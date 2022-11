Musk verkauft Tesla-Aktien für weitere 4 Milliarden Dollar

In den vergangenen Tagen habe sich der Umsatz auf rund vier Milliarden Dollar (rund vier Milliarden Euro) summiert, heißt es in Tesla-Dokumenten, die die SEC in der Nacht zum Mittwoch veröffentlicht hat. Gründe für den Verkauf wurden zunächst nicht bekannt. Musk ist Chef des Elektroautoherstellers Tesla und Aktien des Unternehmens machen den Großteil seines Milliardenvermögens aus. Er gilt als einer der reichsten Menschen der Welt.

Musk erwarb Twitter für rund 44 Milliarden Dollar. Neben der Anlage eigener Mittel nahm er auch Kredite in Höhe von rund 13 Milliarden Dollar auf. Allein die Bedienung dieser Kredite kostet Medienberichten zufolge jährlich rund eine Milliarde Dollar. Laut Musk schreibt Twitter täglich Verluste von rund vier Millionen Dollar. Zuletzt brachen die Werbeeinnahmen ein, weil große Konzerne wie Volkswagen oder der Pharmakonzern Pfizer ihre Anzeigen bei dem Online-Dienst auf Eis legten. Sie wollen abwarten, wie Musks Twitter mit anstößigen Inhalten wie Hassreden, gezielten Falschbehauptungen und Verschwörungstheorien umgehen wird.

Nach einem Verkauf von 8,5 Milliarden US-Dollar im April verkaufte Musk im August erneut Tesla-Aktien im Wert von rund 7 Milliarden US-Dollar. Das Geld soll er in den Twitter-Kauf gesteckt haben.

Ende letzten Jahres hatte Musk durch den Verkauf von Anteilen des Elektroautoherstellers bereits mehr als 16 Milliarden US-Dollar eingesammelt. Er musste dies teilweise tun, um Steuern auf eingelöste Aktienoptionen zu zahlen.