Musk sagt, dass er gesperrten Twitter-Konten „Amnestie“ gewährt

Musk verwendete denselben lateinischen Ausdruck, nachdem er am vergangenen Wochenende eine ähnliche Umfrage veröffentlicht hatte, bevor er den Account des ehemaligen Präsidenten Donald Trump wieder einsetzte, den Twitter wegen der Förderung des Aufstands im Kapitol vom 6. Januar 2021 gesperrt hatte. Trump hat gesagt, dass er nicht zu Twitter zurückkehren wird, hat aber sein Konto nicht gelöscht.

Solche Online-Umfragen sind alles andere als wissenschaftlich und können leicht von Bots beeinflusst werden.

In dem Monat, seit Musk Twitter übernommen hat, sagen Gruppen, die die Plattform auf rassistische, antisemitische und andere giftige Äußerungen überwachen, dass sie auf dem de facto öffentlichen Platz der Welt auf dem Vormarsch ist. Dazu gehörte a Anstieg rassistischer Beleidigungen von WM-Fußballspielern auf die Twitter angeblich nicht reagiert.

Der Anstieg schädlicher Inhalte ist zum großen Teil auf die Unordnung zurückzuführen, die Musks Entscheidung folgte, die Hälfte der 7.500 Mitarbeiter des Unternehmens zu entlassen, Top-Führungskräfte zu entlassen und dann eine Reihe von Ultimaten zu stellen, die Hunderte weitere dazu veranlassten, aufzuhören. Ebenfalls entlassen wurde eine ungezählte Anzahl von Auftragnehmern, die für die Moderation von Inhalten verantwortlich waren. Unter denen, die wegen mangelnden Vertrauens in Musks Bereitschaft, Twitter davon abzuhalten, sich in ein Chaos unkontrollierter Rede zu verwandeln, zurücktreten waren Twitters Leiter für Vertrauen und Sicherheit, Yoel Roth.

Auch große Werbetreibende haben die Plattform verlassen.

Am 28. Oktober, einen Tag nachdem er die Kontrolle übernommen hatte, twitterte Musk, dass keine gesperrten Konten wiederhergestellt würden, bis Twitter einen „Content Moderation Council“ mit unterschiedlichen Standpunkten bildete, der die Fälle prüfen würde.

Am Dienstag sagte er, er habe dieses Versprechen nicht eingehalten, weil er auf Drängen „einer großen Koalition politisch-sozialer Aktivistengruppen“ zugestimmt hatte, die später „den Deal brachen“, indem sie darauf drängten, dass Werbetreibende zumindest vorübergehend damit aufhören, Twitter ihr zu geben Geschäft.

Einen Tag zuvor hat Twitter das persönliche Konto der rechtsextremen Abgeordneten Marjorie Taylor Greene wiederhergestellt, das im Januar wegen Verstoßes gegen die Covid-Fehlinformationsrichtlinien der Plattform gesperrt wurde.

Unterdessen freundet sich Musk auf Twitter immer mehr mit rechtsextremen Persönlichkeiten an. Vor den Zwischenwahlen in den USA in diesem Monat forderte er „unabhängig gesinnte“ Menschen auf, die Republikaner zu wählen.