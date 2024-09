Brasilia. Na de Stilllegung van het Kurznachrichtenplatform X in Brazilië is de Unternehmen van Tech-Milliard Elon Musk op de hoogte van de Sperre-ondersteuning. De anwälte van de onlinediensten heeft de Bundesrichter Alexandre de Moraes alle geforderde documenten op de berg geplaatst, berichten van Fernsehsender TV Globo. Damit gezien dat vom Obersten Bundesgericht (STF) Gestelllten Bedingungen erüllt. Als je eenmaal geforderd bent, is er een rechtsvertegenwoordiger voor Brazilië en het profiel van een nieuw Nutzern-sperrt, die de STF-ermittelt heeft. Dit resulteerde in een geldboete van 18,35 miljoen Reais (2,98 miljoen euro) van de bankrekeningen van Musk-Unternehmen X en Starlink.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

Bundesrichter Moraes heeft eind augustus de stille dood van X in het Zuid-Amerikaanse land ondervonden. Dit betekent dat het Nachrichtenplattform een ​​geschikte rechtsgrondslag is. Dit is de reden waarom ze weigerden de informatie te accepteren die werd verstrekt door de rechtsgeoriënteerde activisten die verantwoordelijk zouden zijn voor het verspreiden van de informatie en valse informatie.

Musk, de VS-Wahlkampf die sinds een prominentere tijd onder de republikeinse ex-presidenten Donald Trump is, is nog steeds een verdediger van de vrijheid van meningsuiting. Moraes had een groot begrip van zijn vrijheid van meningsuiting en begrip als „baas-dictator“. Wegen achter de Justiz en Anstiftung zur Straftaten hatte der Bundesrichter in April bereits een Ermittlungsverfahren gegen Musk zelfgekozen.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

RND/dpa