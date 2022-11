Musk sagt vor Gericht über sein Tesla-Vergütungspaket aus

Elon Musk sagte am Mittwoch aus, dass er nicht an den Diskussionen unter Tesla-Vorstandsmitgliedern über ein Gehaltspaket von 2018 beteiligt war, das ihm Aktienoptionen in Milliardenhöhe gewährte und dazu beitrug, ihn zum reichsten Menschen der Welt zu machen.

In einem Gerichtssaal in Wilmington, Del., wehrte sich Herr Musk gegen Anschuldigungen in einer Aktionärsklage, dass der Vorstand des Elektroautounternehmens mit Freunden und anderen ihm nahestehenden Personen besetzt sei, die seine Gebote abgegeben hätten.

„Ich habe mich voll und ganz darauf konzentriert“, Tesla zu managen, sagte er.

Der Fall, in dem Herr Musk weniger als drei Stunden aussagte, dreht sich um ein Entschädigungspaket, das Herrn Musk Aktienoptionen einräumte, die ihm das Recht einräumten, Tesla-Aktien im Wert von fast 50 Milliarden US-Dollar zu erwerben, wenn das Unternehmen bestimmte Einnahmen, Gewinne und Anteile erzielte Preisziele. Zu dieser Zeit war der Deal einer der größten seiner Art und wurde zu einer Vorlage, die von vielen anderen Unternehmensvorständen verwendet wird, um Vorstandsvorsitzende zu belohnen.

In Gerichtsdokumenten behaupten die Anwälte des Aktionärs Richard Tornetta, dass Herr Musk im April 2017 damit begonnen habe, den Gehaltsvertrag mit einem Direktor, Ira Ehrenpreis, zu skizzieren, der den Vergütungsausschuss des Vorstands leitete. Die Anwälte des Klägers haben in Gerichtsakten auch gesagt, dass Tesla-Direktoren und -Führungskräfte in eidesstattlichen Erklärungen sagten, dass der Vorstand nicht damit gerechnet habe, dass Mr. Musk das Unternehmen verlassen werde, und nicht begonnen habe, potenzielle Nachfolger für ihn zu identifizieren.