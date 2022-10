Musk versucht, den Prozess abzuwenden, während die Twitter-Übernahmeverhandlungen fortgesetzt werden

Versuch, den Deal in die Schwebe zu bringen: Twitter klagte, um den Deal zu erzwingen, aber Musks Team argumentierte am Donnerstag, dass ein Prozess mehr schaden als nützen würde. „In der Tat würde ein Gerichtsverfahren die Fusionstransaktion länger in der Schwebe halten und eine unnötige Wolke der Unsicherheit über das Unternehmen werfen“, heißt es in der Akte.

„Erstaunlicherweise haben sie darauf bestanden, diesen Rechtsstreit fortzusetzen, den Deal rücksichtslos aufs Spiel gesetzt und mit den Interessen ihrer Aktionäre gespielt“, heißt es in der Akte.

Die Anwälte von Musk sagten, sie arbeiteten daran, eine Fremdfinanzierung zu bekommen, um am oder um den 28. Oktober herum schließen zu können.

Ein fünftägiger Prozess über die Klage von Twitter soll am 17. Oktober beginnen. In der Akte sagten Musks Anwälte, dass Musk, seit er zu den Verhandlungen zurückgekehrt ist, die Notwendigkeit eines Prozesses „effektiv diskutiert“ habe.