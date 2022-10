Musks Vorhaben droht staatlicher Untersuchung – Bloomberg – RT World News

Der Milliardär hat Berichten zufolge US-Beamte mit seinen Äußerungen über die Ukraine verärgert

Elon Musk könnte in den USA mit einer bundesstaatlichen Untersuchung konfrontiert werden, nachdem er Beamte gestellt hat „unbequem“ Mit seinen Äußerungen zur Ukraine hat Bloomberg unter Berufung auf anonyme Quellen in der Regierung behauptet.

Personen innerhalb der US-Regierung und der Geheimdienste sind „Wägen, welche Werkzeuge, wenn überhaupt“ stehen zur Verfügung, um den Milliardär ins Visier zu nehmen, heißt es in dem Freitagsbericht. Diese Diskussionen wurden beschrieben als „früh.“

Eine der Optionen besteht laut Bloomberg darin, die Unternehmungen von Musk einer Überprüfung durch das behördenübergreifende Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) zu unterziehen. Das Gremium kann Investitionsgeschäfte mit ausländischem Kapital aus Gründen der nationalen Sicherheit ablehnen.

Musk hat kürzlich US-Beamte gemacht „unbequem," Bloomberg berichtete mit seinen Beschwerden darüber, dass er für die Dienste seiner Firma SpaceX für die ukrainische Regierung nicht entschädigt wurde.









Das Unternehmen stellt den ukrainischen Regierungsbehörden und dem Militär den Starlink-Satelliten-Breitbandzugang bereit, um eine stabile Kommunikation zu gewährleisten. Dies wurde als wegweisend für das Land im Kampf gegen Russland angesehen. Musk, der behauptete, rund 80 Millionen US-Dollar für kostenlose Geräte und Dienstleistungen ausgegeben zu haben, drohte damit, den Zugang zu sperren, sofern er nicht von jemand anderem bezahlt werde.

Er machte auch eine Reihe von Vorschlägen zur Lösung der Ukraine-Krise, die Washingtons Ziel zuwiderliefen „Russland besiegen“ strategisch. Kiew hat Musks Vorschläge, Zugeständnisse an Moskau im Namen des Friedens zu machen, in die Luft gesprengt, wobei ein ukrainischer Diplomat vorschlug, dass der CEO von SpaceX dies tun sollte „Verpiss dich.“

Musk gab an, dass er diesem Rat mit seinen Forderungen nach Starlink-Kompensationen folgte, gab aber später einen Rückzieher und stimmte zu, den Link offen zu halten.

Bloomberg-Quellen schlugen vor, dass das Hauptziel einer Sicherheitsüberprüfung, falls eine gestartet wird, Musks geplante Übernahme von Twitter sein würde. Bei seinem Übernahmeangebot erhielt er Unterstützung von Investoren aus der arabischen Welt, darunter die Kingdom Holding Company aus Saudi-Arabien und der Staatsfonds von Katar.

Die Krypto-Börse Binance, die vom chinesisch-kanadischen Geschäftsmann Changpeng Zhao betrieben wird, ist ein weiterer Investor, der als problematisch angesehen werden könnte, heißt es in dem Bericht.