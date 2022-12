Musks Brain-Chip-Unternehmen wird von Bundesbehörden untersucht – Medien – RT World News

Tierversuche von Neuralink verursachten angeblich „unnötige Leiden und Todesfälle“

Elon Musks Neuralink Corp, eine Firma, die sich auf Gehirnimplantate spezialisiert hat, steht wegen angeblicher Ermittlungen vor einer bundesstaatlichen Untersuchung „Tierschutzverstöße“ während Produkttests, berichtete Reuters am Montag, nur wenige Tage nachdem der Milliardär einen neuen Zeitplan für klinische Studien am Menschen angekündigt hatte.

Der Generalinspekteur des US-Landwirtschaftsministeriums leitete die Untersuchung irgendwann ein „letzte Monate“ Nachdem die Bundesanwaltschaft sagte, Neuralink könnte gegen das Tierschutzgesetz verstoßen, berichtete die Verkaufsstelle unter Berufung auf Regierungsdokumente und mehrere mit der Untersuchung vertraute Quellen.

Das Tierschutzgesetz regelt die Behandlung bestimmter Tiere, die in der Forschung und für kommerzielle Produkttests verwendet werden, und verbietet unmenschliche Praktiken, die unnötiges Leiden oder den Tod verursachen.

Laut mehr als 20 aktuellen und ehemaligen Neuralink-Mitarbeitern sowie Dutzenden von internen Firmendokumenten hat Musk die Forscher seiner Brain-Chip-Firma dazu gedrängt „Entwicklung beschleunigen“, in einigen Fällen mit der Folge „verpatzte Experimente“.









„Solche fehlgeschlagenen Tests mussten wiederholt werden, wodurch die Zahl der getesteten und getöteten Tiere zunahm.“ Mitarbeiter sagten Reuters und fügten hinzu, dass die Zahl der Tiertoten höher sei als nötig „aus Gründen im Zusammenhang mit Musks Forderungen, die Forschung zu beschleunigen.“

Mindestens vier Experimente mit 86 Schweinen und zwei Affen wurden durchgeführt „geschädigt“ wegen „menschlicher Fehler“ in den letzten Jahren, was bedeutete, dass die Tests erneut durchgeführt werden mussten, was zu mehr Tiersterben führte. Die Fehler wurden verursacht durch „mangelnde Vorbereitung durch ein Testpersonal, das in einer Schnellkochtopfumgebung arbeitet“, Mitarbeiter hinzugefügt.

Während Zulassungsanträge zeigen, dass Neuralink alle vorherigen Bundesinspektionen bestanden hat, sagten Quellen gegenüber Reuters, dass das Unternehmen keine genauen Aufzeichnungen über die Anzahl der Tiere führt, die es während der Tests tötet. Der volle Umfang der USDA-Untersuchung ist jedoch noch nicht klar, und es ist nicht bekannt, ob die Untersuchung direkt mit den Beschwerden von Neuralink-Mitarbeitern zusammenhängt.













Berichte über die laufende Untersuchung kamen nur wenige Tage, nachdem Musk erklärt hatte, dass die US-Regulierungsbehörden bald Tests am Menschen für das Neuralink-Gehirnimplantat genehmigen könnten, und behauptete, dass Versuche am Menschen in nur sechs Monaten beginnen könnten. Der genaue Zeitplan bleibt jedoch verschwommen, da Musk zuvor auf bevorstehende Versuche am Menschen hingewiesen hat.

Der milliardenschwere Unternehmer hat die Hoffnung geäußert, dass das Gehirnimplantat es neben anderen medizinischen Wundern gelähmten Menschen ermöglichen wird, wieder zu gehen, und Blinden, ihr Augenlicht wiederzuerlangen. Während die neue Technologie noch an Menschen getestet werden muss, hat Musk den Gehirnchip mehr als einmal demonstriert, einschließlich einer Präsentation im April 2021, in der ein Makaken angeblich ein Videospiel nur mit seinem Verstand gespielt hat.