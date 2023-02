Nach seiner nahme von Twitter führt Tech-Milliardär Musk een nieuw Bezahlsystem een: Das Verifizierungs-Häkchen gibt es non für jeden, der im Monat acht Dollar dafür zahlt. Prorussischen Accounts kommt das gelegen. Ihre Kreml-Propaganda könnte schon bald deutlich mehr Menschen erreichen.

Twitter-accounts met pro-Russische Propaganda kaufen sich laut einer Studie Verifikations-Häkchen, um ihre Reichweite bei dem Dienst zu erhöhen. Het profiel verbreiteten russische Falschinformationen over de Angriffskrieg in der Oekraïne en machtsstimulering tegen het Westen Unterstützung für das Land, schrieb die “Washington Post” onder Berufung auf Erkenntnisse van US-Forschungsgruppe Reset.

Die Häkchen-Symbole für verifizierte Accounts wurden früher von Twitter nach Prüfung an Prominente, Politiker of Unternehmen vergeben. Onder Tech-Milliardär Elon Musk als nieuwe Besitzer können Nutzer sie mit Abschluss eines kostenpflichtigen Abos for acht Dollar im Monat kaufen. Voor de Zukunft is het interessant, dat Beiträge von Abo-Kunden bei Twitter zichtbaar werd platziert sollen. Archiv-Websites zeggen, dat de Konten tot de Ankündigung van de Häkchen aufwiesen, heißt es in der Study.

Of Twitter kan tweets niet chronologisch lezen, maar ook door algoritmen. In dieser Ansicht kon een bericht van Accounts vorkommen, denen man nicht followt. Indem Musk auf een tweet van een prorussischen account antwortete, verhalt er die somit zu noch mehr Reichweite, da dessen Tweets danach häufiger angezeigt wurden. In de tweet hieß es, im Ukraine-Krieg seien 157.000 ukrainische Militärangehörige and 2458 NATO-Soldaten getötet worden. Musk geeft commentaar op die mit den Worten: “Ein tragischer Verlust von Leben.” Später ref er Twitter-Nutzer over een faktencheck van Zahlen auf. De NAVO-Soldaten hebben niets met Krieg teil gedaan.

Musk hatte voor eigen Monaten als Friedenslösung vorgeschlagen, in Rusland völkerrechtswidrig annektierten ukrainischen Gebieten Abstimimmungen zur künftigen Zugehörigkeit unter UN-Aufsicht zu veranstalten. Als u zich registreert, kunnen de rechtswidrigs Krim als Teil Russlands anzuerkennen gebruiken. Zorg ervoor dat het Starlink-systeem de Firma SpaceX gebruikt voor internetverbindingen in de Oekraïne tegen Russische aanvallen op de infrastructuur. Allerdingen zeggen dat er een militaire Nutzung der Technik aus.