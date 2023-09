Die Wahrscheinlichkeit, dass die Technologie „uns alle umbringen wird“, bestehe „über Null“, behauptete der Milliardär

Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz (KI) könnte eine Herausforderung darstellen „zivilisatorisches Risiko“ Elon Musk warnte am Mittwoch, dass es für die Menschheit schädlich sei, wenn die Technologie ohne unabhängige Aufsicht weiterentwickelt werde. Er hielt eine Ansprache an US-Senatoren auf einem Gipfeltreffen der Technologieführer in Washington D.C.

Als er im Anschluss an das dreistündige „KI-Sicherheitsforum“, an dem auch Bill Gates, Meta-Chef Mark Zuckerberg und Sundar Pichai von Alphabet teilnahmen, das US-Kapitol verließ, betonte er mit Reportern, dass es eine gebe „überwältigender Konsens“ Unter den Technologiegiganten fordert die Regierung, die KI-Technologie einzudämmen, und fügt hinzu, dass ein Versäumnis, dies zu tun, dazu führen könnte „schwer“ Folgen.

„Die Frage ist wirklich eine Frage des zivilisatorischen Risikos“ sagte Musk laut NBC News. „Es ist nicht so, dass eine Gruppe von Menschen gegen eine andere antritt. Es ist so, als ob, hey, das ist etwas, das für alle Menschen überall potenziell riskant ist.“ Der Milliardär fügte seine Überzeugung hinzu, dass es eine gibt „über Null“ Chance „Diese KI wird uns alle töten.“

KI-Sprachmodelle, umgangssprachlich als „Chat-Bots“ bekannt, wurden letztes Jahr mit der öffentlichen Veröffentlichung von OpenAIs ChatGPT populär. Die Technologie ist in der Lage, Fragen zu beantworten oder komplexe Prosapassagen in menschenähnlicher Sprache zu verfassen. Kritiker haben gewarnt, dass einige der Informationen, die KI-Chatbots den Benutzern präsentieren, äußerst ungenau sein können.









Es hat auch zu Bedenken hinsichtlich Massenentlassungen in Beschäftigungssektoren geführt, die durch KI ersetzt werden könnten, sowie zu zunehmendem Online-Betrug und Fehlinformationen.

„Ich denke, wenn diese Technologie schief geht, kann sie ziemlich schief gehen“ sagte OpenAI-CEO Sam Altman, der Entwickler von ChatGPT. „Dazu wollen wir uns lautstark äußern. Wir wollen mit der Regierung zusammenarbeiten, um das zu verhindern.“

Der demokratische Senator Chuck Schumer, der das Treffen einberufen hatte, beschrieb die Diskussion als „historisch.“ Er erklärte, es habe eine einstimmige Forderung nach einer Regulierung gegeben, es sei jedoch keine Einigung darüber erzielt worden, wie diese umgesetzt werden solle.

Die Einführung einer unabhängigen Agentur zur Überwachung des Tempos der KI-Entwicklung gehörte zu den auf dem Forum diskutierten Themen, berichtete The Guardian am Donnerstag, ebenso wie Methoden zur Gewährleistung der Transparenz in Big-Tech-Unternehmen.

Allerdings sagte der republikanische Senator Mike Rounds im Anschluss an die Sitzung, der US-Kongress sei derzeit in Sitzung „absolut nicht“ in der Lage, Gesetze zur Regelung künstlicher Intelligenz vorzuschlagen, während der ausgesprochene GOP-Gesetzgeber Josh Hawley sich weigerte, an einer von ihm so genannten Veranstaltung teilzunehmen „Riesige Cocktailparty für Big Tech.“