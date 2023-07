Elon Musk sagte am Samstag, dass Twitter die Anzahl der Beiträge, die Benutzer pro Tag lesen können, vorübergehend begrenzen wird, um Bedenken hinsichtlich des Daten-Scrapings auszuräumen, nur wenige Stunden nachdem Tausende von Benutzern weit verbreitete Probleme bei der Nutzung der Website gemeldet hatten.

Viele dieser Nutzer berichteten, dass sie eine Fehlermeldung erhielten, dass sie ihr „Ratenlimit“ „überschritten“ hätten, was darauf hindeutet, dass sie gegen die Twitter-Regeln verstoßen und zu viele Tweets heruntergeladen und angesehen hätten.

Herr Musk, wer genannt Am Freitag teilte er mit, dass „mehrere hundert Organisationen“ die Daten von Twitter in einem Prozess namens „Scraping“ missbrauchten und dass „dies das tatsächliche Benutzererlebnis beeinträchtigte“, sagte er jedoch nicht, wie lange die Beschränkungen gelten würden oder was ihn dazu veranlassen könnte, die Beschränkung aufzuheben.

Ursprünglich sagte er, dass verifizierte Konten auf das Lesen von 6.000 Beiträgen pro Tag, nicht verifizierte Konten auf 600 Beiträge und neue nicht verifizierte Konten auf 300 Beiträge beschränkt sein würden.