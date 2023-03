(dpa) – Twitter-Besitzer Elon Musk zal Versprechen, für mehr Transparenz bei Tweet-Empfehlungen zu soorgen, anscheinend kale einlösen. Die algoritmen, nach dans the Beiträge für eeninzelne Nutzer ausgesucht, sollen am 31. März offenlegt are, who der Tech-Milliardär in der Nacht van Samstag ankündigte.

Als quelloffene Software waren de programma’s die ze analyseerden in staat.

Of Twitter kan tweets in chronologie verstrengelen Reihenfolge anzeigen lassen – of weightet von Software, die für jeden Nutzer interessante en relevante Beiträge heraussuchen soll.

Musk had een lange geschiedenis, Twitter werd de mechanismen achter deze Amerikaanse offenlegen.

Bij de Ankündigung van Musk non die Erwartungen en die Software.

Als u een complex en werk doet, kunt u ervoor zorgen dat de online-diensten geen enkele moeite doen. “Die Leute were viele dumme Sachen entdecken”, schreef op Twitter. Die Transparenz waren zunächst “unglaublich peinlich” signaal, aber sollte schnell zu besseren Empfehlungen führen.

Ik heb een campagne gevoerd in US-Bricht, won elke Twitter-tijdstip van Reichweite von Musks Tweets in hen “Für dich”-Bereich erhöht habe, Aufseher in Deutschland auf den Plan gerufen. Die Bayerische Landeszentrale für Neue Medien (BLM) leitete die Prüfung für een Aufsichtsverfahren ein. Musk bestritt, dat is een gezielte Erhöhung der Reichweite für seine Beiträge gegeben habe. Het kan zijn dat u een Software-Fehler beheert, en u kunt antwoorden in de gewichtstoename met tweets die kunnen worden gezien. Nutzern war eine auffällig hohe Zahl von Musks Antwort-Tweets under the empfohlenen Beiträgen aufgefallen.