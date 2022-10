Musk besitzt Twitter – und Washington wartet auf Trumps Rückkehr

Was genau Musk als nächstes macht, ist eine offene Frage, von Trump ganz zu schweigen.

In einem Versuch, der anscheinend darauf abzielt, die Bedenken nervöser Werbetreibender zu zerstreuen, hat Musk, ein bekennender „Absolutist der freien Meinungsäußerung“, Donnerstag versprochen dass die Plattform nicht in „eine für alle freie Höllenlandschaft absinken würde, in der alles ohne Konsequenzen gesagt werden kann“.

Aber sein erster Schritt bestand laut Berichten am Donnerstagabend darin, vier Top-Führungskräfte zu entlassen, darunter CEO Parag Agrawal und Rechtschef Vijaya Gadde, der Beamte, der die Richtlinien des Unternehmens zu schädlicher Sprache leitete und dessen Team Trump nach dem Aufstand im Kapitol am 6. Januar verbot .

Als Eigentümer hat Musk versucht, den Twitter-Mitarbeitern zu versichern, dass er das Unternehmen nicht ausweiden wird. Und er hat große Pläne für die Plattform angedeutet und gesagt, er wolle Twitter nutzen, um eine „Alles-App“ sowie „einen gemeinsamen digitalen Stadtplatz zu schaffen, auf dem eine breite Palette von Überzeugungen auf gesunde Weise und ohne Gewaltanwendung debattiert werden kann .“

So oder so, Musk kann jetzt mit der Plattform machen, was er will. Es ist eine gute Wette, dass einige umstrittene politische Persönlichkeiten ihre Twitter-Verbote aufgehoben finden könnten. Politische Beobachter warten nicht nur auf die Rückkehr von Trump – der jetzt seine eigene soziale Plattform hat und möglicherweise nicht zurückkommt –, sondern auch auf Provokateurfiguren wie Roger Stone und Rep. Marjorie Taylor Greene (R-Ga.), dessen persönliches Konto wegen Verbreitung von Covid-Fehlinformationen gesperrt wurde. Und Musk scheint geneigt zu sein, eine Ära gelockerter Inhaltsbeschränkungen einzuläuten, eine Stimmung, die viele Benutzer und Tech-Wachhunde beunruhigt.

Ein ruhiges Ende

Die Vereinbarung beendet die verschiedenen Versuche von Musk, die Fusion zu beenden und den Kauf der Plattform zu umgehen. Twitter hatte im Juli vor dem Delaware Court of Chancery geklagt, um den Tech-Unternehmer zum Abschluss der Vereinbarung zu zwingen, und die beiden Seiten steuerten auf einen Prozess mit hohen Einsätzen in Delaware zu.

Aber in den letzten Wochen hat Musk gesagt, er habe sich verpflichtet, den Deal abzuschließen und damit ein Ende des monatelangen Streits zu markieren. Bundeskanzlerin Kathaleen St. J. McCormick, die Richterin im Fall Delaware, stimmte zu, den Prozess auf Freitag zu verschieben, während die beiden Parteien weiter verhandelten – und sagte, wenn sie sich nicht einigen würden, würde sie einen weiteren Prozess im November ansetzen.