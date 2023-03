Twitter-eigenaar Elon Musk bood dinsdag zijn excuses aan nadat hij te maken kreeg met een golf van kritiek van gebruikers van sociale media over een virale openbare uitwisseling met een werknemer die niet zeker wist of hij was ontslagen.

De nu voormalige werknemer, Haraldur Thorleifsson, deed een beroep op Musk om duidelijkheid over zijn arbeidsstatus. Het resultaat was echter een uitwisseling waarbij Musk beweerde dat Thorleifsson “geen werk deed” en zijn handicap in twijfel probeerde te trekken.

Wat is er gebeurd?

Haraldur Thorleifsson, die een rolstoel gebruikt en op Twitter de naam “Halli” draagt, merkte eind februari voor het eerst op dat hij niet kon inloggen op de systemen van het bedrijf.

Toen hij de HR-afdeling van het bedrijf vroeg of hij was ontslagen, zei Thorleifsson dat hij geen duidelijk antwoord kreeg.

Nadat hij negen dagen geen toegang meer had tot het systeem, wendde hij zich tot Twitter voor antwoorden en tagde hij Musk.

“Misschien als genoeg mensen retweeten, kun je me hier antwoorden?” Hij schreef.

Musk antwoordde, maar begon Thorleifsson te ondervragen over de taken die hij bij Twitter uitvoerde en wat zijn rol was.

Naarmate de uitwisseling vorderde en de discussie eromheen groeide, beweerde Musk dat Thorleifsson “geen echt werk deed”.

Hij vervolgde en zei dat de ontslagen werknemer “als excuus beweerde dat hij een handicap had waardoor hij niet kon typen”, maar bekritiseerde de man omdat hij “een storm opwekte”.

“Ik kan niet zeggen dat ik daar veel respect voor heb”, schreef Musk.

‘Zou leuk geweest zijn’ om te weten over ontslag, zegt ex-werknemer

Thorleifsson, die spierdystrofie heeft en een rolstoel gebruikt, zei dat de informatie die Musk publiekelijk tweette “vertrouwelijke gezondheidsinformatie” was.

“Lange tijd dacht ik dat mijn armen sterk zouden blijven. Een dokter vertelde me dat ze dat zouden doen. Maar uiteindelijk verloren ze kracht. Wat, ik vind het niet erg om je te vertellen, moeilijk te accepteren was”, schreef hij.

“De reden dat ik het je in het openbaar heb gevraagd, is omdat jij (of iemand anders op Twitter) niet op mijn privéberichten hebt gereageerd.”

‘Je had het volste recht om me te ontslaan. Maar het zou leuk geweest zijn om het me te laten weten!’ hij voegde toe.

Thorleifsson, die in IJsland woont, kwam in 2021 bij Twitter toen het bedrijf zijn startup Ueno overnam.

Hij koos ervoor om de aankoopprijs van zijn bedrijf in loon te laten betalen om belasting te betalen aan de IJslandse sociale dienst – een stap die lovend werd ontvangen in de IJslandse media.

Hoe reageerde Musk op de kritiek?

De opmerkingen van Musk wekten woede bij gebruikers op het platform, van wie velen zich afvroegen of Musks opmerkingen over de handicap van Thorleifsson legaal waren.

Dinsdagavond verontschuldigde Musk zich voor zijn reactie.

“Ik wil mijn excuses aanbieden aan Halli voor mijn misverstand over zijn situatie. Het was gebaseerd op dingen die mij verteld waren die niet waar waren of, in sommige gevallen, waar, maar niet zinvol”, schreef hij.

Musk zei dat hij enkele uren na de uitwisseling met Thorleifsson had gesproken in een videogesprek.

Zakenmagnaat Musk is verwikkeld in een reeks controverses sinds hij Twitter in oktober 2022 overnam. Kort na zijn overname met een hefboomeffect van $ 44 miljard, startte hij verschillende ontslagrondes waarbij meer dan tweederde van het personeel van het bedrijf het bedrijf verliet.

Musk heeft ook een reactie ontketend over geplande wijzigingen aan Twitter, zoals het invoeren van een vergoeding voor het blauwe vinkje dat actieve, opmerkelijke en authentieke accounts van algemeen belang aangeeft.

Musk heeft in het verleden ook wenkbrauwen opgetrokken over zijn opruiende posts op het platform.

