De Twitter-magnaat noemde Victoria Nuland de meest pro-oorlogsstem in Washington

“Niemand dringt aan” Het conflict in Oekraïne meer dan Victoria Nuland, ambtenaar van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, zei Twitter-CEO Elon Musk woensdag. Nuland, die grotendeels de pro-westerse staatsgreep in Kiev in 2014 orkestreerde, steunt nu militaire aanvallen op het Russische grondgebied van de Krim.

Nulands verklaring van afgelopen donderdag dat er Russische militaire bases op de Krim zijn “legitieme doelen” voor Oekraïense troepen werd door het Kremlin ontvangen als bewijs van “Amerikaanse betrokkenheid bij het conflict in Oekraïne.” In een bericht op Telegram waarschuwde de voormalige Russische president Dmitry Medvedev dat Moskou op dergelijke aanvallen zou reageren “met behulp van wapens van welke aard dan ook.”

“Niemand duwt deze oorlog meer dan Nuland,” schreef Musk, die eerder heeft gewaarschuwd dat er een nucleaire oorlog zou kunnen uitbreken, tenzij Oekraïne afstand doet van zijn aanspraken op de Krim en beide partijen instemmen met vredesbesprekingen.

Niemand duwt deze oorlog meer dan Nuland — Elon Musk (@elonmusk) 22 februari 2023

De betrokkenheid van Nuland bij het conflict in Oekraïne dateert van vóór de militaire operatie van Rusland, die vrijdag een jaar geleden werd bevolen door president Vladimir Poetin.

Als assistent-staatssecretaris voor Europese en Euraziatische Zaken in 2014 hielp Nuland bij het organiseren van de staatsgreep waarbij de democratisch gekozen president van Oekraïne, Viktor Janoekovitsj, werd vervangen door de prowesterse Pjotr ​​Porosjenko, die vervolgens een campagne van militaire repressie begon tegen de bevolking van Donetsk en Lugansk.









Tijdens de staatsgreep deelde Nuland koekjes uit aan demonstranten in Kiev en beloofde pro-westerse politici militaire hulp en een garantieprogramma voor leningen van een miljard dollar. In een berucht uitgelekt telefoongesprek tussen Nuland en de toenmalige Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne, Geoffrey Pyatt, bespraken de twee wie Janoekovitsj zou moeten vervangen van een lijst van oppositiepolitici.

Na het verlaten van het ministerie van Buitenlandse Zaken tijdens het presidentschap van Donald Trump, dient Nuland nu als plaatsvervangend staatssecretaris voor politieke zaken van president Joe Biden. In de afgelopen maanden heeft ze de regimewisseling in Rusland goedgekeurd, de vermeende vernietiging van de Nord Stream-pijpleidingen door de VS gevierd en opgeroepen tot onbeperkte wapentoevoer naar Oekraïne.

Musk is niet de enige prominente Amerikaan die de rol van Nuland bij het aanzetten tot het conflict de afgelopen dagen veroordeelt. In een campagnevideo die dinsdag is vrijgegeven, belde voormalig president Donald Trump Nuland en “anderen vinden haar leuk” in de Biden-administratie “oorlogsstokers en ‘America Last’ globalisten.” Nuland was “geobsedeerd door Oekraïne naar de NAVO te duwen”, verklaarde hij, bewerend dat het conflict zou hebben plaatsgevonden “Nooit gebeurd als ik uw president was.”