De miljardair maakte de opmerkingen naar aanleiding van berichten over de ‘Dilbert’-strip die door kranten was gedropt

Elon Musk heeft de media massaal beschuldigd “elite hogescholen en middelbare scholen,” racistisch zijn tegen blanke en Aziatische mensen. De CEO van Twitter, SpaceX en Tesla gaf commentaar op Amerikaanse kranten die de banden verbraken met de auteur van een bekroond stripverhaal wegens het maken van als racistisch opgevatte opmerkingen op zijn persoonlijke YouTube-kanaal.

‘De media zijn racistisch’ schreef Musk aan zijn bijna 130 miljoen Twitter-volgers als reactie op tweets over Scott Adams, de maker van de strip ‘Dilbert’.

Adams, die in 1989 de bekroonde strip maakte die de Amerikaanse bedrijfscultuur hekelde, werd deze week gedropt door grote uitgevers, waaronder de Los Angeles Times, Washington Post en USA Today, nadat hij naar zwarte Amerikaanse respondenten op een opiniepeiling had verwezen als een “haatgroep”.

Hij verwees naar de 26% van de zwarte Amerikanen die de uitdrukking verwierpen “Het is oké om wit te zijn” in een peiling van Rasmussen Reports. De term is door de Anti-Defamation League gedefinieerd als een “haatslogan” die is ontstaan ​​in rechtse kringen als een middel om verschillende bewegingen voor sociale rechtvaardigheid in de VS te ondermijnen.









“Een hele lange tijd waren de Amerikaanse media racistisch tegen niet-blanke mensen, nu zijn ze racistisch tegen blanken en Aziaten,” schreef Musk. “Hetzelfde gebeurde met elite hogescholen en middelbare scholen in Amerika. Misschien kunnen ze proberen niet racistisch te zijn.”

Musk voegde er in een reactie aan een volgende tweet aan toe, die beweerde een verschil in meldingsnormen tussen blanke en zwarte slachtoffers van politiegeweld te benadrukken, dat het “zeer onevenredig om een ​​vals verhaal te promoten.”

De miljardair, die vorig jaar Twitter kocht, is de afgelopen maanden een steeds meer verdeeldheid zaaiende figuur geworden, met name op sociaal-politieke kwesties.

Hij trok luchtafweer voor het beëindigen van Twitter-schorsingen van controversiële accounts, zoals die van satirische outlet The Babylon Bee, evenals die van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump en het rechtse Republikeinse congreslid Marjorie Taylor Greene.

Zijn autoriteit bij het bespreken van raciale kwesties is echter in twijfel getrokken door burgerrechtenadvocaat Brian Levin, die dat opmerkte “Een blanke miljardair uit Zuid-Afrika die onlangs een spraakmakende rassendiscriminatiezaak verloor, is misschien niet in de beste positie om raad te geven.”

De Tesla van Trump is verschillende keren aangeklaagd wegens vermeende rassendiscriminatie. Een federale rechtbank in San Francisco oordeelde vorig jaar dat Tesla ex-werknemer Owen Diaz een schadevergoeding moet betalen nadat bleek dat hij tijdens zijn werk bij het bedrijf anti-zwarte racistische mishandelingen had ondergaan.