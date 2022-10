Musk verhöhnt Medien über Twitter-Entlassungsstreich — RT World News

Der milliardenschwere Unternehmer lobte die „außergewöhnliche Berichterstattung“ von CNBC, nachdem die Verkaufsstelle von Witzbolden hinters Licht geführt worden war

Elon Musk, CEO von Tesla und Twitter-Besitzer, schoss auf die Mainstream-Medien, nachdem Männer, die sich als neu entlassene Twitter-Mitarbeiter ausgaben, Reporter ausgetrickst hatten, wobei mindestens zwei Verkaufsstellen den Köder geschluckt hatten, bevor sie ihre Geschichten leise redigierten.

Die beiden Witzbolde wurden am Freitag gesehen, wie sie mit Kisten in der Hand in der Twitter-Zentrale in San Francisco herumliefen und sich gegenüber Journalisten als „Rahul Ligma“ und „Daniel Johnson“ ausgaben, während sie behaupteten, kürzlich entlassene Software-Ingenieure zu sein.

Während Agenturen wie CNBC und Bloomberg die Geschichte zunächst mit ernster Miene berichteten und sogar Interviews mit den beiden Männern zitierten, änderten beide Verkaufsstellen später ihre Artikel, um festzustellen, dass „Ligma“ und „Johnson“ wahrscheinlich Betrüger waren, und entfernten jede direkte Erwähnung der Betrüger.

Es stellte sich heraus, dass „Rahul Ligma“ nicht wirklich von Twitter gefeuert wurde, sondern nur ein zufälliger Typ mit einer Box war, die CNBC mit einem Ligma Nuts-Witz erwischte pic.twitter.com/zVoPIf5ker — greg (@greg16676935420) 28. Oktober 2022

Eine Anmerkung des Herausgebers, die dem Artikel von CNBC hinzugefügt wurde, besagt, dass die Männer dies behaupteten „gefeuerte Mitarbeiter von Twitter“ mehrere Berichte tauchten auf „was darauf hindeutet, dass es ein Schwindel war.“ Es sei noch nicht möglich, die Identität der beiden Personen zu bestätigen. Nach der Veröffentlichung einer eigenen Version der Geschichte fügte Bloomberg später hinzu, dass die internen Kommunikationskanäle von Twitter dies getan hätten „erweckte den Verdacht, dass die scheidenden Leute einen Schwindel betrieben und nicht tatsächlich entlassen wurden.“

Nachdem Musk Anfang dieser Woche Twitter offiziell in einem massiven 44-Milliarden-Dollar-Buyout-Deal gekauft hatte, begab er sich auf seine neu erworbene Plattform, um die Journalisten zu verspotten, die auf den Streich hereingefallen waren, und wählte CNBCs aus „Ass Berichterstattung.“

Musk scherzte auch darüber „Ligma Johnson hatte es drauf“, Teilen von Bildern der beiden „gefeuerten Mitarbeiter“. Er hob auf subtile Weise das Wortspiel-Mem hervor, das den Schwindel inspirierte (wobei „Ligma“ wie „Leck meine…“ klingen sollte).

Während ihrer Interviews mit den Medien machten die beiden Trickster eine Reihe von themenfremden – und manchmal unsinnig – Aussagenwobei ‚Ligma‘ das erklärt „Michelle Obama wäre nicht passiert, wenn Elon Musk Eigentümer von Twitter gewesen wäre.“ Auch sein Partner „Johnson“ äußerte große Bedenken „Die Zukunft der Promi-Konservatorschaft“, Er erwähnt kurz den Popstar Brittney Spears aus den frühen 2000er Jahren, bevor er nachlässt.









Noch bevor Musk den Social-Media-Riesen offiziell übernahm, deuteten Nachrichtenberichte an, dass der Unternehmer versuchen würde, das Unternehmen zu reinigen, einschließlich einer Geschichte der Washington Post, in der behauptet wird, dass Pläne seien, bis zu 75 % seiner 7.500 Mitarbeiter zu entlassen. Während Musk die Anschuldigung zurückwies und darauf bestand, dass keine Massenkündigungen in Arbeit seien, entließ er eine Handvoll Top-Führungskräfte sofort, nachdem er am Donnerstag die Kontrolle über das Unternehmen übernommen hatte, darunter CEO Parag Agrawal.