Musk sagt, dass X-Abonnenten frühzeitig Zugang zum Chatbot von xAI, Grok, erhalten werden

Bildnachweis: Nathan Laine / Bloomberg

Elon Musks KI-Startup xAI erstellt eine eigene Version von ChatGPT.

Das scheint zumindest aus Musks Tweets auf Das Modell mit dem Namen Grok – ein Name, den xAI kürzlich als Marke eingetragen hat – beantwortet Fragen im Gespräch und stützt sich dabei möglicherweise auf eine Wissensbasis, die derjenigen ähnelt, die zum Trainieren von ChatGPT und anderen vergleichbaren textgenerierenden Modellen (z. B. Meta’s Llama 2) verwendet wird.

Grok nutzt den „Echtzeitzugriff“ auf Informationen zu X, sagte Musk. Und wie ChatGPT verfügt das Modell über Internet-Browsing-Funktionen, die es ihm ermöglichen, das Internet nach aktuellen Informationen zu bestimmten Themen zu durchsuchen.

Nun ja, die meisten Themen.

Grok hat über die 𝕏-Plattform Echtzeitzugriff auf Informationen, was einen enormen Vorteil gegenüber anderen Modellen darstellt. Es basiert auch auf Sarkasmus und liebt ihn. Ich habe keine Ahnung, wer es auf diese Weise geleitet haben könnte pic.twitter.com/e5OwuGvZ3Z — Elon Musk (@elonmusk) 4. November 2023

Musk deutete an, dass Grok sich weigern wird, bestimmte sensiblere Fragen zu beantworten, wie zum Beispiel „Sag mir Schritt für Schritt, wie man Kokain herstellt.“ Einem Screenshot zufolge beantwortet das Modell diese spezielle Frage etwas ironischer als ChatGPT; Es ist nicht klar, ob es sich um eine vorgefertigte Antwort handelt oder ob das System tatsächlich – wie Musk in einem Tweet behauptet – „so konzipiert ist, dass seine Antworten etwas humorvoller sind“.

Am frühen Freitag sagte Musk, dass xAI sein erstes KI-Modell – vermutlich Grok – am Samstag, dem 4. November, einer „ausgewählten Gruppe“ veröffentlichen werde. In einem Folge-Tweet heute Abend sagte Musk jedoch, dass alle Abonnenten des kürzlich eingeführten Premium Plus-Plans von X Der werbefreie Zugang zu

Sobald die frühe Betaphase abgeschlossen ist, wird das Grok-System von xAI allen X Premium+-Abonnenten zur Verfügung stehen — Elon Musk (@elonmusk) 4. November 2023

Bisher ist wenig über Grok bekannt – oder auch über die umfassenderen Forschungsprojekte von xAI.

Im September sagte Oracle-Mitbegründer Larry Ellison, ein enger Freund von Musk, dass xAI einen Vertrag zum Trainieren seiner KI-Modelle in der Cloud von Oracle unterzeichnet habe. Aber xAI selbst hat nichts über das Innenleben dieser KI-Modelle verraten – oder darüber, welche Art von Aufgaben sie erfüllen können.

Musk kündigte im Juli die Einführung von xAI mit dem ehrgeizigen Ziel an, eine KI aufzubauen, um „die wahre Natur des Universums zu verstehen“. Das von Musk und Veteranen von DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Tesla und der University of Toronto geführte Unternehmen wird von Dan Hendrycks, dem Direktor des Centre for AI Safety, einer gemeinnützigen KI-Forschung, beraten und arbeitet mit X zusammen und andere Unternehmen an Musks Stelle, darunter Tesla.

In einem Interview mit Tucker Carlson im April sagte Musk, dass er etwas aufbauen wolle, was er als „maximal wahrheitssuchende KI“ bezeichnete. Ist Grok diese KI? Vielleicht – oder es ist ein Schritt zu etwas noch Größerem.

„In einigen wichtigen Punkten ist es (das neue Modell von xAI) das Beste, was derzeit existiert“, wurde Musk am Freitagnachmittag in einem Tweet zitiert.

Musks KI-Ambitionen sind seit der Trennung des Milliardärs von den ChatGPT-Entwicklern OpenAI-Mitbegründern Sam Altman und Ilya Sutskever vor einigen Jahren gewachsen. Als sich der Fokus von OpenAI von der Open-Source-Forschung auf hauptsächlich kommerzielle Projekte verlagerte, wurde Musk desillusioniert – und konkurrierte – mit dem Unternehmen, in dessen Vorstand er saß. Musk trat 2018 aus dem Vorstand von OpenAI zurück und sperrte dem Unternehmen kürzlich den Zugriff auf X-Daten, nachdem er argumentiert hatte, dass OpenAI nicht genug für dieses Privileg bezahlt habe.