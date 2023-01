Muslime protestieren in mehreren Ländern gegen die Schändung des Korans

Am Freitag fanden in mehreren überwiegend muslimischen Ländern Proteste statt, um die jüngste Schändung des heiligen Buches des Islam durch rechtsextreme Aktivisten in Schweden und den Niederlanden anzuprangern.

Die Proteste in Ländern wie Pakistan, Irak und Libanon endeten mit einer friedlichen Auflösung der Menschen. In Pakistans Hauptstadt Islamabad stoppten Polizisten einige Demonstranten, die versuchten, auf die schwedische Botschaft zuzumarschieren.

Etwa 12.000 Islamisten der pakistanischen Partei Tehreek-e-Labiak versammelten sich in Lahore, der Hauptstadt der östlichen Provinz Punjab, um die Entweihung des Korans in den beiden europäischen Ländern anzuprangern. In seiner Rede an die Demonstranten forderte Saad Rizvi, der Chef der TLP, die Regierung auf, bei Schweden und den Niederlanden energisch zu protestieren, damit sich solche Vorfälle nicht wiederholen.

Ähnliche Kundgebungen fanden auch in der südlichen Stadt Karatschi und im Nordwesten statt.

Anhänger der religiösen Gruppe Tehreek-e-Labiak Pakistan singen am Freitag bei einer Kundgebung in Karachi, Pakistan, Slogans. (Ikram Suri/The Associated Press)

Die Kundgebungen am Freitag zerstreuten sich friedlich. Allerdings hat Tehreek-e-Labiak Pakistan in den letzten Jahren gewalttätige Kundgebungen wegen der Veröffentlichung von Karikaturen des islamischen Propheten in Frankreich und anderswo auf der Welt abgehalten.

In Beirut verbrannten etwa 200 wütende Demonstranten die Flaggen Schwedens und der Niederlande vor der Mohammed-Al-Amin-Moschee mit blauer Kuppel auf dem zentralen Märtyrerplatz der Stadt.

Anfang dieses Monats erhielt Rasmus Paludan, ein rechtsextremer Aktivist aus Dänemark, von der Polizei die Erlaubnis, vor der türkischen Botschaft in Stockholm zu protestieren, wo er den Koran verbrannte. Tage später riss Edwin Wagensveld, der niederländische Führer der rechtsextremen Pegida-Bewegung in den Niederlanden, Seiten aus einer Kopie des Koran in der Nähe des niederländischen Parlaments und trampelte darauf herum.

Die Schritte verärgerten Millionen von Muslimen auf der ganzen Welt und lösten Proteste aus.

Meinungsfreiheit garantiert

Schwedische Beamte haben betont, dass die Meinungsfreiheit durch die schwedische Verfassung garantiert wird und den Menschen umfangreiche Rechte gibt, ihre Meinung öffentlich zu äußern, obwohl die Aufstachelung zu Gewalt oder Hassreden nicht erlaubt ist. Demonstranten müssen bei der Polizei eine Genehmigung für eine öffentliche Versammlung beantragen. Die Polizei kann solche Genehmigungen nur aus außergewöhnlichen Gründen verweigern, beispielsweise bei Gefährdung der öffentlichen Sicherheit.

Der mächtige schiitische Geistliche Muqtada al-Sadr im Irak fragte in einem am Freitag veröffentlichten Kommentar, ob Redefreiheit bedeute, den Glauben anderer Menschen zu verletzen. Er fragte, warum „das Verbrennen der Regenbogenfahne der Schwulen nicht für Meinungsfreiheit steht“.

Der Kleriker sagte, dass das Verbrennen des Korans „göttlichen Zorn hervorrufen wird“. Hunderte seiner Anhänger versammelten sich vor einer Moschee in Bagdad und schwenkten Kopien des Korans.

Ebenfalls am Freitag rief die Türkei den dänischen Botschafter wegen Berichten vor, dass Paludan erlaubt würde, den Koran während einer Reihe von Protesten in Kopenhagen zu verbrennen.

Der rechtsextreme Aktivist Rasmus Paludan spricht am Freitag über ein Megaphon vor einer Moschee im Kopenhagener Stadtteil Noerrebro, wo er den Koran verbrennen wollte. (Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix/The Associated Press)

Paludan, der sowohl die dänische als auch die schwedische Staatsbürgerschaft besitzt, machte die Türkei wütend, indem er am 21. Januar in Schweden einen Protest zur Koranverbrennung veranstaltete. Er sagte der schwedischen Zeitung Aftonbladet, dass er den Protest bis dahin jeden Freitag vor der türkischen Botschaft in Kopenhagen wiederholen werde Schweden wird in die NATO aufgenommen.

Brennen in Kopenhagen

Am Freitag verbrannte er vor einer Moschee in Kopenhagen ein Exemplar des heiligen Buches der Muslime. Während er sprach, dröhnte laute Musik aus der Moschee, in dem offensichtlichen Versuch, seine Worte zu übertönen.

„Diese Moschee hat keinen Platz in Dänemark“, sagte Paludan in einer Live-Sendung auf seiner Facebook-Seite, einen Schutzhelm tragend und von Bereitschaftspolizisten umgeben.

Der unter Polizeischutz stehende Aktivist wurde anschließend in einem Polizeiauto weggefahren.

In seinem Live-Feed sagte er, er werde die Demonstration vor der türkischen und der russischen Botschaft wiederholen.

„Inakzeptabel“

Die staatliche türkische Agentur Anadolu sagte, der dänische Botschafter sei in das türkische Außenministerium vorgeladen worden, wo türkische Beamte „die Genehmigung dieser provokativen Handlung, die eindeutig ein Hassverbrechen darstellt, aufs Schärfste verurteilten“.

Dem Botschafter wurde gesagt, dass „Dänemarks Haltung inakzeptabel“ sei und dass die Türkei erwarte, dass die Erlaubnis widerrufen werde, so Anadolu.

Der dänische Außenminister Lars Lokke Rasmussen sagte gegenüber dänischen Medien, dass der Vorfall nichts an Dänemarks „guten Beziehungen“ zur Türkei ändern würde, und fügte hinzu, dass Kopenhagen beabsichtige, mit Ankara über Dänemarks Gesetze zur Wahrung der Freiheiten zu sprechen.

„Unsere Aufgabe ist es jetzt, mit der Türkei darüber zu sprechen, wie die Verhältnisse in Dänemark mit unserer offenen Demokratie sind, und dass es einen Unterschied gibt zwischen Dänemark als Land – und unserem Volk als solchem ​​– und dann über einzelne Menschen, die stark abweichende Ansichten haben, “, sagte Lokke Rasmussen.

Paludans Aktion letzte Woche löste in der Türkei Empörung aus, die die schwedischen Behörden dafür kritisierte, dass sie die Demonstration vor der türkischen Botschaft zugelassen hatten. Der türkische Präsident äußerte ernsthafte Zweifel an der NATO-Erweiterung und warnte Schweden davor, keine Unterstützung für seinen Antrag auf Mitgliedschaft im Militärbündnis zu erwarten.