Präsidenten, dass einige seiner jüngsten Äußerungen einen Mangel an Empathie gegenüber den Palästinensern gezeigt hätten.

„Wir hatten das Gefühl, dass die Rhetorik, auch aus dem Weißen Haus, sehr wenig hilfreich und tatsächlich potenziell gefährlich war“, sagte Alzayat. „Besonders (Bidens) offensichtlicher Mangel an Empathie gegenüber dem Leid der palästinensischen Opfer, der unserer Meinung nach nicht nur verletzend war, weil er in gewisser Weise auch dazu beitrug, dieses Narrativ zu prägen, dass die Palästinenser irgendwie weniger Sympathie und Unterstützung verdienten.“

Diese Woche gab die Regierung bekannt, dass sie die Entwicklung einer nationalen Strategie zur Bekämpfung der Islamophobie plant.

In den letzten Wochen hat die Regierung begonnen, zu humanitären Pausen aufzurufen. Auf einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats letzte Woche sagte Außenminister Antony Blinken, dass „humanitäre Pausen in Betracht gezogen werden müssen“, um Hilfe nach Gaza zu ermöglichen, eine Forderung, die er am Freitag nach einem Treffen mit israelischen Führern in Tel Aviv wiederholte. Während einer Spendenaktion in Minneapolis am Mittwochabend wurde Biden von einem Demonstranten unterbrochen, der ihn aufforderte, einen Waffenstillstand zu fordern. Der Präsident sagte, er unterstütze eine humanitäre Pause, um die Freilassung der in Gaza festgehaltenen Geiseln zu ermöglichen.

Aber eine „Pause“ sei kein Waffenstillstand, sagte Sam Baydoun, Kommissar aus Wayne County, Michigan.

„Was bedeutet das, eine humanitäre Pause?“ sagte Baydoun, der mit 15 Jahren aus dem Libanon in die USA einwanderte. „Warum nicht bedingungslosen Waffenstillstand sagen?“

Baydoun war einer von wenigen arabischen und muslimischen lokalen gewählten Beamten und Aktivisten, die am Donnerstag mit CNN über Bidens Reaktion auf den Krieg in Gaza im Habib’s Cuisine, einem libanesischen Restaurant und festem Bestandteil der Food-Szene in Dearborn, sprachen. Er sagte, er sei nicht bereit, über die Wahl nachzudenken.

„Unsere unmittelbare Sorge gilt den palästinensischen Zivilisten, die jeden Tag getötet werden“, sagte er. „Aber ich sage Ihnen Folgendes: Wenn die Wahl heute stattfinden würde und Präsident Biden auf dem Stimmzettel steht … kann ich Ihnen nicht versprechen, dass er fünf Stimmen von arabischen Amerikanern aus der Stadt Dearborn bekommen wird.“

Baydoun betonte, dass er nicht nur für Biden und andere demokratische Funktionäre gestimmt habe. Er und andere muslimische Amerikaner in Dearborn hießen Staats- und Bundespolitiker in ihren Häusern und Gemeinden willkommen und halfen, Geld für ihre Kampagnen zu sammeln.

„Sie wagen nicht einmal zu sagen, dass wir einen Waffenstillstand wollen“, sagte er. „Das tut also sehr weh.“

Hussein Dabajeh, ein libanesisch-amerikanischer Politikberater, sagte, er sehe kein „geringeres von zwei Übeln“ zwischen Trump und Biden.

„Der Präsident und seine Berater glauben, dass wir es vergessen werden“, sagte Dabajeh. „Ich denke, die Botschaft, die unsere Gemeinschaft verbreiten wird, ist: Gehen Sie raus und wählen Sie, zeigen Sie ihnen, dass wir Zahlen haben, aber stimmen Sie niemandem.“

Lexi Zeidan, eine palästinensisch-amerikanische Aktivistin, sagte, sie sei nicht so sehr schockiert darüber, wie Biden mit Palästina umgegangen sei, sondern sie fühle sich verletzt und betrogen.

„Wir haben das Schweigen unserer gewählten Amtsträger gesehen, und ich denke, sie werden das Schweigen unseres Volkes sehen, wenn es um die Wahlen geht“, sagte sie.

Zeidan sagte, die Frage, ob Biden ihre Stimme zurückgewinnen könne, bedeute, zu fragen, ob es irgendetwas gäbe, das den Tod ihrer Familienangehörigen und anderer Palästinenser in Gaza wiedergutmachen könne.

„Das Leben meines Volkes ist nicht billig“, sagte sie.

Denise Royal von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.