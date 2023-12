Musikmogul soll 17-years Schülerin vergewaltigt haben

Steeds meer vrouwen hebben klachten over seksueel wangedrag tegen Sean Combs. Nu zijn er meer nieuwe ervaringen aan de muzikanten gegeven.

De pseudoniemen Diddy, Puff Daddy en P. Diddy zijn bij Sean Combs bekend als hun opvolgers en de invloed van de hiphopindustrie. In september waren voor het eerst de muzikanten, maar ook producers, artiesten en artiesten aanwezig, die zowel bij de MTV Video Music Awards als Pioneers de “Global Icon Award” in ontvangst namen.

Nu je een paar weken de tijd hebt gehad, krijg je de kans om meer te leren over je toekomst. In november worden de ex-vrienden, de zangers, een civiele klacht wegens gerechtelijke procedures, gerechtelijke procedures en gerechtelijke procedures in New York afgerond. Laut der Klageschrift leerde in 2005 als 19-Jährige de damals 37 Jahre alten Rapper ken. Na een lange periode is het jaar 2018 voorbij en kunt u ermee omgaan zonder uitdrogen, verkeerd gebruik en daaropvolgende schade.

De partijen zijn een beetje op een gericht verhaal gericht – maar de herfstoorlog is nur der Anfang. Kurz darauf die more Frauen Klage tegen Combs ein. Bovendien beschuldigen ze mij van seksueel wangedrag. Ik zou er dan gebruik van kunnen maken, omdat de muzikanten blij zouden zijn met het tijdstip van hun werk. De klagers zullen worden opgenomen in de Judgment Act, die sinds december 2003 op het Amerikaanse portaal “Page Six” zal worden gepubliceerd, binnen 17 jaar na het huwelijk en nog twee maanden volgens de wet, en zullen worden vervolgd.

‘Genieten is genieten’

Bereits die vorangegangen Vorwürfe hatte der Musiker über seinen Anwalt dementieren lassen. Meld u nu bij de Combs zelfbst zu Wort. “Genieten is genieten”, schrijft hij in zijn eigen verklaring, waardoor de uitspraak op Instagram duidelijker en leuker wordt: “De afgelopen weken heb ik nog geleefd, mijn leven is veranderd, mijn namen zijn beschermd, mijn kennis en mijn macht is sterk. .”