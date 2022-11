Musk erlaubt Trump wieder auf Twitter — RT World News

Der neue Twitter-Besitzer Elon Musk hat am Samstag die lebenslange Sperre des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump von der Plattform rückgängig gemacht.

„Die Leute haben gesprochen. Trump wird wieder eingesetzt.“ Musk hat getwittert. Er fügte hinzu „Vox populi, vox Dei“ ein lateinischer Ausdruck, der bedeutet „Die Stimme des Volkes ist die Stimme Gottes.“

Der CEO von SpaceX und Tesla startete am Freitag eine Twitter-Umfrage, in der er fragte, ob Trumps Konto wiederhergestellt werden sollte. Von mehr als 15 Millionen teilnehmenden Nutzern stimmten 51,8 % mit „Ja“ und 48,2 % mit „Nein“.

Trump hat auf Truth Social, der Plattform, die er nach seinem Twitter-Verbot geschaffen hat, gepostet, dass er nicht zu Twitter zurückkehren werde.

„Stimmen Sie jetzt positiv ab, aber machen Sie sich keine Sorgen, wir gehen nirgendwo hin. Truth Social ist etwas Besonderes!“ er schrieb.

Twitter hat Trump zusammen mit Facebook, Instagram und Snapchat verboten, kurz nachdem seine Anhänger am 6. Januar 2021 das Kapitol in Washington, DC, gestürmt und kurzzeitig überrannt hatten, um den Kongress daran zu hindern, Joe Bidens Wahlsieg zu bestätigen. Twitter sagte damals, Trump, der behauptete, die Wahl sei ihm gestohlen worden, stifte mit seinen Posts Gewalt an.

Die Nachricht von Trumps Wiedereinstellung auf Twitter kam Tage, nachdem er offiziell angekündigt hatte, dass er 2024 eine Wiederwahl anstreben würde.

Musk hat am Freitag mehrere hochkarätige Konten wiederhergestellt, darunter den Psychologen und Autor Jordan Peterson, die Komikerin Kathy Griffin und die satirische Website The Babylon Bee. Der US-Sender CBS News kündigte am selben Tag unter Berufung auf Twitter an, die Nutzung von Twitter einzustellen „Unsicherheit“ über die Richtlinien der Plattform unter Musk.