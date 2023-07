Musk gab Gründung von KI-Startup xAI bekannt – IT-Business

Bangalore – Tesla- en SpaceX-Chef Elon Musk heeft de Gründung des AI-Startups xAI bekanntgeben. „Das Ziel von xAI ist es, die wahre Nature des Universes zu verstehen“, hieß es auf der am Mittwoch startte Website der Firma. Musk – auch Besitzer von Twitter – soll xAI leiten. Het team is verantwoordelijk voor de Website zufolge aus Ingenieuren, die in dienst zijn geweest van Unternehmen wie Google, Microsoft en de ChatGPT-Anbieter OpenAI. Am Freitag soll xAI eine Veranstaltung auf Twitter Spaces abhalten.